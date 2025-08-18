Enfrentamiento S.W.A.T. en Bachíniva: fiscalía reporta armas robadas y huida de personas en Chihuahua

Agentes estatales de Chihuahua mantienen operativos de vigilancia con fuerzas federales. (SSP Chihuahua)

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente intervino tras un enfrentamiento entre un grupo S.W.A.T. de la Policía Estatal y civiles armados en Bachíniva, Chihuahua, donde se aseguró un vehículo con reporte de robo y material táctico relacionado con hechos de violencia registrados el 17 de agosto de 2025.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Agencia Estatal de Investigación y Servicios Periciales colaboraron en la zona para apoyar las labores de seguridad.

Según la información de la Fiscalía, el incidente ocurrió al mediodía en el Campo No. 110, sobre la carretera que conecta con el municipio de Bachíniva. Durante las maniobras, civiles armados abandonaron un automóvil marca Ford Super Duty doble cabina y escaparon por las huertas de maíz colindantes.

Detalles de los hechos

Las autoridades decomisaron armas largas, cartuchos y chalecos antibalas. (FGE Chihuhua)

De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades, en el vehículo, la autoridad localizó 15 cargadores para arma larga, 5 cascos balísticos, 2 chalecos antibalas y cartuchos percutidos, elementos puestos a disposición del Ministerio Público para investigación.

El reporte subraya que la camioneta tenía registro de robo en el estado de Texas, Estados Unidos, lo que podría indicar vínculos binacionales en los móviles del enfrentamiento, de acuerdo con el análisis de la situación de seguridad por parte de Infobae.

Los hechos se presentan en un contexto donde la violencia armada y la percepción de inseguridad en el estado de Chihuahua mantienen niveles elevados. ENSU (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana) reportó en junio de 2025 que 52,8 % de la población de Chihuahua capital considera inseguro vivir en su ciudad, cifra que refleja una ligera tendencia al alza respecto al primer trimestre de ese año . La encuesta de INEGI destaca que el temor a la delincuencia ha llevado a que más de 40 % de los habitantes cambie rutinas cotidianas por prevención, como evitar caminar de noche o portar objetos de valor .

De acuerdo con las estadísticas actualizadas al 17 de agosto, Chihuahua registró dos víctimas de homicidio doloso en esa jornada, cifra que se encuentra en la parte superior del promedio nacional . El monitoreo de Fiscalías y dependencias federales muestra que el estado oscila entre uno y cuatro homicidios diarios, en una tendencia nacional donde el promedio se acercó a los 63 víctimas diarias en los meses recientes .

Las instituciones de seguridad estatal, como la Agencia Estatal de Investigación, han realizado operativos focalizados tanto en áreas urbanas como rurales de la entidad. El despliegue de grupos tácticos tipo S.W.A.T. responde al aumento de incidentes relacionados con el crimen organizado y la circulación de armas prohibidas. Infobae señala que los encuentros armados suelen estar asociados al trasiego de vehículos robados y equipo táctico, productos que aparecen reiteradamente durante aseguramientos en la región noroeste del país.

Respecto a la percepción ciudadana, la ENSU 2025 informa que el 35.4 % de la población de Chihuahua reportó haber tenido algún conflicto o enfrentamiento en su entorno cotidiano durante el segundo trimestre del año. Además, se observa que 41.1 % de los habitantes atestiguó venta o consumo de drogas en su entorno y 37.7 % escuchó disparos frecuentes, lo que coincide con el tipo de incidentes registrados en Bachíniva .

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera que todos los objetos y pruebas recolectados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación correspondiente. El aseguramiento de armamento y equipo táctico se considera relevante para el rastreo de estructuras criminales y la coordinación de labores entre las autoridades estatales y federales.