México

El “Mayo” Zambada podría morir antes de cumplir su condena, alerta Mike Vigil: “No le conviene a Estados Unidos”

El cofundador del Cártel de Sinaloa enfrentará a la justicia estadounidense en una audiencia clave, donde se prevé que acepte cargos

Por Aranza Estrada

Guardar
Grabaciones obtenidas por la periodista
Grabaciones obtenidas por la periodista Anabel Hernández muestran que el capo estaría recibiendo diálisis, mientras enfrenta complicaciones derivadas de la diabetes y cirugías previas. (Jesús A. Aviles/ Infobae México)

Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, está programado para comparecer el próximo 25 de agosto ante la corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York.

Según reportes preliminares, se espera que Zambada se declare culpable frente al juez Bryan M. Cogan, dando un paso crucial en uno de los casos más esperados por las autoridades estadounidenses.

En entrevista con Infobae México, el ex jefe de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, el proceso para dictar la pena de muerte en Estados Unidos es largo y complejo, involucrando múltiples etapas judiciales y apelaciones tanto a nivel estatal como federal.

Por ello, la avanzada edad de “El Señor del Sombrero” podría influir directamente en la sentencia, acercándolo más a una cadena perpetua, como la que fue dictada a Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2019.

FOTO DE ARCHIVO: El ex
FOTO DE ARCHIVO: El ex narcotraficante mexicano acusado, Ismael "El Mayo" Zambada, comparece ante el tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, EE. UU., el 18 de octubre de 2024, en este boceto. REUTERS/Jane Rosenberg/Foto de archivo

El Mayo Zambada, 77 años y décadas al frente del Cártel de Sinaloa

“Yo siempre he dicho que Mayo Zambada tiene cinco o diez años de vida que le faltan, no le conviene a los Estados Unidos por ese proceso prolongado para una persona que posiblemente no va a vivir por más de 10 años”, declaró Mikel Vigil, señalando cómo la edad y condición física del capo podrían influir en la duración y alcance de su condena.

Las primeras apariciones de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en la Corte del Distrito Oeste de Texas permitieron constatar que su avanzada edad y aparentes problemas de salud han tenido un impacto visible.

En un episodio de agosto de 2024 de su podcast Narcosistema, la periodista Anabel Hernández presentó audios que, según se reporta, habrían sido obtenidos mediante intervención telefónica a supuestos miembros del Cártel de Sinaloa cercanos a la facción de Los Mayos.

Una de estas grabaciones detalla el deteriorado estado de salud de Zambada García, indicando que podría estar recibiendo tratamiento de diálisis.

“Sí es él, pues la nariz sí la tiene así porque hace muchos años se la operaron. La nariz se la operaron. Entonces cuando le operan la nariz no queda exactamente bien la nariz. Y sí oiga, lo que pasa es que al viejo ya le estaban dando diálisis, la diabetes lo está matando. Le estaban dando diálisis”, se escucha en la voz de un presunto integrante del grupo criminal.

La versión fue confirmada por la propia DEA, cuando en agosto de 2024 trascendió que padece diabetes desde hace unos cuarenta años, pero debido a sus descuidos alimenticios, la enfermedad se ha agravado considerablemente.

El 1 de enero de 2025, ‘El Mayo’ cumplió 77 años, consolidando su perfil como un el fugitivo que, durante más de cinco décadas, se mantuvo al frente de la organización criminal sinaloense con extrema discreción.

26/07/2024 26 de julio de
26/07/2024 26 de julio de 2024: ISMAEL 'EL MAYO' ZAMBADA, de 76 años, presunto líder del cártel de Sinaloa, fue arrestado en El Paso, Texas, el jueves, según las autoridades estadounidenses. ISMAEL 'EL MAYO' ZAMBADA en una imagen de un cartel de búsqueda compartida por el Departamento de Estado. POLITICA Europa Press/Contacto/Department of State/Tv Aztec

Hace un año, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reveló detalles sobre la detención conjunta de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, ocurrida el 25 de julio.

La información oficial todavía no esclarece completamente cómo se concretó la captura de Zambada, y algunos señalan que podría haber existido una supuesta traición entre miembros del Cártel de Sinaloa.

“Lo primero es que Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó; lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, al aeropuerto, es que a El Mayo lo habían llevado contra su voluntad”, declaró Salazar, respondiendo a las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la falta de información por parte de las autoridades estadounidenses.

Actualmente, Zambada enfrenta en Nueva York 17 cargos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero. Su proceso judicial en Estados Unidos podría ser clave para esclarecer las circunstancias de su arresto y el posible involucramiento de miembros de su propio cártel, mientras su detención continúa generando expectación en México y Estados Unidos.

Temas Relacionados

Ismael Zambada GarcíaEl MayoCártel de SinaloaEEUUNarco en Méxicomexico-noticas

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de agosto

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Aarón Mercury sorprende a Elaine Haro con un baile sexy por su cumpleaños en La Casa de los Famosos México (videos)

La actriz fue sorprendida por los habitantes con un show de striptease y canto

Aarón Mercury sorprende a Elaine

Prepara este licuado de aguacate y mora azul que puede mejorar la digestión y regular la presión arterial

Esta bebida puede consumirse en el desayunos sumando sabor y valor nutricional a la dieta diaria

Prepara este licuado de aguacate

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 19 de agosto de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

Cuáles son los beneficios del licuado de café con avena

La principal característica de este licuado radica en sumar la energía natural de la cafeína con los nutrientes del cereal

Cuáles son los beneficios del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acuerdo de culpabilidad de ‘El

Acuerdo de culpabilidad de ‘El Mayo’ Zambada traslada la guerra interna del Cártel de Sinaloa a las cortes de EEUU

Así reaccionó Ocran Leaks al asesinato de Camilo Ochoa, su rival en las redes sociales

El Mini Lic habría contratado a un hacker para cazar al influencer Camilo Ochoa, según audios revelados por Luis Chaparro

Detienen en la frontera a mexicana que trató de pasar paquetes de metanfetamina a EEUU ocultos en un tanque de gasolina

Golpe de más de 7 mil millones de pesos al narco: aseguran bodegas en Culiacán con metanfetamina y precursores químicos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: Facundo y Aarón son los líderes de la semana

Aarón Mercury sorprende a Elaine Haro con un baile sexy por su cumpleaños en La Casa de los Famosos México (videos)

De rivales a líderes: Facundo y Aarón Mercury son los líderes de la semana en La Casa de los Famosos México

Las revelaciones de Ninel Conde: lo que más extraña y sus arrepentimientos luego de ser eliminada de La Casa de los Famosos México

Yeri Mua critica a Christian Nodal tras polémica entrevista: “Me da lástima por Ángela Aguilar”

DEPORTES

Alana Flores revela contrato de

Alana Flores revela contrato de su pelea con Gala Montes y luego lo borra: sí había peso pactado

Barbie Juárez predijo que Alana le ganaría a Gala Montes en el Supernova Strikers por esta razón

Lizbeth Ovalle dejaría Tigres: la millonaria cifra que pagaría Orlando Pride para fichar a “La Maga”

Tigres vs América: estas son las sanciones que recibieron los aficionados que protagonizaron pelea en el estadio

El mensaje que David Faitelson dedicó a Alana Flores tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers 2025