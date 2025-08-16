Natanael Cano se pelea en la calle con una señora que lo llamó naco por cantar corridos: “Cállese el hocico”

Natanael Cano se volvió tendencia en X. antes Twitter. (@DonNataReturned)

Natanael Cano es una figura de la música que rápidamente alcanzó la cima del éxito, pero que, con esa misma facilidad se convirtió en objeto de críticas y señalamientos por parte de la audiencia.

Para prueba una historia que narró recientemente. Un incidente que agarró al cantante de corridos tumbados en plenas calles de Sonora. Una conductora lo insultó desde su vehículo debido al género musical que interpreta.

El artista respondió directamente al agravio, situación que ha expuesto la polarización que enfrenta debido a su imagen y estilo.

Fue durante una entrevista con Pepe Garza, que el cantante dio detalles sobre el altercado. Según el relato, una señora lo reconoció desde otro automóvil y, refiriéndose a su trabajo en el regional mexicano, le gritó: “pinche naco tú eres el de los corridos, verdad, pinche naco corriente, chingas a tu madr*”. Cano aseguró que no permaneció indiferente y contestó de inmediato: “‘cállese el hocico’, le digo”.

El cierre del festival en playas de Rosarito quedó marcado por el violento incidente. (Infobae México / Jovani Pérez)

El músico mencionó que este tipo de enfrentamientos se ha vuelto habitual en su día a día. Indicó que, tras obtener notoriedad pública, se cruza con detractores que descalifican tanto sus letras como su imagen.

“Todavía tienen ese odio contra mí, gente culera, es muy poquito, son casos especiales... pero dicen que soy un naco pendejo por hacer corridos, yo creo que ellos tienen cagada en la cabeza por pensar eso”, dijo Cano.

La conversación también abordó la falta de argumentos verdaderos entre quienes lo atacan. Cano expresó que quienes lo insultan “no tienen argumentos” y opinó que parte del enojo dirigido hacia su figura se origina por la prisa o la incomodidad en situaciones cotidianas, como al detenerse en un semáforo.

El cantante vivió un altercado en plena calle Crédito: X (NatanaelCanoNew)

A esta polémica se suman los episodios recientes que han vuelto a colocar al cantante en el centro del debate. Durante su participación en el festival Baja Beach Fest en Rosarito, Baja California, el artista interrumpió su show ante el público, se acercó a su DJ, lo golpeó y destrozó la computadora con la que trabajaba el técnico.

El hecho fue ampliamente compartido en redes sociales y provocó reacciones encontradas. Algunos lo interpretaron como una muestra de intensidad artística, mientras que otros consideraron su conducta como una agresión innecesaria. Hasta el momento, ni la organización del festival ni el equipo del músico se han pronunciado oficialmente sobre el altercado en el escenario.

La figura de Natanael Cano se ha consolidado como uno de los referentes actuales dentro del movimiento del regional mexicano. Su carácter espontáneo y sus declaraciones han generado una imagen polarizante que atrae a parte del público joven por su visión renovada del género, aunque otro sector lo señala por la violencia de sus letras y actitudes públicas.