México

Enfrentamiento S.W.A.T. en Bachíniva: fiscalía reporta armas robadas y huida de personas en Chihuahua

Un operativo policial terminó con la incautación de equipo táctico y un vehículo con reporte de robo en Texas

Guardar
Agentes estatales de Chihuahua mantienen
Agentes estatales de Chihuahua mantienen operativos de vigilancia con fuerzas federales. (SSP Chihuahua)

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente intervino tras un enfrentamiento entre un grupo S.W.A.T. de la Policía Estatal y civiles armados en Bachíniva, Chihuahua, donde se aseguró un vehículo con reporte de robo y material táctico relacionado con hechos de violencia registrados el 17 de agosto de 2025.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Agencia Estatal de Investigación y Servicios Periciales colaboraron en la zona para apoyar las labores de seguridad.

Según la información de la Fiscalía, el incidente ocurrió al mediodía en el Campo No. 110, sobre la carretera que conecta con el municipio de Bachíniva. Durante las maniobras, civiles armados abandonaron un automóvil marca Ford Super Duty doble cabina y escaparon por las huertas de maíz colindantes.

Detalles de los hechos

Las autoridades decomisaron armas largas,
Las autoridades decomisaron armas largas, cartuchos y chalecos antibalas. (FGE Chihuhua)

De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades, en el vehículo, la autoridad localizó 15 cargadores para arma larga, 5 cascos balísticos, 2 chalecos antibalas y cartuchos percutidos, elementos puestos a disposición del Ministerio Público para investigación.

El reporte subraya que la camioneta tenía registro de robo en el estado de Texas, Estados Unidos, lo que podría indicar vínculos binacionales en los móviles del enfrentamiento, de acuerdo con el análisis de la situación de seguridad por parte de Infobae.

Los hechos se presentan en un contexto donde la violencia armada y la percepción de inseguridad en el estado de Chihuahua mantienen niveles elevados. ENSU (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana) reportó en junio de 2025 que 52,8 % de la población de Chihuahua capital considera inseguro vivir en su ciudad, cifra que refleja una ligera tendencia al alza respecto al primer trimestre de ese año . La encuesta de INEGI destaca que el temor a la delincuencia ha llevado a que más de 40 % de los habitantes cambie rutinas cotidianas por prevención, como evitar caminar de noche o portar objetos de valor .

De acuerdo con las estadísticas actualizadas al 17 de agosto, Chihuahua registró dos víctimas de homicidio doloso en esa jornada, cifra que se encuentra en la parte superior del promedio nacional . El monitoreo de Fiscalías y dependencias federales muestra que el estado oscila entre uno y cuatro homicidios diarios, en una tendencia nacional donde el promedio se acercó a los 63 víctimas diarias en los meses recientes .

Las instituciones de seguridad estatal, como la Agencia Estatal de Investigación, han realizado operativos focalizados tanto en áreas urbanas como rurales de la entidad. El despliegue de grupos tácticos tipo S.W.A.T. responde al aumento de incidentes relacionados con el crimen organizado y la circulación de armas prohibidas. Infobae señala que los encuentros armados suelen estar asociados al trasiego de vehículos robados y equipo táctico, productos que aparecen reiteradamente durante aseguramientos en la región noroeste del país.

Respecto a la percepción ciudadana, la ENSU 2025 informa que el 35.4 % de la población de Chihuahua reportó haber tenido algún conflicto o enfrentamiento en su entorno cotidiano durante el segundo trimestre del año. Además, se observa que 41.1 % de los habitantes atestiguó venta o consumo de drogas en su entorno y 37.7 % escuchó disparos frecuentes, lo que coincide con el tipo de incidentes registrados en Bachíniva .

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera que todos los objetos y pruebas recolectados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación correspondiente. El aseguramiento de armamento y equipo táctico se considera relevante para el rastreo de estructuras criminales y la coordinación de labores entre las autoridades estatales y federales.

Temas Relacionados

FGEChihuahuaOperativoincautaciónmexico-noticias

Más Noticias

Le dan sentencia de 100 años de prisión por el secuestro de un agricultor y una mujer en Michoacán

Un hombre fue sentenciado tras ser hallado culpable de privar de la libertad a dos personas en Pátzcuaro

Le dan sentencia de 100

Lesión irreversible obliga a Westcol a dejar el boxeo tras enfrentamiento con Mario Bautista en Supernova Strikers

Pese a que aseguró que el mexicano no era un rival que podía ganarle, el colombiano ahora deberá someterse a una operación de emergencia

Lesión irreversible obliga a Westcol

Ninel Conde: su eliminación en La Casa de los Famosos México 3 disparó audiencia y votos

¿Cuántos millones de espectadores siguieron la gala dominical?

Ninel Conde: su eliminación en

CDMX reforma Ley de Protección y Fomento al Empleo: “Cada palabra en la ley es una declaración de lo que sentimos”

Nuevas modificaciones buscan erradicar términos obsoletos en la legislación laboral

CDMX reforma Ley de Protección

Fiscalía de Michoacán asegura más de 2 mil 400 dosis de metanfetamina y marihuana en Morelia

Tras cateos simultáneos en tres colonias de la capital michoacana, capturan a seis presuntos implicados

Fiscalía de Michoacán asegura más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán asegura más

Fiscalía de Michoacán asegura más de 2 mil 400 dosis de metanfetamina y marihuana en Morelia

El “Mayo” Zambada podría morir antes de cumplir su condena, alerta Mikel Vigil: “No le conviene a Estados Unidos”

Detienen a 31 personas en Sinaloa, 15 son de Los Chapitos: Gabinete de Seguridad destaca 14 operativos en la entidad

Desmantelan 105 narcolaboratorios de metanfetamina y detienen a 63 personas por delitos de alto impacto en Sinaloa: Harfuch

¿Cuándo será la próxima audiencia de Ismael “El Mayo” Zambada?

ENTRETENIMIENTO

Sherlyn aconseja a Cazzu demandar

Sherlyn aconseja a Cazzu demandar a Nodal en México donde las leyes sí respaldan a las mujeres: “Si existe un papá, que aporte”

Lesión irreversible obliga a Westcol a dejar el boxeo tras enfrentamiento con Mario Bautista en Supernova Strikers

Ninel Conde: su eliminación en La Casa de los Famosos México 3 disparó audiencia y votos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 18 de agosto: eliminación de Ninel Conde genera fuertes polémicas

Sin aislamiento obligatorio: Ninel Conde rompe regla de La Casa de los Famosos México pese al rigor de Televisa

DEPORTES

Liga MX: así va la

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Supernova Strikers 2025 en vivo: Alana le gana a Gala Montes por decisión unánime

Los mejores memes que dejó el triunfo de Alana Flores sobre Gala Montes en Supernova Strikers 2025

Supernova Strikers 2025: los mejores memes que dejó la victoria de Franco Escamilla vs Escorpión Dorado