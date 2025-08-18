Contra Alexis y Facundo: así fueron todos los ‘Posicionamientos’ de La Casa de los Famosos México en la tercera gala de eliminación

La tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México estuvo marcada por tensiones, estrategias y una placa de nominados histórica (Archivo)

“No te preocupes, aquí de león, hay poco”, lanzó Shiky a Alexis Ayala durante el posicionamiento, en una de las réplicas más punzantes de la tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México.

La frase, surgida tras un intercambio cargado de ironía y dobles sentidos, encapsuló el tono de una noche en la que las tensiones y las estrategias personales se exhibieron sin reservas ante la audiencia.

En este contexto, la gala se distinguió por una placa de nominados que muchos calificaron como histórica, con Ninel Conde, Facundo, Mar Contreras, Guana y Alexis Ayala en la cuerda floja, mientras el público continuaba votando y los participantes se enfrentaban en el tradicional posicionamiento en el jardín.

La dinámica del posicionamiento, lejos de limitarse a formalidades, se transformó en un espacio donde los habitantes expusieron sus percepciones y rencillas, dejando al descubierto alianzas, desconfianzas y rivalidades.

Mariana Botas dirigió sus palabras a Alexis Ayala con una sinceridad cortante: “No entiendo tu manera de jugar, no me da confianza. No sé si lo que dices es sincero y es real; no me siento cómoda jugando así contigo”.

Con palabras directas y sin filtros, Mariana cuestionó la sinceridad de Alexis Ayala, generando un momento de tensión que dejó a todos atentos a la reacción del actor dentro de la casa (Archivo)

La respuesta de Ayala no tardó en llegar, recurriendo a una metáfora provocadora: “Buscaré algo de valor en lo que dices. Me encanta tu incomodidad, esto es un juego, no vine a quedar bien contigo ni los demás. Si no te gusta el infierno, no le estés coqueteando al Diablo porque te vas a quemar”

El enfrentamiento entre Aarón Mercury y Facundo elevó la temperatura del debate. Aarón, visiblemente molesto, le reprochó a Facundo su actitud despectiva:

“Nos has minimizado y tratado como niños, entre David y Goliath ¿quién ganó el partido? Has criticado toda acción de Noche, pero no has recibido ningún reproche”.

El intercambio de reproches y sarcasmos entre Facundo y Aarón Mercury elevó la temperatura en la casa, mostrando que las rivalidades y las alianzas están más vivas que nunca en el reality (Archivo)

Facundo, fiel a su estilo irreverente, replicó con sarcasmo y referencias al supuesto narcisismo de su interlocutor, subrayando la tensión latente entre ambos.

“Estuvo muy cagado viniendo de alguien vestido de dorado. Tendría que hacerle caso a tu consejo aunque es difícil de alguien que ama su propio reflejo. Veo que eres feliz porque en esta casa en vez de ventanas solo hay espejos. En ese cuarto eres un peón”.

La relación entre Shiky y Alexis Ayala mostró matices de ambivalencia. Shiky confesó que, aunque deseaba la salida de Ayala, reconocía en él a un compañero con el que había compartido momentos de reflexión y juego.

“Quiero que te vayas de La Casa aunque no quiero que te vayas, esta semana te has vuleto compañero. Esta semana no has dormitado, has meditado, que es lo mismo. Buscando un poco, siempre está de forma juguetona la amenaza de ‘este miércoles te voy a nominar’, pero la peor fue cuando me dijiste ‘ves este traje’ es el traje con el que te voy a nominar.”, dijo Shiky a Ayala.

Ayala, por su parte, utilizó la imagen del león y la lagartija para describir su interacción, sugiriendo que su actitud era más lúdica que hostil, y anticipó que el juego entre ambos continuaría.

“Buscaré algo de valor en lo que dices. Me encanta decirlo, porque quiero encontrar valor en tus palabras. Los leones, lo que hacen es juguetear con una lagartija, pelear nunca, yo lo que hago es juguetear contigo. Tienes una chispa que da alegría, te has soltado la correa, vamos a jugar, viéndote a los ojos, yo me encargo, la próxima semana estás parado en tu lugar o junto a mí”, dijo Alexis.

Dalilah Polanco optó por un enfoque más analítico al dirigirse a Ayala, a quien calificó de inteligente y generoso, pero también de villano dentro de la casa.

“Inteligente, generoso, respetuoso, caballeroso. Probablemente no encuentres valor en mis palabras porque solo es mi opinión. Eres buen actor, pero en esta casa solo haces de villano, pero tus palabra solo me dan o coraje, o risa, o penita. Me quedo con el ser humano, que el villano se vaya a hacer novelas pero en otra casa”, sentenció. Ayala, lejos de suavizar su postura, le sugirió a Dalilah que adoptara el silencio, desestimando el impacto de sus palabras.

“En la ficción he sido villano. En esta casa, si te molesta, soy yo. Como Sor Dalilah deberías hacer votos de silencio porque tus palabras no pegan en ningún lugar”, dijo Alexis.

El posicionamiento de Abelito hacia Facundo se centró en la percepción de un cambio de actitud. Abelito expresó su deseo de ver al Facundo audaz de los primeros días, insinuando que el conductor había caído en una zona de confort.

El joven participante desafió a Facundo a volver a su versión más atrevida, provocando una respuesta que mezcló elogio y advertencia sobre el verdadero peligro que puede representar en el juego (Archivo)

“Facundo, lo iba a hacer a tu estilo pero lo que quiero decir es que quiero que te vayas. Eres un rival muy fuerte, admiro toda tu trayectoria, pero quiero a ese Facundo de los primeros días que llegó con más audacia de hacer las cosas, no sé si estás entrando a una zona de confort”, le dijo Abelito a Facundo.

Facundo respondió con una mezcla de elogio y advertencia, reconociendo la fortaleza de Abelito y sugiriendo que, pese a su apariencia inofensiva, podía ser peligroso en el juego.

“Siento bonito de tenerte aquí enfrente, pero en una actitud un poco diferente. Tienes cortos los pantalones pero grandes los cojones, y aciertas un poco, dentro de esta casa me estoy volviendo medio loco. Ahora que lo pienso, eres de esos animalitos bonitos en la pradera verde, muy tierno, pero cuando volteas muerdes. No te preocupes, te veo en un ratito”, respondió Facundo.

Priscila Valverde se sumó a las críticas hacia Ayala, señalando su ausencia emocional y la dificultad para establecer un vínculo genuino. Ayala justificó su actitud como una forma de proteger su energía y aludió a la fama como un amante exigente, elogiando el valor de Priscila por su participación en el reality.

“Quiero que te vayas porque te percibo muy ausente. Tienes que cuidar la convivencia, cuando estamos todos, no estás. No hemos generado un lazo, como dices no vienes a quedar bien con nadie, pero no puedo generar un lazo con alguien a quien percibo como un personaje”, dijo Priscila.

La joven actriz señaló el uso de estrategias emocionales por parte de Alexis Ayala, quien defendió la complejidad del juego y animó a Elaine a descubrir otras formas de convivir en la casa (Archivo)

Alexis le respondió: “Cuido mucho mi energía, no la comparto con cualquiera. La fama es un amante cruel, que ama más al talento, y espero que en tus raíces lo tengas. Te aplaudo el valor que tienes de estar aquí, en La Casa”.

La intervención de Elaine Haro también estuvo dirigida a Ayala, a quien acusó de utilizar su experiencia y habilidades emocionales para incomodar a los demás, escudándose en la idea de que todo es parte del juego. Ayala defendió la complejidad del entorno, argumentando que la casa sirve para descubrirse a uno mismo y criticó a Elaine por limitarse a un solo relato, animándola a explorar otras facetas.

“Te gusta que nos paremos aquí; a diferencia de los demás, no he podido generar un vínculo contigo. Te respeto por los años que tienes, de trabajo, de inteligencia emocional, solo me da pena que la utilices molestar a los demás y que lo ocultes detrás de (la frase) ‘es un juego’. Las herramientas positivas que tenemos, se deben utilizar para hacer cosas positivas y no negativas”, dijo Elaine.

Pero Alexis respondió: “La casa no es una casa a jugar positivo o negativo, es para revolver las cosas y conocernos y a nosotros mismos. Lo único que haces es jugar a Romeo y Julieta, y si no te sales de esa historia, será la única que vas a contar. Eres una mujer joven llena de talento tienes mucho más qué contar”.

El posicionamiento de Aldo De Nigris hacia Facundo abordó la presencia de comentarios pasivo-agresivos y la tendencia a generar conflictos bajo la apariencia de bromas. Facundo, en su respuesta, negó ocultar sus intenciones y expresó sorpresa por la crítica proveniente de un amigo, sugiriendo que la estrategia de Aldo buscaba encender disputas dentro de la casa.

El posicionamiento entre Aldo De Nigris y Facundo dejó ver que hasta las amistades más sólidas pueden tambalear cuando las estrategias y los comentarios cruzados entran en juego (Archivo)

“Sinceramente te digo que he notado comentarios tuyos hacia personas de mi cuarto pasivo-agresivos. Tiras la piedra y escondes la mano, y entre broma y broma la verdad se asoma. Eres de buen corazón, no quieras ser el villano o hacer pedo donde no hay”, dijo Aldo.

“Esconder la mano, jamás, me gusta decir las cosas de frente y recibir los trancazos en el pecho. Esperaba esto de varios, y no lo esperaba de un amigo. Pensaba que era muy derecha la gente regia, pero ahora no entiendo bien tu estrategia. Pensaba que no se iban a agüitar con la carilla y me salieron bastante niñas. Veo que estás aventándome cerillos para que se prendan estos fuegos, pero los veo en La Casa jugando todos mis juegos”, respondió Facundo.

A lo largo de la gala, la interacción entre los nominados y sus compañeros dejó en evidencia la complejidad de las relaciones dentro de La Casa de los Famosos México. Las acusaciones de juego sucio, la dificultad para establecer lazos auténticos y la constante negociación entre la convivencia y la competencia marcaron una noche en la que cada palabra y cada gesto adquirieron un peso estratégico.