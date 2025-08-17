México

Para qué sirve la mezcla de agua oxigenada y bicarbonato

Solución económica y fácil de preparar, esta combinación se ha convertido en aliada para eliminar manchas

Por Gerardo Lezama

Guardar
La mezcla de bicarbonato de
La mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada se consolida como solución versátil para la limpieza del hogar. (Tododisca)

La eficacia de la mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada ha impulsado su popularidad en los hogares, donde se ha consolidado como una solución versátil para la limpieza y el blanqueo.

Un dato relevante sobre su preparación es la proporción recomendada: tres partes de bicarbonato por una de agua oxigenada (10 volúmenes), lo que permite obtener una pasta homogénea y fácil de aplicar.

Esta fórmula, sencilla y económica, ha demostrado resultados notables en la eliminación de manchas, la desinfección de superficies y la recuperación del blanco en prendas textiles.

La combinación de estos dos productos responde a la necesidad de contar con alternativas caseras que sean efectivas y seguras para el mantenimiento del hogar.

El bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave, capaz de remover suciedad incrustada sin dañar las superficies. Por su parte, la agua oxigenada aporta un efecto antimicrobiano y blanqueador, lo que potencia la acción del bicarbonato y amplía el espectro de usos de la mezcla.

La proporción recomendada es tres
La proporción recomendada es tres partes de bicarbonato por una de agua oxigenada para obtener una pasta homogénea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta sinergia convierte la pasta resultante en una herramienta multiuso, apta para abordar distintos desafíos domésticos.

Entre los usos más destacados, la mezcla se emplea para limpiar juntas y azulejos, donde la acumulación de suciedad y hongos suele ser persistente.

Aplicar la pasta con un cepillo de dientes viejo y frotar suavemente permite eliminar residuos y devolver el brillo a las superficies.

En el ámbito textil, la fórmula resulta eficaz para blanquear ropa que ha perdido su color original. Disolver dos cucharadas en un balde con agua caliente y dejar las prendas en remojo durante treinta minutos antes del lavado facilita la recuperación del blanco sin recurrir a productos agresivos.

La proporción recomendada es tres
La proporción recomendada es tres partes de bicarbonato por una de agua oxigenada para obtener una pasta homogénea.

La desinfección de utensilios de cocina representa otro de los beneficios de esta mezcla. Cubrir los objetos con la pasta, dejar actuar durante cinco minutos y enjuagar garantiza la eliminación de bacterias y restos de alimentos.

Además, la capacidad del bicarbonato para neutralizar olores, sumada al poder desinfectante de la agua oxigenada, permite eliminar aromas desagradables en tablas de picar y recipientes. Para la higiene de cepillos de dientes, sumergirlos durante diez minutos en una solución diluida asegura una limpieza profunda y previene la proliferación de microorganismos.

La facilidad de preparación y la adaptabilidad de la mezcla explican su presencia constante en los hogares. Aunque tanto el bicarbonato como la agua oxigenada se utilizan de forma individual, su combinación multiplica los efectos y ofrece una respuesta eficaz a necesidades cotidianas de limpieza, desinfección y blanqueo.

La posibilidad de ajustar la concentración, diluyendo la pasta en agua para usos más suaves, amplía aún más su rango de aplicaciones.

Temas Relacionados

Estilo de VidaLimpiezaRemedios caserosAgua oxigenadabicarbonato de sodiomexico-noticias

Más Noticias

Incendio en Roma Sur, CDMX: llamas arrasan departamento y dejan a vecinos entre lágrimas en shock

Elementos de Protección Civil y bomberos actuaron rápidamente para sofocar las llamas en el inmueble antiguo

Incendio en Roma Sur, CDMX:

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 17 de agosto: es domingo de eliminación y habitantes se muestran nerviosos

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Amor arrebatado: Ilana Gritzewsky, quien fue liberada de Gaza, llevó a cabo una boda simbólica para pedir el rescate de su novio

En el acto, Gritzewsky apareció vestida de blanco, acompañada por su suegra, Einav Zangauker, reconocida por su activismo en las protestas por los rehenes

Amor arrebatado: Ilana Gritzewsky, quien

Drake Bell estrena romance y no es Mariana Botas: ella es la bella modelo mexicana que robó su corazón

El cantante inició los trámites de divorcio en EEUU de la influencer Janet Von Schmeling, con quien procreó un hijo

Drake Bell estrena romance y

Julio César Chávez afirma que una victoria de Canelo sobre Crawford es un triunfo más: “Si fuera de su peso, pues está bien”

El “Gran Campeón Mexicano” ve ampliamente favorito a Saúl Álvarez

Julio César Chávez afirma que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres hombres con

Detienen a tres hombres con más de 330 dosis de aparente droga en Álvaro Obregón, uno estaría ligado a homicidio y agresiones

Ropa oscura, chaleco azul y botas con casquillo, así operaba el presunto agresor de 5 mujeres en Tlajomulco

Hallan fosa clandestina dentro de panteón de Tlaquepaque, madres buscadoras denuncian abandono institucional

Alerta en Veracruz: dron arroja aparentes explosivos en penal de Tuxpan, tras muerte de nueve reos a inicios de mes

De Gail Castro a Camilo Ochoa: los influencers asesinados y boletinados por nexos con Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Incendio en Roma Sur, CDMX:

Incendio en Roma Sur, CDMX: llamas arrasan departamento y dejan a vecinos entre lágrimas en shock

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 17 de agosto: es domingo de eliminación y habitantes se muestran nerviosos

Drake Bell estrena romance y no es Mariana Botas: ella es la bella modelo mexicana que robó su corazón

“Ponle una ch*nga”: Adrián Marcelo lanza mensaje de apoyo a Alana Flores previo a su pelea contra Gala Montes

Las 7 declaraciones más tristes de Christian Nodal con la entrevista con Adela Micha

DEPORTES

Julio César Chávez afirma que

Julio César Chávez afirma que una victoria de Canelo sobre Crawford es un triunfo más: “Si fuera de su peso, pues está bien”

Oro, platas y bronce: delegación mexicana suma varias medallas en los Juegos Panamericanos Jr. Asunción 2025

Pantera Nery afirma que Canelo vs Crawford será buena, pero no es la pelea que esperan del tapatío: “Todos le piden a Benavidez”

Pantera Nery revela qué aprendió tras la derrota ante Inoue: “Crecí más abajo del ring”

Productor de Supernova Strikers 2025 pronostica resultados finales de la pelea entre Alana Flores vs Gala Montes