Falla juego mecánico en Feria de Zacatlán; al menos hay 16 personas atrapadas

Aunque no se han reportado lesionados, autoridades de Protección Civil trabajan para rescatar a las personas atrapadas

Por Jesús Tovar Sosa

Protección Civil trabaja en labores
Protección Civil trabaja en labores de rescate. Foto: (Infobae México)

Un susto se vivió la noche de este sábado en el recinto ferial de Zacatlán, Puebla, cuando un juego mecánico presentó una falla repentina que dejó al menos a 16 personas atrapadas a varios metros de altura, justo en medio de las celebraciones por la edición número 83 de la tradicional Feria de la Manzana.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando el juego se detuvo de forma inesperada, dejando a los ocupantes columpiándose sin poder descender. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y al lugar acudieron elementos de Protección Civil, policías auxiliares, personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y bomberos del municipio.

“Tronó todo, literalmente, como que salió un líquido y como que chispeó un poco de la parte de enmedio (...) dijeron que eran los engranes y que los iban a cambiar pero nada más no hubo nada”, dijo uno de los testigos que esperaba el descenso de su padre y de su hermano, quienes quedaron atrapados en el juego

Personas quedan atrapadas en juego
Personas quedan atrapadas en juego mecánico. Foto: (Cortesía)

Según reportes oficiales, las personas atrapadas quedaron en ambos extremos del juego mecánico, expuestas al frío característico de la zona montañosa. Debido a las bajas temperaturas, se consideró la posibilidad de afectaciones por hipotermia, especialmente para quienes permanecieron más tiempo en la parte superior de la estructura.

El gobierno municipal emitió un comunicado en el que confirmó el incidente y detalló que la Dirección General de Protección Civil y Bomberos atendió de inmediato el llamado. “Se activaron los protocolos de seguridad, realizando labores de rescate de las personas que se encontraban a bordo de dicho juego”, indicó el documento.

Todas las personas fueron rescatadas con éxito y trasladadas al Hospital General de Zacatlán para su valoración médica.

Hasta el momento, no se ha reportado ninguna persona con lesiones graves, aunque las autoridades señalaron que se revisará el funcionamiento del resto de los juegos mecánicos en la feria para garantizar la seguridad de los asistentes.

“Nos dijeron las autoridades que el juego ya no va a funcionar y que va a estar clausurado”, dijo el testimonio a Infobae México, quien admitió su preocupación por las bajas temperaturas a las que sus familiares se encontraban expuestos

Autoridades emitieron un comunicado en
Autoridades emitieron un comunicado en atención a las personas atrapadas. (Especial)

El accidente ocurrió en el marco de la Feria de la Manzana Zacatlán 2025, una de las festividades más importantes del estado de Puebla y del calendario cultural de la región. Celebrada del 9 al 17 de agosto, esta feria honra a la Virgen de la Asunción, patrona de los fruticultores, y celebra la cosecha de la manzana, fruto emblemático de esta zona.

Con una historia de más de ocho décadas, la Feria de la Manzana es una muestra viva de la identidad agrícola, religiosa y cultural del Pueblo Mágico de Zacatlán. La celebración incluye procesiones, danzas, ofrendas frutales, y un amplio programa de actividades que van desde conciertos en el Teatro del Pueblo hasta exhibiciones gastronómicas, recorridos turísticos, concursos y actividades para toda la familia.

Además, ofrece una cartelera musical con artistas nacionales y una zona de juegos mecánicos que, tras el incidente, será sometida a nuevas revisiones de seguridad.

A pesar del accidente, la Feria continúa su programación y se espera la asistencia de miles de visitantes en su último fin de semana. Autoridades locales hacen un llamado a disfrutar la celebración con responsabilidad, mientras se refuerzan las medidas de seguridad en todas las áreas del recinto ferial.

