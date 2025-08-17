Como utilizar el vinagre de manzana para disminuir el frizz en el cabello y dar brillo

El vinagre de manzana es uno de los ingredientes caseros más utilizados para disminuir el frizz del cabello.

Tener un cabello sano, hidratado y con brillo suele ser todo un reto para las mujeres, por lo que constantemente se buscan productos que ayuden a mejorar su apariencia.

Aunque suelen existir varias opciones en el mercado, también hay algunos productos caseros que suelen ser un gran aliado para crear mascarillas, tal es el caso del vinagre de manzana.

Algunas personas suelen utilizarlo solo como enjuague capilar; sin embargo, en combinación con otros ingredientes, puede resultar ser una mascarilla casera excelente para disminuir el frizz y dar brillo.

(Freepik)

Cómo utilizar el vinagre de manzana para disminuir el frizz

Crear una mascarilla casera para disminuir el frizz y dar brilo al cabello puede resultar sencillo, lo único que se necesita son tres cucharadas de yogur natural sin azúcar, una yema de huevo, una cucharada de aceite de coco, una cucharada de miel pura y una cucharadita de vinagre de manzana.

Lo primero que se debe hacer es colocar el yogur y la miel en un recipiente pequeño. Posteriormente se agrega el aceite de coco derretido y la yema de huevo. Poco a poco se irán mezclando los ingredientes para finalmente colocar el vinagre de manzana. Una vez que todo haya sido colocado, es importante seguir mezclando hasta conseguir una pasta homogénea.

(Freepik)

Cómo colocar la mascarilla casera para el pelo de vinagre de manzana

La mascarilla se puede colocar con el cabello húmedo o seco, pero es importante dividirlo en secciones y comenzar la aplicación de la mitad del pelo hacia las puntas.

En caso de tener el cuero cabelludo seco, se puede ir subiendo poco a poco a la raíz sin perder las secciones. Es importante utilizar las yemas de los dedos para masajear suavemente y permitir que el tratamiento haga su función.

Después de 30 o 40 minutos, se deberá enjuagar el cabello con agua ligeramente fría o tibia para después lavarlo con los productos que regularmente se usan, shampoo y acondicionador. Se recomienda su aplicación una vez por semana o cada 15 días.

Mascarilla de vinagre de manzana para el cabello. Foto: (iStock)

Cabe señalar que la eficacia de las mascarillas caseras está basada en experiencias y estudios limitados, por lo que ante cualquier reacción adversa o dudas, se aconseja consultar a un experto, pues un cabello bien cuidado ayuda a proteger el cuero cabelludo de la radiación solar y los cambios de temperatura, pero también contribuye a la autoestima y la imagen personal.