Sheinbaum desmiente desabasto de PEMEX y comenta que ya se resolvió la situación

La presidenta Claudia Sheinbaum, este lunes en Palacio Nacional. (Gobierno de México)

Durante la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló del supuesto desabasto de Petróleos mexicanos (PEMEX) luego de señalar que algunos medios de comunicación difundieran información falsa.

De acuerdo con la mandataria, “a pesar de que hay reuniones con las principales gasolineras del país para disminuir trámites de las gasolineras y mantener este acuerdo voluntario de que no aumente el precio de la gasolina”, una fuente anunció que gasolineras supuestamente no se han reunido con la autoridad pero comentó que muy temprano en la mañana contactó a la secretaria de energía para saber cuáles eran y negó que se tratara de algo real.

Luego de señalar a otra fuente por difundir información falsa, la presidenta mencionó que otro medio informó que había desabasto en PEMEX pero que el gobierno mexicano estaba proporcionando gasolina a Cuba, y cuestionó la relación de los acontecimientos: “qué tiene que ver una cosa con la otra. Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible y ya se resolvió”.

“En el caso de Chiapas hubo un problema con una bomba para la gasolina premium que ya también se resolvió. Fue cuestión de unos días”, concluyó Sheinbaum.

La independencia del gas

La presidenta Claudia Sheinbaum habló respecto al gas natural. (Cuartoscuro)

Además de hablar de la gasolina, durante la conferencia de prensa salió a relucir el tema del gas y la presidenta comentó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo avances al respecto. La mandataria agregó que logró mejoras en la disminución de importaciones de gasolina y diésel.

“Para ello se hizo la nueva refinería, la de dos bocas, se compró una en Texas y se está terminando la coquizadora de Tula y va muy avanzada ya la de Salina Cruz porque durante el periodo neoliberal se abandonó la refinación con la idea de que no importaba si se adquiría en el país o de otro con el fin de obtener el mejor precio, perdiendo en muchos sentidos la soberanía energética”, explicó la mandataria.

Además, agregó que en términos de hidrocarburos todavía se importa turbosina pero en menor cantidad y señaló que hay otro combustible que es el gas natural.

“La mayor parte que consume México viene de texas y se consume directmente por laas industrias, las viviendas y la generación eléctrica que está sustentada en plantas de ciclo combinado y para ello hay contratos con privados en Texas. Una parte de ese gas es de esta forma de extracción que se llama fracking en Texas, por lo que se busca con PEMEX fortalecer la producción de gas natural en México" concluyó la mandataria.