México

Entre retos, alianzas y sorpresas: Así fue la tercera semana en La Casa de los Famosos México

A partir de la última eliminación las cosas dentro de la casa se han tornado distintas, marcadas por nuevas estrategias entre los habitantes

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México 2025 en su tercera semana. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El compromiso de Guana de donar 10 000 pesos en especie a un albergue de perros y gatos si la audiencia lo salva de la eliminación, respaldado por otros miembros del Cuarto Noche, se convirtió en uno de los momentos más comentados y aplaudidos en redes sociales durante la tercera semana de La Casa de los Famosos México 2025.

En este contexto de alianzas y tensiones, la semana estuvo marcada por una serie de pruebas y decisiones que alteraron la dinámica interna del reality. La noticia central giró en torno a la tercera Gala de Nominación, donde seis participantes quedaron en riesgo de eliminación y se consolidaron nuevas rivalidades y estrategias.

Nominados de la semana. (Especial
Nominados de la semana. (Especial Infobae)

El inicio de la semana estuvo dominado por la prueba del líder, una competencia que exigió destreza y rapidez. Vestidos con colas de sirena, Mariana, Priscila, Shiky y Aldo De Nigris debieron colocar cinco pelotas en un tablero soplando desde una marca. Aldo De Nigris se impuso y obtuvo el liderazgo semanal, lo que le otorgó inmunidad, acceso a la suite especial y la facultad de salvar a un nominado. Eligió a Abelito como acompañante en la suite, según detalló.

La prueba semanal de presupuesto, denominada “hamburg-ada”, introdujo un nuevo nivel de presión. Los habitantes debieron transportar agua en relevos sobre una pista resbaladiza, cargando mochilas en forma de hamburguesa. Aunque el desenlace de la prueba aún no se conoce, la actividad fortaleció la cohesión del grupo y puso a prueba su capacidad de colaboración.

El miércoles 13 de agosto, la tercera Gala de Nominación definió a los seis habitantes en la placa: Alexis Ayala (9 puntos), Facundo (8 puntos), Mar Contreras (7 puntos), Mariana Botas (4 puntos), Guana (3 puntos) y Ninel Conde (3 puntos). La presencia de Guana en la lista sorprendió, ya que hasta ese momento no había estado en riesgo de eliminación.

Los habitantes enfrentaron diferentes pruebas
Los habitantes enfrentaron diferentes pruebas durante la semana. (ViX)

El jueves, la competencia por el “Poder de Salvación” introdujo un giro estratégico. Elaine Haro se enfrentó a Aldo De Nigris en la prueba “Calaveras”, donde Elaine acumuló 650 puntos frente a los 550 de Aldo. Este resultado le permitió a Elaine salvar a uno de los nominados, y optó por rescatar a Mariana Botas, una decisión que generó reacciones divididas dentro de la casa.

En paralelo, los eliminados Olivia Collins y Adrián Di Monte regresarán como comentaristas invitados en las galas.

Con la gala de eliminación programada para el domingo 17 de agosto, cinco participantes permanecen en la cuerda floja: Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras, Guana y Ninel Conde. Las alianzas y estrategias definidas durante esta semana serán determinantes, mientras la audiencia mantiene el poder de decidir el destino de los concursantes.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025LCDLFmexico-noticias

Más Noticias

Triplemanía desata ola de memes en redes sociales en su edición 33

Las sorpresivas apariciones, el cruce de empresas y la mezcla de estilos hicieron del evento un espectáculo dentro y fuera del ring

Triplemanía desata ola de memes

Riñas en partidos Tigres-América y Chivas-Juárez dejan detenidos e investigaciones abiertas: Liga MX

La autoridad deportiva informó que, hasta el momento, no hay reporte de personas lesionadas

Riñas en partidos Tigres-América y

Temblor en Sinaloa: se registra sismo de 4.4 en Ahome

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Sinaloa: se registra

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.0 en Salina Cruz

El temblor ocurrió a las 0:36 horas, a una distancia de 123 km de Salina Cruz y tuvo una profundidad de 16.7 km

Temblor en Oaxaca: se registra

¿Quién era Camilo Ochoa “El Alucín”? Influencer asesinado en Morelos

El nombre del creador de contenido aparecía en los documentos distribuidos en Sinaloa junto a otras figuras como Markitos Toys

¿Quién era Camilo Ochoa “El
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Quién era Camilo Ochoa “El

¿Quién era Camilo Ochoa “El Alucín”? Influencer asesinado en Morelos

Cuáles son los cárteles con los que tendrían vínculos los 11 narcopolíticos revelados por periodistas

Rescatan a niña que fue secuestrada tras ser encargada por su madre para ir a trabajar en Edomex: hay dos detenidos

Gabinete de Seguridad niega que hijo y pareja de Manuel Bartlett estén en lista de personas bloqueadas por la UIF

Quién es Isadora Lagos: el perfil criminal de Miss Guerrero detenida con armas exclusivas del Ejército

ENTRETENIMIENTO

¿Quién era Camilo Ochoa “El

¿Quién era Camilo Ochoa “El Alucín”? Influencer asesinado en Morelos

La Casa de los Famosos México 2025: Abelito ganó una prueba por primera vez la tarde del 16 de agosto

“Estoy confiado y muy feliz”: Adrián Di Monte reacciona a supuestas carpetas de investigación en su contra

Alien: Earth arrasa en su semana de estreno y lidera ranking de lo más visto en Disney+ México

Los podcasts más populares hoy en Spotify México

DEPORTES

Triplemanía desata ola de memes

Triplemanía desata ola de memes en redes sociales en su edición 33

Riñas en partidos Tigres-América y Chivas-Juárez dejan detenidos e investigaciones abiertas: Liga MX

Argi Cortés derrota a Bairon Rodríguez por decisión unánime

Tres golfistas mexicanos que marcaron historia y pusieron en alto el nombre del país

Una noche llena de sorpresas se llevó a cabo Triplemanía 33, Hijo del Vikingo, Flammer y más resultaron ganadores