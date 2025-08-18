Pensión IMSS 2025: se da a conocer la fecha del pago de septiembre

Las personas beneficiarias ya conocen la fecha del noveno depósito del año (Cuartoscuro)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha dado a conocer el calendario de pagos correspondiente a la pensión que reciben miles de jubilados y pensionados. Esta información resulta de gran interés para quienes dependen de este ingreso mensual y buscan planificar sus gastos, ya que cada mes, como el caso de septiembre, se genera expectativa sobre el día en que se realizará el depósito.

La pensión del IMSS es una prestación económica destinada a quienes han cumplido con los requisitos establecidos por la institución, como acumular semanas cotizadas y alcanzar la edad mínima requerida. El objetivo principal de esta pensión es garantizar un ingreso estable a trabajadores y sus familias tras la jubilación, el retiro por invalidez o el fallecimiento del titular. Está diseñada para brindar seguridad financiera durante la etapa de retiro, permitiendo que los beneficiarios accedan a recursos para su sustento diario, atención médica y prestaciones adicionales que otorga el IMSS.

El proceso para acceder a las pensiones del IMSS incluye trámites administrativos, evaluación de documentos y cumplimiento de normativas vigentes. Actualmente, la pensión se deposita en cuentas bancarias autorizadas, facilitando el acceso a los recursos para quienes forman parte del sistema de seguridad social en México.

El IMSS realiza sus depósitos los primeros días del mes correspondiente (IMSS)

Se da a conocer la fecha del pago de septiembre de la Pensión IMSS

De acuerdo con información publicada en el calendario oficial, el depósito se realizará el lunes 1 de septiembre, conforme a las condiciones de operación de la institución.

El IMSS realiza el depósito de la pensión al iniciar el mes correspondiente. Esta fecha puede modificarse si el primer día cae en jornada inhábil, trasladando el pago al siguiente día hábil, de acuerdo con los lineamientos operativos establecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El sistema de pensiones del IMSS atiende a más de 4 millones de personas jubiladas y pensionadas en todo el país. De acuerdo con cifras institucionales, la dispersión de recursos contempla tanto a quienes cuentan con pensión directa como a aquellos que reciben pagos por viudez, invalidez o ascendencia. Estos depósitos se programan con anticipación para facilitar la planeación financiera de los beneficiarios.

El resto de los depósitos correspondientes al 2025 se realizará de acuerdo con la siguiente programación:

Septiembre - lunes 1 de septiembre de 2025.

Octubre - miércoles 1 de octubre de 2025.

Noviembre y aguinaldo - lunes 3 de noviembre de 2025.

Diciembre - lunes 1 de diciembre de 2025.