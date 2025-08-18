¿Cuál es el escorpión más venenoso de México, según la IA?

Este escorpión se encuentra principalmente en zonas del centro-norte del país. (Imagen ilustrativa infobae)

En México, el encuentro con el escorpión amarillo o alacrán de Durango —científicamente conocido como Centruroides suffusus— representa un riesgo real para la salud, sobre todo en regiones con clima cálido y seco.

Según información recopilada por ScribNews, la IA de Infobae, esta especie de alacrán es considerada la más venenosa del país y se ha ganado su reputación por los peligros asociados a su picadura, capaz incluso de poner en peligro la vida si no se actúa con rapidez.

Los estados afectados por la presencia de este escorpión abarcan una franja significativa del territorio, destacando Durango, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Nayarit y algunas zonas del centro-norte. Su adaptabilidad le permite instalarse tanto en el campo como en áreas urbanas, donde busca refugio en viviendas, debajo de piedras, maderas, escombros y en las grietas de paredes y techos.

La picadura del escorpión de Durango produce dolor, pero es fatal solo en casos muy particulares. Créditos: Wikimedia Commons/Tomascastelazo

El Centruroides suffusus es fácilmente identificable por su color amarillo claro o pardo amarillento, tamaño que oscila entre 5 y 7 centímetros, y su distintiva cola segmentada con un aguijón prominente. Estas características físicas, combinadas con su preferencia por lugares oscuros y resguardados, incrementan el riesgo de una picadura inadvertida.

El peligro radica en la potencia de su veneno, que causa síntomas inmediatos y progresivos. La reacción más común al principio es un dolor intenso en la zona afectada, acompañado de inflamación, enrojecimiento y sensaciones como hormigueo, entumecimiento o ardor.

Además, pueden aparecer efectos sistémicos como sudoración excesiva, náuseas, vómitos y dificultad para respirar, que indican que el veneno está afectando el organismo más allá del sitio de la picadura. En algunos casos pueden desarrollarse movimientos musculares involuntarios, agitación generalizada y alteraciones en el ritmo cardíaco.

El escorpión de Durango prefiere ocultarse en lugares oscuros como zapatos o en ropa. Créditos: Wikimedia Commons/Emőke Dénes

El desenlace de una picadura depende de varios factores, y para ciertos grupos de la población los riesgos aumentan considerablemente. Los niños pequeños son especialmente vulnerables, mientras que los adultos mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias, cardíacas o un sistema inmune deprimido también presentan mayor susceptibilidad. La gravedad se multiplica si no se obtiene atención médica de forma inmediata.

ScribNews, la IA de Infobae, recomienda una serie de prácticas para reducir el riesgo de la picadura del alacrán de Durango. Es fundamental sacudir la ropa y los zapatos antes de usarlos, ya que estos resultan escondites habituales para los escorpiones. También es aconsejable revisar camas, sábanas y mantas, especialmente en las zonas conocidas por la presencia de la especie. Mantener las viviendas y sus alrededores libres de escombros, maderas viejas y materiales acumulados dificulta el acceso y permanencia de estos arácnidos.

Otra medida efectiva es sellar todas las grietas en paredes, pisos y techos, evitando así posibles rutas de ingreso al hogar. Instalar mosquiteros en ventanas y puertas añade una capa adicional de protección, mientras que al trabajar en el exterior nunca se debe introducir las manos en hendiduras, huecos o debajo de piedras sin usar guantes u otro tipo de protección.