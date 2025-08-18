México

Pemex niega que haya desabasto de gasolina y asegura que la producción de combustible ha aumentado

La compañía paraestatal declaró que también es falso que tuvo pérdidas económicas en el primer semestre del año

Por Joshua Espinosa

Petróleos Mexicanos afirmó que el
Petróleos Mexicanos afirmó que el suministro de gasolina está garantizado. (Pemex). (Agencias)

Pemex y la Secretaría de Energía han expuesto recientemente las bases contables y operativas que explican sus resultados financieros para el primer semestre de 2025, insistiendo en la estabilidad de la petrolera y en el suministro asegurado de combustibles en territorio nacional en un comunicado publicado este 17 de agosto.

La empresa para estatal, como parte de la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina regular, implementada desde finales de febrero, la empresa aplica un mecanismo voluntario con impactos positivos observables en el precio final: la disminución del costo promedio nacional en aproximadamente un peso por litro.

Debido a la reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28, áreas clave como Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística fueron incorporadas plenamente a la empresa matriz. Esta integración, explican, ha permitido hacer más eficiente la operación de la compañía y lograr una reducción de costos gracias a la mejora en la coordinación entre los procesos industriales, la logística y la comercialización.

En semanas anteriores hubo reportes
En semanas anteriores hubo reportes de desabasto de combustible en gasolineras de varias regiones del Valle de México y Nuevo León, aunque Pemex menciona que fue debido a ajustes de mantenimiento. REUTERS/Henry Romero

A partir del mes de marzo, Pemex Logística dejó de facturar un promedio de 6 mil millones de pesos mensuales en servicios internos, lo que deriva en una reducción específica en los ingresos inmediatos de esta división, pero no repercute en la salud financiera global del corporativo. La empresa resalta que este ajuste obedece a criterios administrativos relacionados con la reintegración interna.

El comunicado subraya que sólo se consideran las utilidades y resultados fuera de las operaciones internas, es decir, entre partes no relacionadas dentro de la propia estructura del grupo Pemex. Por este motivo, los movimientos derivados de la transformación administrativa no impactan los resultados generales de la empresa, la cual reportó para el periodo enero-junio de 2025 una utilidad neta acumulada de 16 mil millones de pesos.

Respecto al abastecimiento de gasolina y combustibles, Pemex sostiene que el suministro se encuentra garantizado. Los ajustes recientes en Nuevo León, Chiapas y el Valle de México obedecieron a labores de mantenimiento programadas y fueron resueltos oportunamente, lo que permitió restablecer el abastecimiento de forma regular.

De enero a junio del
De enero a junio del 2025, Pemex tuvo una utilidad neta cumulada de 16 mil millones de pesos. REUTERS/Gustavo Graf/File Photo

Los datos más recientes sobre producción nacional muestran un incremento relevante del 47% durante este año, con el volumen de gasolinas, diésel y turbosina pasando de 466 a 685 mil barriles diarios.

Pemex afirma que “mantiene un monitoreo permanente para asegurar el suministro y aplicar las acciones correctivas que se requieran, en su carácter de garante de la soberanía energética de nuestro país”.

