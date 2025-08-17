México

Detienen a dos personas presuntamente ligadas al CJNG implicadas en el ataque armado al Ministerio Público de Acapulco

Un operativo conjunto en Guerrero reveló que los detenidos podrían estar relacionados con la organización delictiva

Por Fabián Sosa

Las autoridades compartieron que ambas personas podrían ser responsables del ataque a las instalaciones del Ministerio Público. (FGE Guerrero)

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero) confirmó la detención de Alejandro “N” y Betzaida “N” por su probable implicación en la agresión contra instalaciones del Ministerio Público y la Policía Investigadora Ministerial en el sector de Barrios Históricos, municipio de Acapulco.

El operativo, realizado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), forma parte de una estrategia derivada de las indagatorias iniciadas tras los hechos ocurridos el pasado 29 de julio de 2025.

Según las investigaciones, los detenidos habrían ejecutado un ataque armado dirigido a las oficinas de procuración de justicia, lo que provocó daños materiales y puso en riesgo la vida de funcionarios públicos de la fiscalía.

Otros detalles relacionados

Elementos de seguridad detuvieron a dos presuntos atacantes del Ministerio Público de Acapulco. (FGE)

Las autoridades estatales atribuyeron a los ahora imputados el delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra una agente del Ministerio Público y un elemento de la Policía Investigadora Ministerial. Además, la orden de aprehensión cumplimentada incluyó cargos por robo de vehículo en perjuicio de un particular, así como daños a la propiedad institucional.

Alejandro “N” y Betzaida “N” están presuntamente ligados a una célula delictiva con presencia en la zona, dedicada a distribución de drogas y tareas de vigilancia para actividades criminales denominadas como “halconeo”.

A pesar de que en la entidad opera principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), existen alrededor de 18 grupos generadores de violencia en el estado de Guerrero entre los cuales figuran Los Rusos, el Cártel Independiente de Acapulco, Cárteles Unidos, .

Hasta el momento de esta publicación, las autoridades no han confirmado a qué organización criminal pertenecen los detenidos.

Esta información forma parte de las diligencias realizadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Graves. Ambos serán presentados ante la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

El ataque, perpetrado el 29 de julio, movilizó a corporaciones federales y estatales tras registrarse una secuencia de disparos contra la sede ministerial. No se registraron muertes, pero personal de la fiscalía reportó el intento de homicidio sobre dos servidores públicos.

La FGE Guerrero enfatizó su compromiso con la sociedad al actuar con firmeza y en coordinación con instancias federales y locales. Las autoridades reiteraron que las acciones para contener hechos violentos y llevar ante la justicia a quienes atenten contra instituciones públicas continuarán en todo el estado.

La Guardia Nacional, la Defensa y la SEMAR participan activamente en labores de apoyo a la fiscalía mediante patrullajes e investigaciones de campo con el propósito de garantizar la seguridad ciudadana y reforzar la presencia interinstitucional. Las detenciones responden a una mayor colaboración entre niveles de gobierno frente al repunte de ataques a instalaciones públicas en Guerrero.

De acuerdo con fuentes locales que confirmaron que los detenidos se consideran objetivos relevantes en la desarticulación de grupos delictivos que operan en Acapulco y otros municipios, afectados recientemente por episodios de violencia vinculados a la disputa por territorios y actividades ilícitas.

Las próximas audiencias judiciales definirán el futuro procesal de Alejandro “N” y Betzaida “N”, mientras la fiscalía continúa integrando evidencias y recabando testimonios en torno al caso.

