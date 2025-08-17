México

Riñas en partidos Tigres-América y Chivas-Juárez dejan detenidos e investigaciones abiertas: Liga MX

La autoridad deportiva informó que, hasta el momento, no hay reporte de personas lesionadas

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Se desatan riñas en partidos
Se desatan riñas en partidos de Tigres-América y Guadalajara-Juárez. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX quedó marcada por hechos de violencia en dos estadios del país. A través de un comunicado oficial, la Liga MX confirmó que dos personas fueron detenidas por su participación en una riña dentro del Estadio Universitario durante el partido entre Tigres y América, mientras que en el Estadio Akron, durante el encuentro entre Chivas y FC Juárez, se identificó a un implicado en otra pelea.

El primer incidente ocurrió en la tribuna Gol Norte del Estadio Universitario en Nuevo León, al finalizar el encuentro que terminó con victoria 1-3 para el América.

Aficionados del equipo local protagonizaron una pelea en la grada, lanzando golpes y forcejeando, lo que provocó que algunos cayeran varias filas hacia abajo. Aunque no se reportaron lesionados, las imágenes de la trifulca circularon rápidamente en redes sociales, generando indignación y preocupación entre los seguidores del futbol mexicano.

“Tras la riña presentada esta noche en la tribuna del Estadio Universitario durante el partido Tigres vs. América, en el que no hubo lesionados, dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades”, informó la Liga MX.

Se desataron riñas en dos
Se desataron riñas en dos estadios. Foto: (Captura de pantalla)

Además, se reportaron otros altercados a las afueras del estadio entre seguidores de ambos equipos, aunque no han sido incluidos dentro de las acciones oficiales del organismo.

De acuerdo con el reglamento de competencia, el Estadio Universitario podría recibir sanciones por estos actos, que van desde una multa económica hasta un posible veto. La decisión dependerá de la gravedad que determine la Comisión Disciplinaria en los próximos días.

Por otro lado, en el Estadio Akron de Guadalajara, también se presentó un altercado durante el partido entre Chivas y FC Juárez. Aunque no se ha especificado el momento exacto ni la naturaleza del conflicto, trascendió que podría estar relacionado con una agresión sufrida por un familiar del jugador Ángel Zaldívar.

En este caso, la Liga MX informó: “Tras el incidente en la tribuna del Estadio Akron, en el marco del partido Chivas vs. FC Juárez, la persona involucrada ha sido plenamente identificada y el Club Guadalajara apoyará al afectado para que inicie la averiguación correspondiente”.

Liga MX emitió un comunicado
Liga MX emitió un comunicado sobre las detenciones. Foto: (Liga MX)

La Liga BBVA MX reiteró en su pronunciamiento que condena cualquier acto de violencia dentro de los estadios y reafirmó su compromiso con la seguridad de los asistentes.

“Este tipo de comportamientos no tienen cabida en nuestro futbol. Seguiremos trabajando con los clubes, autoridades y fuerzas de seguridad para garantizar espacios seguros para la afición”, indicó.

La violencia en los estadios continúa siendo un tema sensible en el futbol mexicano. Aunque en ambos casos se logró una intervención oportuna y no se reportaron heridos de gravedad, los hechos resaltan la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y vigilancia en los recintos deportivos del país.

Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos días las autoridades y la Liga MX determinen las sanciones correspondientes a los involucrados y a los clubes responsables de los recintos.

Temas Relacionados

Tigres-AméricaGuadalajara-JuárezRiñasPartidoFútbolEstadiosmexico-deportes

Más Noticias

Entre retos, alianzas y sorpresas: Así fue la tercera semana en La Casa de los Famosos México

A partir de la última eliminación las cosas dentro de la casa se han tornado distintas, marcadas por nuevas estrategias entre los habitantes

Entre retos, alianzas y sorpresas:

Triplemanía desata ola de memes en redes sociales en su edición 33

Las sorpresivas apariciones, el cruce de empresas y la mezcla de estilos hicieron del evento un espectáculo dentro y fuera del ring

Triplemanía desata ola de memes

Temblor en Sinaloa: se registra sismo de 4.4 en Ahome

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Sinaloa: se registra

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.0 en Salina Cruz

El temblor ocurrió a las 0:36 horas, a una distancia de 123 km de Salina Cruz y tuvo una profundidad de 16.7 km

Temblor en Oaxaca: se registra

¿Quién era Camilo Ochoa “El Alucín”? Influencer asesinado en Morelos

El nombre del creador de contenido aparecía en los documentos distribuidos en Sinaloa junto a otras figuras como Markitos Toys

¿Quién era Camilo Ochoa “El
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Quién era Camilo Ochoa “El

¿Quién era Camilo Ochoa “El Alucín”? Influencer asesinado en Morelos

Cuáles son los cárteles con los que tendrían vínculos los 11 narcopolíticos revelados por periodistas

Rescatan a niña que fue secuestrada tras ser encargada por su madre para ir a trabajar en Edomex: hay dos detenidos

Gabinete de Seguridad niega que hijo y pareja de Manuel Bartlett estén en lista de personas bloqueadas por la UIF

Quién es Isadora Lagos: el perfil criminal de Miss Guerrero detenida con armas exclusivas del Ejército

ENTRETENIMIENTO

¿Quién era Camilo Ochoa “El

¿Quién era Camilo Ochoa “El Alucín”? Influencer asesinado en Morelos

La Casa de los Famosos México 2025: Abelito ganó una prueba por primera vez la tarde del 16 de agosto

“Estoy confiado y muy feliz”: Adrián Di Monte reacciona a supuestas carpetas de investigación en su contra

Alien: Earth arrasa en su semana de estreno y lidera ranking de lo más visto en Disney+ México

Los podcasts más populares hoy en Spotify México

DEPORTES

Triplemanía desata ola de memes

Triplemanía desata ola de memes en redes sociales en su edición 33

Argi Cortés derrota a Bairon Rodríguez por decisión unánime

Tres golfistas mexicanos que marcaron historia y pusieron en alto el nombre del país

Una noche llena de sorpresas se llevó a cabo Triplemanía 33, Hijo del Vikingo, Flammer y más resultaron ganadores

Alana Flores vs Gala Montes: cuál es la diferencia de peso antes de su pelea en Palacio de los Deportes