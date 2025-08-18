México

El mensaje de sangre contra Los Sapitos: ¿por qué los hijos de El Chapo ejecutan a influencers?

El asesinato de Camilo Ochoa Delgado, conocido como El Alucín, reaviva la alerta sobre ejecuciones vinculadas al crimen

Por Aranza Estrada

Volantes en Sinaloa señalaron a
Volantes en Sinaloa señalaron a influencers y músicos como colaboradores del grupo criminal, aumentando el riesgo para creadores de contenido. (X @Eco1_LVM)

El asesinato del influencer Camilo Ochoa Delgado, conocido en redes como El Alucín, encendió de nuevo las alarmas en torno a una serie de ejecuciones con presuntos vínculos al grupo de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Su muerte revive la sombra de una amenaza que en meses atrás había circulado en forma de volantes, donde se expuso a creadores de contenido de como “colaboradores cercanos” del grupo criminal.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Ochoa Delgado fue abatido la tarde del sábado 16 de agosto en un fraccionamiento de Temixco, a escasos kilómetros de Cuernavaca. La versión oficial apunta a que el hombre había sido señalado públicamente por supuestos nexos con la facción encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”.

Aunque la FGE ya inició con las investigaciones, este atentado se sumaría a por lo menos seis muertes más de personalidades que en semanas pasadas habrían sido amenazados y expuestos a través de redes sociales.

Los 25 personajes mencionados en
Los 25 personajes mencionados en los panfletos arrojados en Culiacán, vinculados a Los Chapitos. (Redes sociales de cada influencer)

Los volantes que marcaron el nuevo blanco del narco

El 9 de enero de 2025, la capital de Sinaloa amaneció bajo una inusual lluvia de papeles arrojados desde avionetas, en los que se acusaba a músicos y creadores de contenido de ser prestanombres y colaboradores del Cártel de Sinaloa, encabezado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En la lista figuraban artistas de talla internacional como Peso Pluma, además de youtubers con gran arrastre en redes sociales.

Los mensajes, firmados con el nombre de “Los Sapitos”, pedían a la población denunciar a los señalados y advertían que no se trataba de inocentes, sino de supuestos operadores financieros de la organización criminal.

“La ciudadanía en general les pedimos de la manera más atenta se alejen de estos youtubers y dejen de apoyar y ver su contenido, ya que estas personas financian a ‘Los Sapitos’”, se leía en la hoja.

En total, 25 nombres fueron exhibidos, entre ellos los cantantes Roberto Tapia y Fidel Castro, así como el creador de contenido Markitos Toys, quien en meses recientes ha sido reportado ser víctima de ataques armados.

Junto a él también aparecieron sus hermanos Gail, Kevin y Mayve Castro, además de otros integrantes de su grupo. Hasta ahora, al menos seis de los mencionados han sido asesinados, entre ellos Leobardo “Gordo Peruci” Aispuro Soto, Juan Carlos “El Chilango” y, más recientemente, “El Alucín” Ochoa Delgado.

El gobierno de Estados Unidos
El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre Iván Archivaldo Guzmán Salazar.(Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

Los recientes atentados se enmarcan en un contexto de creciente presión internacional. El viernes 15 de agosto, el gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de 10 millones de dólares a quien aporte datos que permitan ubicar o enjuiciar a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, señalado como uno de los líderes de Los Chapitos.

Las autoridades estadounidenses lo incluyeron en la lista de los fugitivos más buscados y lo describen como “armado y extremadamente peligroso”. La Investigación de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) pidió la colaboración ciudadana y habilitó la línea 520-335-7315 para recibir denuncias que conduzcan a su captura.

Con esta decisión, Washington endurece su estrategia contra la facción de los Guzmán, acusada de encabezar gran parte del tráfico de estupefacientes hacia el norte. El movimiento también busca golpear la confrontación que mantienen con los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada, la cual desató el 9 de septiembre de 2024 una ola de violencia inédita en Sinaloa, obligando a un despliegue histórico de fuerzas de seguridad en la región.

