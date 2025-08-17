México

Gabinete de Seguridad niega que hijo y pareja de Manuel Bartlett estén en lista de personas bloqueadas por la UIF

Reportes periodísticos afirmaban que la familia había sido afectada por una investigación en contra del exdirector de la CFE

Por Ale Huitron

CIUDAD DE MÉXICO, 02JULIO2019.- Manuel
CIUDAD DE MÉXICO, 02JULIO2019.- Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, ofrecio una rueda de prensa en el auditorio de las oficinas centrales de la CFE. FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

El Gabinete de Seguridad, negó que las cuentas bancarias de los familiares del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, fueran bloqueadas. Esto tras reportes periodísticos que así lo afirmaron.

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial del Gabinete de Seguridad detalló que tanto León Manuel Bartlett Álvarez -hijo del exfuncionario- como su pareja, Julia Abdalá Lemus, no forman parte de la Lista de Personas Bloqueadas.

“Sobre la columna de García Soto publicada en El universal, la UIF precisa que tanto León Manuel Bartlett Álvarez como Julia Abdalá Lemus no se encuentran en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB)“, detalló.

Esto sucede luego de que una columna realizada por el periodista Salvador García Soto señalara que la UIF había ordenado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el congelamiento de las cuentas bancarias y de inversiones de los familiares de Bartlett Díaz por su presunta solicitud en los Estados Unidos por el asesinato de

*Información en desarrollo...

