Rescate en Teotihuacán: la desaparición de una menor, una denuncia y la operación que terminó con dos detenidos

Rescatan a menor privada de libertad en Teotihuacán. (Gob. Tlalnepantla)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó el rescate de una menor de edad privada de la libertad y la detención de dos individuos tras una operación realizada en la colonia Centro del municipio de Teotihuacán, Estado de México.

De acuerdo con los reportes oficiales, la investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la madre de la víctima, quien el 15 de agosto notificó al Agente del Ministerio Público sobre la desaparición de su hija.

Según la reconstrucción de los hechos difundida por la FGJEM, el pasado 8 de agosto la madre de la menor dejó a su hija bajo el cuidado de una mujer identificada como Isela “N”, en un inmueble localizado en la colonia Santa Cruz del municipio de Tonanitla.

Detalles del comunicado de la FGJEM

Las noche del pasado viernes 15 de agosto, las autoridades detuvieron a los responsables. (FGJEM)

De acuerdo con el comunicado de la fiscalía, la mujer debía acudir a su trabajo, por lo que confió el resguardo de la menor a la imputada. Al regresar, horas más tarde, no localizó ni a su hija ni a la persona adulta responsable.

Según señala el reporte intentó contactar a Isela “N” vía telefónica y logró hablar con ella. Durante la conversación, la mujer le comunicó que se encontraba con la niña en un hotel y le pidió dinero para poder regresar a Tonanitla, aunque nunca retornaron.

Desde ese instante, la madre perdió todo contacto con ambas personas. La información oficial señala que la madre recurrió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para denunciar el hecho y solicitar apoyo para la localización de su hija. La institución activó de inmediato un despliegue operativo coordinado entre las áreas de investigación de gabinete y campo.

La indagatoria permitió identificar la probable ubicación de las personas involucradas en la privación de libertad. Como parte del operativo, elementos de la FGJEM pudieron localizar a la menor y detener a Isela “N” y Eduardo Rafael “N”, quienes fueron señalados por su probable participación en estos hechos. La acción tuvo lugar en la colonia Centro del municipio de Teotihuacán.

Después del rescate, la menor recibió atención médica y psicológica, de acuerdo con los protocolos establecidos. Las dos personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas. Las autoridades indicaron que ambas personas podrían enfrentar cargos por el delito de privación de la libertad.

“La intervención se realizó tras una labor coordinada basada en la denuncia oportuna y el seguimiento de indicios logrados por el personal especializado”, informaron fuentes consultadas por Infobae. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de menores de edad y recordó que en casos similares se cuenta con personal capacitado para la atención y protección de víctimas.

Esta operación resalta la importancia de la denuncia inmediata en desapariciones y la colaboración entre familiares y autoridad para la resolución de casos que involucran menores de edad en el Estado de México.