México

Rescate en Teotihuacán: la desaparición de una menor, una denuncia y la operación que terminó con dos detenidos

Luego de encargar a su hija para ir a trabajar, se la llevaron a un hotel y solicitaron dinero para entregarla

Por Fabián Sosa

Guardar
Rescatan a menor privada de
Rescatan a menor privada de libertad en Teotihuacán. (Gob. Tlalnepantla)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó el rescate de una menor de edad privada de la libertad y la detención de dos individuos tras una operación realizada en la colonia Centro del municipio de Teotihuacán, Estado de México.

De acuerdo con los reportes oficiales, la investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la madre de la víctima, quien el 15 de agosto notificó al Agente del Ministerio Público sobre la desaparición de su hija.

Según la reconstrucción de los hechos difundida por la FGJEM, el pasado 8 de agosto la madre de la menor dejó a su hija bajo el cuidado de una mujer identificada como Isela “N”, en un inmueble localizado en la colonia Santa Cruz del municipio de Tonanitla.

Detalles del comunicado de la FGJEM

Las noche del pasado viernes
Las noche del pasado viernes 15 de agosto, las autoridades detuvieron a los responsables. (FGJEM)

De acuerdo con el comunicado de la fiscalía, la mujer debía acudir a su trabajo, por lo que confió el resguardo de la menor a la imputada. Al regresar, horas más tarde, no localizó ni a su hija ni a la persona adulta responsable.

Según señala el reporte intentó contactar a Isela “N” vía telefónica y logró hablar con ella. Durante la conversación, la mujer le comunicó que se encontraba con la niña en un hotel y le pidió dinero para poder regresar a Tonanitla, aunque nunca retornaron.

Desde ese instante, la madre perdió todo contacto con ambas personas. La información oficial señala que la madre recurrió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para denunciar el hecho y solicitar apoyo para la localización de su hija. La institución activó de inmediato un despliegue operativo coordinado entre las áreas de investigación de gabinete y campo.

La indagatoria permitió identificar la probable ubicación de las personas involucradas en la privación de libertad. Como parte del operativo, elementos de la FGJEM pudieron localizar a la menor y detener a Isela “N” y Eduardo Rafael “N”, quienes fueron señalados por su probable participación en estos hechos. La acción tuvo lugar en la colonia Centro del municipio de Teotihuacán.

Después del rescate, la menor recibió atención médica y psicológica, de acuerdo con los protocolos establecidos. Las dos personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas. Las autoridades indicaron que ambas personas podrían enfrentar cargos por el delito de privación de la libertad.

“La intervención se realizó tras una labor coordinada basada en la denuncia oportuna y el seguimiento de indicios logrados por el personal especializado”, informaron fuentes consultadas por Infobae. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de menores de edad y recordó que en casos similares se cuenta con personal capacitado para la atención y protección de víctimas.

Esta operación resalta la importancia de la denuncia inmediata en desapariciones y la colaboración entre familiares y autoridad para la resolución de casos que involucran menores de edad en el Estado de México.

Temas Relacionados

EdomexTeotihuacánSeguridadFGJEmexico-noticias

Más Noticias

Asesinato de Camilo Ochoa tendría estrecha relación con ‘El Mini Lic’ de La Mayiza y así el exsicario lo prevenía

El influencer perdió la vida como resultado de los disparos que recibió tras múltiples amenazas y ser relacionado con ‘Los Chapitos’

Asesinato de Camilo Ochoa tendría

De la “hipocrecía” a los “falsos redentores”: Verástegui y Rojo de la Vega protagonizan polémica en redes

El actor y la alcaldesa intercambian señalamientos sobre la autenticidad de la oposición en México, acusaciones de hipocresía y críticas al PAN

De la “hipocrecía” a los

Alerta por fraude en Facebook al vender productos: advierten sobre nueva modalidad

La policía cibernética investiga casos recientes en los que estafadores contactan a usuarios de Facebook, instando a la población a verificar identidad y depósitos

Alerta por fraude en Facebook

Roció con gasolina a su esposa, le prendió fuego y amenazó con lastimar a sus hijos si lo denunciaba en Chihuahua

Autoridades arrestaron a un individuo señalado por atacar brutalmente a su esposa en Guadalupe y Calvo, según reportes oficiales de la Fiscalía estatal

Roció con gasolina a su

“Me toca cuidarme”: viralizan un video previo de Camilo Ochoa donde hizo fuertes revelaciones contra el cártel

‘El Alucín’ fue asesinado el sábado 16 de agosto en Temixco, Morelos

“Me toca cuidarme”: viralizan un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinato de Camilo Ochoa tendría

Asesinato de Camilo Ochoa tendría estrecha relación con ‘El Mini Lic’ de La Mayiza y así el exsicario lo prevenía

Roció con gasolina a su esposa, le prendió fuego y amenazó con lastimar a sus hijos si lo denunciaba en Chihuahua

La presunta narco relación entre Camilo Ochoa ‘El Alucín’, influencer asesinado en Cuernavaca, y ‘Los Chapitos

Detienen a dos personas presuntamente ligadas al CJNG implicadas en el ataque armado al Ministerio Público de Acapulco

Proponen mural conmemorativo en Fiscalía de Chihuahua tras hallazgo de 386 cuerpos en crematorio Plenitud

ENTRETENIMIENTO

Asesinato de Camilo Ochoa tendría

Asesinato de Camilo Ochoa tendría estrecha relación con ‘El Mini Lic’ de La Mayiza y así el exsicario lo prevenía

“Me toca cuidarme”: viralizan un video previo de Camilo Ochoa donde hizo fuertes revelaciones contra el cártel

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 17 de agosto: nombre del eliminado perfila entre estos dos habitantes

La presunta narco relación entre Camilo Ochoa ‘El Alucín’, influencer asesinado en Cuernavaca, y ‘Los Chapitos

Drake Bell se divorcia de Janet Von Schmeling luego de que Mariana Botas develó su fugaz romance

DEPORTES

“Los clubes tienen la obligación

“Los clubes tienen la obligación de invertir en seguridad”: David Faitelson condena violencia en estadios de México

Triplemanía desata ola de memes en redes sociales en su edición 33

Riñas en partidos Tigres-América y Chivas-Juárez dejan detenidos e investigaciones abiertas: Liga MX

Argi Cortés derrota a Bairon Rodríguez por decisión unánime

Tres golfistas mexicanos que marcaron historia y pusieron en alto el nombre del país