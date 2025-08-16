Ángela Aguilar reaparece con impactante peinado tras polémica entrevista de Christian Nodal con Adela Micha

Ángela Aguilar está en el ojo del huracán tras las declaraciones de Christian Nodal. (Foto: @angela_aguilar_, Instagram)

Ángela Aguilar regresó al ojo del huracán luego de que se publicara la esperada entrevista de Christian Nodal con Adela Micha; sin embargo, eso no detiene su carrera musical.

Entre dimes y diretes por las revelaciones que el sonorense hizo hace unos días, la intérprete de éxitos como “Qué agonía”, “En realidad” y “Gotitas saladas” subió a uno de los escenarios más importantes de Los Ángeles.

(RS: captura de pantalla)

Ángela Aguilar reaparece con impactante peinado tras polémica con Christian Nodal

La cantante de regional mexicano ofreció un concierto junto a su papá Pepe Aguilar, y su hermano Leonardo, en uno de los estadios más importantes de Los Ángeles.

En esta ocasión, la joven de 21 años lució un traje muy mexicano y un impactante peinado con dos trenzas que llegaban hasta debajo de sus rodillas.

Las cuentas de fanáticos de los intérpretes de “Dime cómo quieres” difundieron varios videos del momento, en donde también se puede observar que la joven estuvo acompañada por Nodal, su esposo.

(RS: captura de pantalla)

En medio de la lluvia de críticas, los cantantes de regional mexicano también reciben buenos comentarios por parte de sus fans, pues ante el momento que se vivió en el extranjero, se pueden leer mensajes como:

"El amor entre Christian y Ángela se refleja en cada mirada y en cada gesto“, ”Nadie me hará cambiar lo que me hacen sentir con su historia de amor“, ”Se miran todos felices", “Los mexicanos deberían sentir orgullo por esta gran artista”, entre otros.

Qué dijo Nodal sobre Ángela Aguilar en su entrevista con Adela Micha

Después de días de intriga, la entrevista que Nodal le concedió a Adela Micha fue publicada y desató una ola de reacciones divididas por las declaraciones.

Según el sonorense, su relación con la integrante de la dinastía Aguilar comenzó en mayo de 2024, tan solo unos días después de que puso fin a su historia con Cazzu, madre de su primogénita Inti.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se besaron frente a miles de fans en el Auditorio Nacional. (X/@NodalistaJr)

"El 29 de mayo, mi corazón lo siente. Terminando un evento, llegamos a Roma. Toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura, se respiraba el amor, se sentía el amor en todas partes. Me sentí vivo, más vivo que nunca”, confesó.

Pese a que se ha hablado de un supuesto triángulo amoroso entre los cantantes de regional y la intérprete argentina, Nodal aseguró que nada fue planeado y nunca tuvo contacto con su actual esposa mientras estaba en otra relación.

“Nada fue planeado, en verdad. Ella es mi amor verdadero, ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir”, sentenció.