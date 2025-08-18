Representante de Ninel Conde habría negociado su salida de La Casa de los Famosos México: “Contención de daños” (Fotos: ViX)

La reciente eliminación de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México desató versiones sobre un posible acuerdo entre su representante artístico, Joel Echeverria, y la producción del reality de Televisa y Endemol.

Periodistas del espectáculo han señalado que la salida de ‘El Bombón Asesino’ fue gestionada como una estrategia de “contención de daños” para proteger su imagen.

Joel Echeverria, productor y manager de Fz Management, agencia de Management & Pr, se habría reunido con la producción de Televisa y Endemol ante la preocupación por el impacto negativo en la reputación de la cantante y actriz.

De acuerdo con los periodistas Shanik Berman y Gustavo Adolfo Infante, Echeverria habría solicitado formalmente la salida anticipada de Ninel Conde luego de detectar que su proyección dentro de la casa comenzaba a verse seriamente afectada.

Tras dejar de ser la favorita del público y empezar a tener fuertes críticas en redes, ‘El Bombón Asesino’ salió del reality show (Foto: ViX)

Aunque el formato de La Casa de los Famosos México opera bajo la vigilancia de un Notario Público y mantiene la dinámica basada en el voto del público, trascendió que posiblemente el contrato de Ninel Conde incluye una cláusula que permite a su agencia intervenir en caso de riesgo reputacional. Esto habría abierto la puerta para una salida negociada sin que la participante fuese notificada oportunamente sobre la solicitud.

Una gala llena de tensión y reacciones encontradas: la eliminación de Ninel Conde

La noche del domingo 17 de agosto se vivió uno de los episodios más intensos en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. Durante la gala, la expectativa giró en torno a los nominados y el voto en vivo del público. Tras la salvación de Guana, Facundo y Alexis Ayala, la definición se centró en el duelo final entre Mar Contreras y Ninel Conde, quienes subieron al carrusel, la plataforma que simboliza la incertidumbre y el suspenso del reality.

El desenlace generó un ambiente de sorpresa y conmoción, especialmente para los habitantes del cuarto Día, que no anticiparon la eliminación de Conde. Elaine Haro, una de sus amigas más cercanas, rompió en llanto ante la ausencia de la cantante, reflejando lazos y vínculos profundos creados en el encierro.

De acuerdo al formato, Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada al no conseguir el respaldo suficiente del público, aunque versiones externas sugieren que la decisión estuvo influida por motivos contractuales.

Una gala llena de tensión y reacciones encontradas: la eliminación de Ninel Conde (Captura de pantalla)

Ninel Conde rompe el silencio tras su eliminación

Después de su salida de la casa, la intérprete conocida como el “Bombón Asesino” fue recibida en el foro por Galilea Montijo. En sus primeras palabras, Conde agradeció su experiencia en el programa y el aprendizaje adquirido. Durante una videollamada con sus compañeros, destacó la importancia del tiempo vivido y el impacto emocional de su participación:

“Creo que mi tiempo, es el tiempo de Dios, así que es perfecto y la verdad es que si es muy fuerte estar allá adentro. Con los últimos que estuve, los tres querían que yo me fuera, iba a ser muy incómodo para mí, la verdad”.

Sumamente conmovida, reconoció el valor de los vínculos generados y dejó ver que, pese a la abrupta salida, se lleva amistades y aprendizajes. Conde también aprovechó para enviar un mensaje a Elaine Haro, luego de verse imágenes de la joven llorando tras la eliminación:

“Que esté bien, que le eche ganas... yo voy a estar bien y que generamos un vínculo que va a ser para toda la vida”.

La actriz remató su despedida agradeciendo el apoyo de sus seguidores: “La viví el tiempo que Dios quería y la gente. Yo estoy contenta y tal vez si me quedaba más la iba a regar. A toda mi gente gracias por estar al pendiente, por estar conmigo”.

Ninel Conde rompe el silencio tras su eliminación (ViX)

El tema de una supuesta cláusula contractual ha cobrado relevancia tras la eliminación de Ninel Conde. Fuentes del medio aseguran que su agencia tenía la facultad de solicitar la salida en caso de riesgo para su imagen pública, lo que se habría ejecutado en esta ocasión. No se descarta que la artista desconociera la medida en tiempo real, como se evidencia en su reacción de sorpresa y desconsuelo al abandonar el programa.