En Yucatán encarcelan a un perro por morder a algunas personas: piden que no lo maten en la perrera municipal

Manchester Terrier - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de un perro en Sisal, Yucatán ha dividido opiniones en redes sociales acerca del correcto cuidado de los animales domésticos. El can habría mordido a varias personas en días recientes, lo que derivó en su “encarcelamiento”.

El animal fue retenido por las autoridades tras haber herido a tres personas, entre las cuales se encontraba un adulto de edad avanzada. Los afectados fueron canalizados a centros de salud de manera inmediata, en donde recibieron atención médica y se descartaron mayores complicaciones.

Ante las acciones, el comisario municipal, Joaquín Galaz, dio a conocer que el perro quedó a disposición de elementos de seguridad ya que los dueños no prestaron atención suficiente. Incluso hay testimonios de vecinos y transeúntes quienes informaron que el animal constantemente se encontraba en libertad, paseando sin supervisión.

El comisario señaló que permanecerá retenido con el objetivo de prevenir más situaciones de ese tipo, mientras se decide el futuro del perro. El protocolo también incluye trabajo conjunto con autoridades sanitarias para que descarten el riesgo de rabia.

Ante la apatía de los dueños y la actual situación del can, usuarios en redes sociales han solicitado su “custodia”; además se pide que no sea llevado a la perrera municipal ni que sea sacrificado.

Diversos ciudadanos han expresado el temor a que, ante la falta de un hogar o una persona responsable, sea dormido o sacrificado.

El tema generó controversia en redes sociales, así como una lluvia de personas interesadas en rescatarlo; aunque en contraparte, los usuarios también señalaron lo importante que resulta el cuidado para los animales domésticos.

Al darse a conocer el caso, organizaciones de protección animal han propuesto diversas alternativas y se ha pedido tomar en consideración la opción de esterilizarlo y adoptarlo, a fin de evitar el sacrificio.

Pese a que existen leyes tanto federales como locales para proteger a la fauna, también deberá sopesarse el riesgo que implica regresarlo a la libertad. En el estado tiene vigencia la Ley de Protección a la Fauna en Yucatán, la cual establece sanciones por omitir vigilancia adecuada.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el destino del perro, será la autoridad municipal quien decida el siguiente paso en la vida del animal.

El riesgo que puede representar el perro para la población sería el contagio de rabia u otro tipo de enfermedades zoonóticas, pero dependerá de los análisis, que, de realizarse, determinarían si el perro puede ser reintegrado y puesto en libertad.