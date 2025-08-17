Entre retos, alianzas y sorpresas: Así fue la tercera semana en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2025 en su tercera semana. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El compromiso de Guana de donar 10 000 pesos en especie a un albergue de perros y gatos si la audiencia lo salva de la eliminación, respaldado por otros miembros del Cuarto Noche, se convirtió en uno de los momentos más comentados y aplaudidos en redes sociales durante la tercera semana de La Casa de los Famosos México 2025.

En este contexto de alianzas y tensiones, la semana estuvo marcada por una serie de pruebas y decisiones que alteraron la dinámica interna del reality. La noticia central giró en torno a la tercera Gala de Nominación, donde seis participantes quedaron en riesgo de eliminación y se consolidaron nuevas rivalidades y estrategias.

El inicio de la semana estuvo dominado por la prueba del líder, una competencia que exigió destreza y rapidez. Vestidos con colas de sirena, Mariana, Priscila, Shiky y Aldo De Nigris debieron colocar cinco pelotas en un tablero soplando desde una marca. Aldo De Nigris se impuso y obtuvo el liderazgo semanal, lo que le otorgó inmunidad, acceso a la suite especial y la facultad de salvar a un nominado. Eligió a Abelito como acompañante en la suite, según detalló.

La prueba semanal de presupuesto, denominada “hamburg-ada”, introdujo un nuevo nivel de presión. Los habitantes debieron transportar agua en relevos sobre una pista resbaladiza, cargando mochilas en forma de hamburguesa. Aunque el desenlace de la prueba aún no se conoce, la actividad fortaleció la cohesión del grupo y puso a prueba su capacidad de colaboración.

El miércoles 13 de agosto, la tercera Gala de Nominación definió a los seis habitantes en la placa: Alexis Ayala (9 puntos), Facundo (8 puntos), Mar Contreras (7 puntos), Mariana Botas (4 puntos), Guana (3 puntos) y Ninel Conde (3 puntos). La presencia de Guana en la lista sorprendió, ya que hasta ese momento no había estado en riesgo de eliminación.

El jueves, la competencia por el “Poder de Salvación” introdujo un giro estratégico. Elaine Haro se enfrentó a Aldo De Nigris en la prueba “Calaveras”, donde Elaine acumuló 650 puntos frente a los 550 de Aldo. Este resultado le permitió a Elaine salvar a uno de los nominados, y optó por rescatar a Mariana Botas, una decisión que generó reacciones divididas dentro de la casa.

En paralelo, los eliminados Olivia Collins y Adrián Di Monte regresarán como comentaristas invitados en las galas.

Con la gala de eliminación programada para el domingo 17 de agosto, cinco participantes permanecen en la cuerda floja: Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras, Guana y Ninel Conde. Las alianzas y estrategias definidas durante esta semana serán determinantes, mientras la audiencia mantiene el poder de decidir el destino de los concursantes.