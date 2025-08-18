México

Asesina a por lo menos seis policías comunitarios durante emboscada en Ayutla de los Libres, Guerrero

Las víctimas son originarias de la comunidad de El Cortijo

Por Luis Contreras

Las víctimas viajaban en camionetas
Las víctimas viajaban en camionetas (Facebook/John White)

A menos seis integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) fueron asesinados en una emboscadas en el municipio de Ayutla de los libres.

El deceso de los elementos fue confirmado el 17 de agosto por las autoridades municipales a través de la cuenta de Facebook del Ayuntamiento fue publicado un mensaje en el que lamentan los hechos sin especificar el número de víctimas.

Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amistades y a toda la comunidad, reconociendo su entrega y servicio en favor de la seguridad y el bienestar del pueblo“, es parte del mensaje que detalla que el ataque fue realizado el sábado 16 de agosto.

El mensaje de las autoridades
El mensaje de las autoridades municipales (Facebook/H. Casa de los pueblos. Ayutla de los Libres 2024-2027)

Medios como El Sur de Acapulco señalan que la emboscada contra los policías comunitarios fue realizada en el camino entre las comunidades de Apantla y El Cortijo.

La agresión contra los elementos ocurrió cuando viajaban en seis camionetas y los responsables serían integrantes de un grupo con presencia en la región. Además, El Sol de Acapulco registra que mientras los guardias comunitarios llevaban rifles y escopetas y que eran originarios de la comunidad de El Cortijo, mientras que los agresores usaron armas de alto poder.

Cabe destacar que otros informes señalan que habría hasta ocho policías asesinados. Al menos hasta las 9:50 de la noche del domingo ninguna autoridad había confirmado el número de fallecidos por la emboscada contra los policías comunitarios.

Asesinato del líder de la UPOEG

Bruno Plácido Valerio, líder de
Bruno Plácido Valerio, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) (Foto: Twitter/@JacobMorant)

En octubre de 2023 fue asesinado Bruno Plácido Valerio, quien se desempañaba como dirigente de la UPOEG, dicho hombre fue asesinado tras acudir a la Secretaría de Salud de Guerrero con el objetivo de tener una reunión de trabajo.

Cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado respecto al tema aprovechó para criticar la creación de grupos de autodefensas: “Lamentable asesinato. Yo creo que fue un error en su momento lo de la creación de las autodefensas; eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado", comentó el entonces mandatario.

Mientras que el 22 de julio de 2024 fue reportado el asesinato de seis personas que viajaban en una camioneta con placas de Puebla. las víctimas fueron identificadas como miembros de la UPOEG.

En dicha ocasión a Fiscalía General del Estado (FGE) informó que agentes acudieron al sitio y también encontraron un vehículo que había sido atacado a balazos sin que fueran hallados, en un primer momento, los cuerpos.

