México

Sheinbaum desmiente desabasto de PEMEX y comenta que ya se resolvió la situación

En conferencia de prensa, la mandataria señaló que es falso que no haya combustible en las gasolineras

Por Fabián Sosa

Guardar
La presidenta Claudia Sheinbaum, este
La presidenta Claudia Sheinbaum, este lunes en Palacio Nacional. (Gobierno de México)

Durante la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló del supuesto desabasto de Petróleos mexicanos (PEMEX) luego de señalar que algunos medios de comunicación difundieran información falsa.

De acuerdo con la mandataria, “a pesar de que hay reuniones con las principales gasolineras del país para disminuir trámites de las gasolineras y mantener este acuerdo voluntario de que no aumente el precio de la gasolina”, una fuente anunció que gasolineras supuestamente no se han reunido con la autoridad pero comentó que muy temprano en la mañana contactó a la secretaria de energía para saber cuáles eran y negó que se tratara de algo real.

Luego de señalar a otra fuente por difundir información falsa, la presidenta mencionó que otro medio informó que había desabasto en PEMEX pero que el gobierno mexicano estaba proporcionando gasolina a Cuba, y cuestionó la relación de los acontecimientos: “qué tiene que ver una cosa con la otra. Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible y ya se resolvió”.

“En el caso de Chiapas hubo un problema con una bomba para la gasolina premium que ya también se resolvió. Fue cuestión de unos días”, concluyó Sheinbaum.

La independencia del gas

La presidenta Claudia Sheinbaum habló
La presidenta Claudia Sheinbaum habló respecto al gas natural. (Cuartoscuro)

Además de hablar de la gasolina, durante la conferencia de prensa salió a relucir el tema del gas y la presidenta comentó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo avances al respecto. La mandataria agregó que logró mejoras en la disminución de importaciones de gasolina y diésel.

“Para ello se hizo la nueva refinería, la de dos bocas, se compró una en Texas y se está terminando la coquizadora de Tula y va muy avanzada ya la de Salina Cruz porque durante el periodo neoliberal se abandonó la refinación con la idea de que no importaba si se adquiría en el país o de otro con el fin de obtener el mejor precio, perdiendo en muchos sentidos la soberanía energética”, explicó la mandataria.

Además, agregó que en términos de hidrocarburos todavía se importa turbosina pero en menor cantidad y señaló que hay otro combustible que es el gas natural.

“La mayor parte que consume México viene de texas y se consume directmente por laas industrias, las viviendas y la generación eléctrica que está sustentada en plantas de ciclo combinado y para ello hay contratos con privados en Texas. Una parte de ese gas es de esta forma de extracción que se llama fracking en Texas, por lo que se busca con PEMEX fortalecer la producción de gas natural en México" concluyó la mandataria.

Temas Relacionados

SheinbaumPemexGasolinaDesabastoChiapasCubaAMLOmexico-noticias

Más Noticias

Le dan sentencia de 100 años de prisión por el secuestro de un agricultor y una mujer en Michoacán

Un hombre fue sentenciado tras ser hallado culpable de privar de la libertad a dos personas en Pátzcuaro

Le dan sentencia de 100

Lesión irreversible obliga a Westcol a dejar el boxeo tras enfrentamiento con Mario Bautista en Supernova Strikers

Pese a que aseguró que el mexicano no era un rival que podía ganarle, el colombiano ahora deberá someterse a una operación de emergencia

Lesión irreversible obliga a Westcol

Ninel Conde: su eliminación en La Casa de los Famosos México 3 disparó audiencia y votos

¿Cuántos millones de espectadores siguieron la gala dominical?

Ninel Conde: su eliminación en

CDMX reforma Ley de Protección y Fomento al Empleo: “Cada palabra en la ley es una declaración de lo que sentimos”

Nuevas modificaciones buscan erradicar términos obsoletos en la legislación laboral

CDMX reforma Ley de Protección

Fiscalía de Michoacán asegura más de 2 mil 400 dosis de metanfetamina y marihuana en Morelia

Tras cateos simultáneos en tres colonias de la capital michoacana, capturan a seis presuntos implicados

Fiscalía de Michoacán asegura más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán asegura más

Fiscalía de Michoacán asegura más de 2 mil 400 dosis de metanfetamina y marihuana en Morelia

El “Mayo” Zambada podría morir antes de cumplir su condena, alerta Mikel Vigil: “No le conviene a Estados Unidos”

Detienen a 31 personas en Sinaloa, 15 son de Los Chapitos: Gabinete de Seguridad destaca 14 operativos en la entidad

Desmantelan 105 narcolaboratorios de metanfetamina y detienen a 63 personas por delitos de alto impacto en Sinaloa: Harfuch

¿Cuándo será la próxima audiencia de Ismael “El Mayo” Zambada?

ENTRETENIMIENTO

Sherlyn aconseja a Cazzu demandar

Sherlyn aconseja a Cazzu demandar a Nodal en México donde las leyes sí respaldan a las mujeres: “Si existe un papá, que aporte”

Lesión irreversible obliga a Westcol a dejar el boxeo tras enfrentamiento con Mario Bautista en Supernova Strikers

Ninel Conde: su eliminación en La Casa de los Famosos México 3 disparó audiencia y votos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 18 de agosto: eliminación de Ninel Conde genera fuertes polémicas

Sin aislamiento obligatorio: Ninel Conde rompe regla de La Casa de los Famosos México pese al rigor de Televisa

DEPORTES

Liga MX: así va la

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Supernova Strikers 2025 en vivo: Alana le gana a Gala Montes por decisión unánime

Los mejores memes que dejó el triunfo de Alana Flores sobre Gala Montes en Supernova Strikers 2025

Supernova Strikers 2025: los mejores memes que dejó la victoria de Franco Escamilla vs Escorpión Dorado