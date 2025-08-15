México

Pronósticos: ganadores del Progol de Media Semana

Aquí los resultados del sorteo Progol de Media Semana dados a conocer por Pronósticos y averigue si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Al finalizar cada jornada futbolera,
Al finalizar cada jornada futbolera, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocer a los ganadores del Progol de Media Semana (Infobae/Jovani Pérez)

¿Participaste en el sorteo Progol Media Semana del 15 de agosto y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los ganadores dados a conocer por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se estropee.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Sorteo: 756 de Progol Media Semana

Fecha: 15 de agosto

Combinación ganadora: E E E L V E V L L

Cabe mencionar que después de cada jornada futbolera, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocer a los ganadores de Progol de Media Semana.

¿Cómo se juega Progol de Media Semana?

Los resultados del sorteo
Los resultados del sorteo de Progol Media Semana (Cuartoscuro)

Progol de Media Semana es una quiniela de nueve encuentros de fútbol nacional e internacional en la que para ganar tendrás que predecir los resultados de los partidos: si gana local, hay empate o gana visita.

El volante de Progol de Media Semana cuenta con una lista de nueve juegos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visitante. Con lápiz, tinta azul o negra, deberás rellenar las casillas indicando tus predicciones acerca de si ganará local o visitante, o si será empate.

Pero además podrás elegir si quieres jugar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar tus posibilidades de ganar un premio.

Quiniela sencilla: En esta quiniela sólo podrás marcar una opción de resultado por encuentro, es decir: ganará local, será empate o ganará visita.

Quiniela doble: En este caso, tendrás oportunidad de marcar dos resultados en un mismo encuentro. Por ejemplo: “será empate o ganará visita ” o “ganará visita o ganará local ”. Podrás jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

Quiniela triple: Por último, también podrás participar en esta quiniela en donde podrás marcar las tres opciones de resultado en una misma jornada. Podrás jugar hasta dos quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol de Media Semana tiene un precio de solo 15 pesos, mientras que las quinielas múltiples tienen un mayor costo, el cual se calcula de acuerdo a sus combinaciones y puede ser de hasta mil 800 pesos.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Progol Media SemanaPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

“Bon appétit, majestad”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 18 al 24 de agosto

Documentales, dramas, comedias y series animadas renuevan el catálogo de esta semana

“Bon appétit, majestad”, el K-drama

Eduardo Verástegui y Salinas Pliego respaldan a policía que impidió acceso a mujer trans a vagón exclusivo: “Estaremos atentos”

El actor y el empresario anunciaron su intención de ayudar a la policía tras confirmarse una sanción de parte de la SSC

Eduardo Verástegui y Salinas Pliego

Metro CDMX y Metrobús 15 de agosto: la Línea 2 reanuda su servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este

Metro CDMX y Metrobús 15

Se busca que Oxxo tenga licencia como banco para ampliar su oferta financiera

Buscaría dar servicios de nómina para la clase trabajadora

Se busca que Oxxo tenga

Fonacot te presta para este Regreso a clases: aprovecha tu crédito para útiles, uniformes y colegiaturas

Es una opción para que los trabajadores cubran los gastos, con montos que pueden alcanzar hasta cuatro meses de salario

Fonacot te presta para este
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Cuáles fueron los cárteles más

¿Cuáles fueron los cárteles más afectados por la entrega masiva de 55 narcos a EEUU en 2025?

Cazan a La Nueva Familia Michoacana al estilo ‘Mongoose Azteca’, estrategia que llevó a la recaptura de Ovidio Guzmán

¿Cómo suena la voz de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos? Este es el corrido que lo revela

“La Tuta” llega al MDC Brooklyn: ya son cinco líderes narcos en la cárcel más temida de Nueva York

Procesan a dos personas que llevaban 68 millones de pesos en metanfetamina en Sonora

ENTRETENIMIENTO

“Bon appétit, majestad”, el K-drama

“Bon appétit, majestad”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 18 al 24 de agosto

Alana Flores se burla de trayectoria de Gala Montes: “Cantar ante 90 mil personas es algo que solo puede imaginar”

Ángela Aguilar quería ‘exponer’ infieles en plena pandemia y su motivo vuelve a dar de qué hablar

Galilea Montijo revela que Drake Bell amenazó con demandar a ‘La Casa de los Famosos México’ tras revelación de Mariana Botas

“No me acuerdo”: Drake Bell reacciona a su supuesto beso con Mariana Botas en un antro

DEPORTES

Joao Maleck rompe el silencio

Joao Maleck rompe el silencio tras emigrar al futbol costarricense: “Volví a ser feliz en la cancha”

Canelo Álvarez se sincera y revela lo que necesitará para vencer a Crawford: “Mi preparación será diferente”

IA predice los resultados de Triplemanía 33 el magno evento de la Triple A y WWE

Faitelson se disculpa con Alana Flores por demeritar su victoria en ‘La Velada del Año’: “Tienes razón”

México pierde ante China Taipéi en su debut en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025