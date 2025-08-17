La SEP publica el nuevo Marco Curricular para bachillerato en todo México

El nuevo marco busca garantizar la portabilidad y revalidación de estudios entre subsistemas de bachillerato. - (Imagen ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS), es decir, se trata del documento que establece las bases y directrices generales para el diseño y desarrollo del plan de estudios.

Entrará en vigor este ciclo escolar 2025-2026 para ser implementado en 17,798 planteles educativos de todo el país.

El MCCEMS funge como base académica y operacional del Sistema Nacional de Bachillerato, con el propósito de proporcionar un piso común de conocimientos y competencias para estudiantes de nivel medio superior.

De acuerdo con la SEP, el objetivo central radica en establecer una plataforma que asegure la portabilidad y revalidación de estudios entre los diferentes subsistemas y planteles a nivel nacional.

Esto busca evitar la fragmentación educativa y propiciar un tránsito fluido para los estudiantes a lo largo de su formación en el bachillerato.

La SEP promueve una educación media superior con enfoque científico, humanista, intercultural y de género. FOTO: SEP

En este sentido, la SEP apunta a que los jóvenes cuenten con experiencias escolares relevantes y equitativas, orientadas hacia el desarrollo integral, tanto en el plano académico como personal y social.

El nuevo marco educativo, según la SEP, responde a la necesidad de una educación media superior que combine una perspectiva científica, humanista, intercultural y de género.

Los lineamientos buscan proporcionar a los estudiantes herramientas que les permitan ejercer su ciudadanía de manera informada y ética, así como integrarse a entornos laborales y sociales cambiantes.

El MCCEMS, al normar la enseñanza en la totalidad de los planteles de media superior del país, representa un esfuerzo institucional para garantizar la calidad y homogeneidad en la educación, asegurando que todos los jóvenes accedan a oportunidades de aprendizaje integrales y actualizadas.

Objetivo del nuevo mapa curricular

El Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS) establece una orientación educativa centrada en la formación de una ciudadanía crítica, capaz de incidir en su entorno inmediato y más allá.

Según el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, la finalidad del nuevo modelo curricular radica en preparar a los estudiantes para intervenir en la sociedad basándose en la promoción y respeto de los derechos humanos, así como en la vinculación activa con las necesidades de las comunidades a las que pertenecen.

Este modelo educativo tiene como uno de sus ejes la consolidación de la identidad colectiva. Fomenta que la práctica educativa de la educación media superior construya puentes sólidos entre la escuela y la comunidad, enfatizando la relevancia social de la enseñanza.

La nueva orientación curricular se propone fortalecer la práctica docente en la medida en que sitúa a maestros y estudiantes en el centro de una experiencia formativa que responde a los desafíos nacionales y locales.