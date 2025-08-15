México

Red Nacional de Refugios hace un llamado a conferencia de Cepal para “no legitimar la simulación”

También pidieron al Estado Mexicano dejar de invisibilizar su labor, instan respuesta a temas urgentes por parte de Citlalli Hernández

Previo y durante el desarrollo
Previo y durante el desarrollo de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la Red Nacional de Refugios se ha pronunciado al respecto. (Captura de pantalla)

Del 12 al 15 de agosto en Ciudad de México se lleva a cabo la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el tema central es “las transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género”, sin embargo, la Red Nacional de Refugios (RNR) ha denunciado su exclusión de foros y mesas imprescindibles para la toma de decisiones en materia de violencia contra las mujeres en el país.

El pasado 12 de agosto, Wendy Figueroa, representante de la organización que apoya a mujeres que viven violencia en México, denunció en conferencia de prensa que el Estado Mexicano se ha empeñado en tratar a las mujeres que conforman los Refugios como “actoras secundarias”, aclaró que su trabajo no está basado en números sino que parten de la base del derecho a vivir una vida libre de violencia.

Destacó que desde la Secretaría de las Mujeres se han enunciado distintas acciones de las que no han podido formar parte y ante sus solicitudes sobre presupuesto no hay respuesta; desde el recinto legislativo la Red solicitó a quienes conforman la Conferencia sobre la Mujer a “no legitimar la simulación”, exigieron “la entrega completa del presupuesto asignado a todos los refugios, la publicación inmediata de la segunda convocatoria, así como el Presupuesto garante para el 2026 para refugios y sus centros de atención externa; así como un diálogo permanente, feminista, abierto y respetuoso”.

Red de Refugios entrega carta abierta a integrantes del XVI Conferencia sobre la Mujer

En una carta abierta difundida por la Red de Refugios denunció que a pesar de la invisibilización de su labor por parte del gobierno, “en los últimos seis años, la Red Nacional de Refugios salvó la vida de 190 mil 140 mujeres, niñas y niños en México”.

Acusó a la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, de ignorar sus solicitudes sobre temas de relevancia, “esta omisión no es técnica: es política. Y tiene consecuencias reales en la vida de miles de mujeres, niñas y niños”.

Durante la conferencia de la
Durante la conferencia de la CEPAL, mujeres se han manifestado a las afueras de la sede en CDMX. (captura de pantalla)

Por tanto, la Red de Refugios también realizó una serie de exigencias:

  • Respuestas claras y públicas.
  • Voluntad política real y sostenida.
  • Pago íntegro de honorarios por los 10 meses trabajados, conforme a los lineamientos.
  • Entrega inmediata del presupuesto asignado a todos los Refugios y Centros de Atención Externa.
  • Publicación urgente de la segunda convocatoria del Programa.
  • Presupuesto garante y progresivo 2026 para Refugios y Centros de Atención Externa.
  • Diálogo permanente, feminista y respetuoso, desde el reconocimiento pleno de nuestras voces y trayectoria.

Ante la denuncia pública de las omisiones del estado, Wendy Figueroa a través de las redes sociales de la Red de Refugios informó que Citlalli Hernández se habría comunicado con ella para plantear la posibilidad de abrir el diálogo con el gobierno.

