Productor de Supernova Strikers 2025 pronostica resultados finales de la pelea entre Alana Flores vs Gala Montes (Fotos: cortesía)

“Lo que van a ver es un festival de mucha variedad, mucho show, un espectáculo de mucha calidad y peleas a pesar de todo el beef que ha existido en estos últimos tres meses, de gente que sí se preparó”, dijo Miguel Ángel Fox.

En entrevista con Infobae México, el productor de televisión y creador de Supernova Strikers 2025 habló sobre el evento que reúne por primera vez a comediantes, streamers y músicos en una competencia inédita con transmisión global. La propuesta cruza géneros, formatos y públicos, apostando a convertirse en referente continental desde la Ciudad de México.

Expectativas, rivalidades y el fenómeno de las peleas: el caso Gala Montes vs. Alana y los preparativos para el show

La energía competitiva y la tensión entre los participantes han impulsado el fenómeno de Supernova Strikers 2025, generando conversaciones intensas y expectativas entre el público digital. Uno de los mayores focos de atención ha sido la pelea entre Gala Montes y Alana, que, según el productor, originalmente no estaba planeada como la estelar, pero terminó acaparando la atención:

“La de Gala y Alana que originalmente no pretendíamos que fuera la pelea estelar, pero fue la que generó mucho más conversación en digital”.

El evento reúne a figuras que han transformado su rutina y mostrado un gran compromiso para enfrentar un desafío físico inédito en sus trayectorias. Los competidores han entrenado con equipos profesionales y mantienen la expectación al máximo en las redes sociales.

Expectativas, rivalidades y el fenómeno de las peleas: el caso Gala Montes vs. Alana y los preparativos para el show (Captura de pantalla)

— ¿Cuál es tu expectativa para las peleas, especialmente la de Gala Montes y Alana, y cómo mantienes el interés del público hasta el día del evento?

— “Todos son muy competitivos, todos han entrenado y cambiado completamente su estilo de vida. A algunos les ha gustado enseñar más que otros. No sé cuál es la razón, quizá por estrategia, pero todos están muy comprometidos, todos están entrenando con gente muy profesional. Mis expectativas de quién va a ganar, tengo emoción de verlo porque he visto desde la de Franco con el Escorpión Dorado, cómo se armó, toda la conversación que ha habido... La de Gala y Alana fue la que más conversación generó. Como espectador, me muero de ganas de verlas a todas. Desde la primera que va a haber de Luis Pride y Shelao, hasta la de la argentina Milica contra la mexicana Mercedes Roa. Westhall, que es el streamer más importante de Colombia, contra Mario Bautista. Todas creo que tienen algo de interés y lo que van a ver el domingo es un gran show de dimensiones digitales que nunca se habían visto en México”.

Espectáculo, música y experiencia multiplataforma: el formato festival del evento

La propuesta de Supernova Strikers 2025 trasciende el ring al fusionar deportes de contacto, espectáculos musicales y participación multiplataforma en una experiencia sin precedentes en México. Miguel Ángel Fox recalcó el esfuerzo creativo y logístico detrás de cada detalle: desde la selección de las canciones de entrada hasta la coordinación con los artistas invitados.

Miguel Ángel Fox recalcó el esfuerzo creativo y logístico detrás de cada detalle: desde la selección de las canciones de entrada hasta la coordinación con los artistas invitados. Foto: Televisa

“Desde la producción de la salida llevamos mucho tiempo en conversación con ellos, con qué canción quieren salir, qué producción le podemos meter, a qué artista o con qué artista tienen relación, o cuál es el concepto que se han imaginado”, explicó.

La expectativa de los shows de entrada ha crecido, alimentada tanto por los talentos como por el equipo de producción. Fox detalló que este evento integra la presencia de cantantes como Christian Nodal, Xavi, Gabito Ballesteros y María Becerra, fusionando el espectáculo deportivo con conciertos en vivo. “Vamos a cazar eso junto con las peleas y junto con los cantantes, porque es un festival que también involucra conciertos”, destacó el productor.

Al contemplar el futuro, Fox no descarta la posibilidad de ver a estos músicos participando en el ring, siempre que exista interés por parte del público. En palabras del productor, “entre más grande sea este evento y donde se vea que está producido de una forma en la que me gustaría probarme físicamente, muchos veremos a cantantes en un futuro participar”.

De la televisión tradicional a los nuevos formatos: el salto digital de Miguel Ángel Fox

El recorrido profesional de Miguel Ángel Fox siempre ha estado marcado por la innovación y por adaptarse a los cambios del entorno mediático. El productor, ampliamente reconocido por su trabajo en la televisión mexicana, compartió que el germen de Supernova Strikers 2025 surgió de su constante búsqueda por explorar formatos disruptivos fuera de los canales tradicionales. Fox explicó que la experiencia con la Kings League y su inmersión en los medios digitales, desde la producción de podcasts hasta la colaboración con creadores de contenido y campañas publicitarias, lo impulsaron a pensar en un nuevo tipo de espectáculo.

De la televisión tradicional a los nuevos formatos: el salto digital de Miguel Ángel Fox (Cortesía)

“Siempre he estado muy metido en medios digitales, desde podcasts hasta mucho contenido para publicidad, y tenía esto en mente desde hace tiempo”, contó el productor. Para Fox, el boxeo y los eventos multicanal eran una oportunidad perfecta para innovar en el entretenimiento mexicano: “Vi cómo lo hacían en otros países y pensé, ¿por qué no hacerlo en México, donde el boxeo es el segundo deporte más importante?”. Además, reconoció la influencia de figuras internacionales: “Obviamente la referencia es Ibai, y la verdad es que la vara está muy alta. Si lo iba a hacer, tenía que verse igual de grande”.

El salto del formato televisivo hacia plataformas digitales responde, según Fox, a la necesidad de alcanzar nuevas audiencias y crear una experiencia que trascienda los límites convencionales del entretenimiento. En palabras del productor, “esperando que los alcances sean similares a los que generó la Velada”, toda la estructura y promoción del evento apunta a construir un fenómeno capaz de captar la atención tanto de los espectadores tradicionales como de los nativos digitales.

Estrategia, expansión y futuro internacional: la apuesta de Supernova Strikers 2025

— ¿Por qué realizar este evento en la Ciudad de México, considerando que muchos creadores de contenido en México son del norte del país? ¿Piensas llevarlo a otros estados?

— “Sí, mira, este es el primero de muchos. Ya estamos pensando, yo creo que al igual que la Kings League hemos estado en Monterrey, hemos estado en Guadalajara, hemos estado en Veracruz, sí tenemos pensado no solo en otros estados, sino en otros países”.

— ¿Tienes una visión a largo plazo para que los creadores mexicanos sean competencia directa de los argentinos en el mundo del streaming?

Estrategia, expansión y futuro internacional: la apuesta de Supernova Strikers 2025

— “Este evento va a ser mucho más potente que el evento que se hace en Argentina, porque nada más te comento, en la velada de España el cincuenta por ciento de la audiencia es de México y en este va a haber gente de Estados Unidos, va a haber gente de Chile, de Argentina, de Colombia. Estamos haciendo prácticamente de todo el continente. El evento de Argentina y el de Colombia son muy locales. Este primero de Supernova sí le quise dar prioridad a México y por eso las peleas más importantes tienen protagonistas mexicanos, y también una mezcla de streamers con talento tradicional, que eso normalmente no se hace en otros países”.

Selección de talentos y la fórmula de integración: influencers, músicos y figuras de la farándula

— ¿Cómo lograste convencer a talentos tan diversos como Gala Montes, Mario Bautista o el Escorpión Dorado para sumarse al evento?

— “Son talentos que vienen de diferentes medios, pero con una muy fuerte presencia digital, porque eso sí, no puedo agarrar a cualquiera, porque parte de la fórmula es que también ellos utilicen sus redes. Si no tienen redes potentes y nada más son gente que tiene presencia en televisión, no creo que sirvan para el público que consume este tipo de producto. Aquí es un requisito tener, por lo menos, o TikTok o Instagram o Twitch o YouTube, pero que sean predominantes en una plataforma”.

Para quienes no asistan de manera presencial, Supernova Strikers 2025se transmitirá desde las 18:00 a través de las plataformas oficiales del evento en Twitch, TikTok, YouTube, Facebook, la aplicación DAZN y en Cinépolis. El evento comenzará a las 17:00 en el Palacio, con peleas preliminares y un cartel principal que promete agotar localidades, según anticipó el propio productor.