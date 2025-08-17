Triplemanía desata ola de memes en redes sociales en su edición 33

Los mejores memes de la Triplemanía 33. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Triplemanía 33, celebrada este sábado 16 de agosto en la Arena Ciudad de México, no solo dejó combates espectaculares y apariciones inesperadas, sino que generó una verdadera explosión de memes en redes sociales, consolidando su estatus como uno de los eventos más comentados del año en el mundo de la lucha libre.

La edición 2025 de Triplemanía marcó un parteaguas en la historia de la Lucha Libre AAA, al ser la primera realizada bajo el control de WWE, que recientemente adquirió la empresa mexicana. Desde el inicio, con figuras como Triple H, Shawn Michaels y Nick Khan presentes en el ring junto a Marisela Peña y Dorian Roldán, las redes comenzaron a inundarse con publicaciones que ironizaban sobre la “conquista” de la lucha libre mexicana por parte del gigante estadounidense.

Uno de los momentos que más dio de qué hablar —y que generó un sinfín de memes— fue la lucha estelar por el megacampeonato de AAA, en la que El Hijo del Vikingo logró retener el título ante Dragon Lee, Dom Mysterio y El Grande Americano, un nuevo personaje cuya estética provocó reacciones mixtas, siendo comparado en redes con parodias de luchadores patrióticos al estilo de los años 80.

La intervención de grupos como Judgment Day, LWO y hasta una sorpresiva aparición final de AJ Styles, llevaron a muchos usuarios de X (antes Twitter) a bromear sobre cómo Triplemanía parecía más un crossover de WrestleMania que una función clásica de AAA. “Triplemanía 33 o RAW con tamales”, escribió un usuario, mientras otros editaron imágenes de luchadores mexicanos con efectos y fondos típicos de la WWE, exagerando la fusión de estilos.

Pero los memes no se limitaron a la lucha estelar. Desde la primera batalla, la Copa Bardahl, las redes no dejaron de producir contenido humorístico. La llegada de Omos, el gigante de WWE, al ring mexicano fue tan inesperada como comentada. Usuarios compartieron imágenes de luchadores locales “huyendo” de él con frases como “Cuando llega tu primo del gabacho a la fiesta familiar”.

También causaron sensación Otis, Microman, y el regreso de Pimpinela Escarlata, que provocaron un revuelo en redes por lo inusual del elenco. Las comparaciones entre estilos, físicos y personalidades de los gladiadores mexicanos y extranjeros dieron pie a toda clase de chistes gráficos.

Por otro lado, la aparición de Rey Mysterio para inducir a Konnan al Salón de la Fama de AAA fue recibida con emoción, aunque también desató memes que jugaban con el cruce de generaciones y la nostalgia, mostrando a niños disfrazados de Mysterio llorando frente al televisor.

Finalmente, el caos y la variedad de estilos en la cartelera —que incluyó desde luchas extremas hasta femeniles con figuras como Flammer, Natalya y Faby Apache— provocaron una avalancha de publicaciones que celebraban, con humor y asombro, la magnitud de un evento que parecía un multiverso luchístico.

Triplemanía 33 demostró que, más allá del cuadrilátero, la lucha libre también vive intensamente en la arena digital. Y ahí, los memes fueron los verdaderos ganadores.