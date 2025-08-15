Marianne Gonzaga rompe el silencio por primera vez tras salir de prisión: “Quería la imagen de la familia perfecta”

La joven quedó en libertad tras cinco meses presa. (@marianne_rc)

Marianne Gonzaga, la joven creadora de contenido, ofreció su primera entrevista tras obtener la libertad luego de cinco meses en un centro de reclusión para menores luego de haber agredido a Valentina Gilabert el pasado mes de febrero en la Ciudad de México.

En conversación con Imagen Noticias, Gonzaga manifestó arrepentimiento por sus acciones y relató el impacto que tuvo el proceso judicial y el encierro en su vida y su entorno familiar.

Durante la entrevista, Marianne Gonzaga compartió fragmentos de su vivencia y aprovechó para mostrar su arrepentimiento: “Desde mi corazón, lo siento mucho, mucho, mucho. Y fue algo que jamás debió de haber pasado”.

Aunque evitó referirse en detalle a la noche del ataque, la joven explicó las razones que la orillaron a acuchillar a Valentina Gilabert, dejándola entre la vida y la muerte. Según contó, todo fue por la relación que mantenía con José Said, padre de su hija Emma.

“Quería la imagen de la familia perfecta, de los novios perfectos, y me daba mucha pena lo que iban a pensar. Sentí una gran decepción por mi expareja y por los planes que teníamos”. Aseguró que la situación la llevó a perder el control sobre sus propias emociones y decisiones.

Gonzaga, de entonces 17 años, describió la dificultad de estar privada de la libertad: “Llegué muy asustada. Pensaba que era como en las películas, con el uniforme naranja, comida en el piso, sin agua caliente. Pensé que me iban a pegar, maltratar”.

La influencer volvió a tener presencia en TikTok tras obtener su libertad. Créditos: Instagram/@marianne_rc

Sin embargo, dijo que la parte más dolorosa del encierro fue la separación de su madre, sus hermanos y su hija, Emma. Afirmó que su expareja le impidió ver a la menor durante su etapa de encierro: “Cada semana pedía, rogaba, suplicaba y no pude verla ni una sola vez”, declaró.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre cuál es la lección que le dejan esos hechos, afirmó que sería el no perderse por un hombre.

“El no perderse por un hombre es la cosa que más aprendí, a no cambiar tu vida, a no echar a perder tu vida por una persona. Jamás se va a justificar lo que yo hice, pero finalmente lo hice sin pensar las consecuencias”, afirmó ante las cámaras.

Durante la entrevista, Gonzaga expresó su intención de explicarle a su hija los hechos cuando crezca. “Es muy importante para mí porque al final se va a enterar y prefiero que se entere por mí que por otras personas. Es una situación que no quiero que ella viva ni repita. Que aprenda de esto”.

(Captura de pantalla @tinnysuuu)

Finalmente, reveló que hubo un encuentro entre las dos jóvenes en una cafetería de la ciudad, mismo que significó el cierre de este capítulo para ambas.

Según relató Marianne Gonzaga, la conversación personal permitió hallar tranquilidad: “Cerramos un capítulo. A Valentina le deseo todo lo mejor del mundo, que pueda encontrar paz, tranquilidad y seguir su vida llena de amor”.

El acuerdo legal

El caso de Marianne Gonzaga y Valentina Gilabert marcó la conversación pública en México durante meses. El ataque ocurrió el 5 de febrero de 2025 en un departamento ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

La entonces menor de edad apuñaló al menos en 14 ocasiones a Gilabert en distintas partes del cuerpo: rostro, tórax, manos y pulmón. La víctima, de 18 años, permaneció hospitalizada y requirió varias cirugías reconstructivas. Valentina Gilabert estuvo en riesgo de perder la mano y su vida por la gravedad de las lesiones, y recibió entre 13 y 14 puñaladas, según los reportes médicos.

(Jesús Avilés/Infobae)

El proceso judicial concluyó con un acuerdo legal entre ambas familias, lo que permitió a Gonzaga recibir una pena menor y obtener la libertad tras cinco meses de reclusión.

La joven quedó en libertad bajo medidas específicas y fue el juez quien determinó el tipo de cumplimiento de la sanción. Los abogados de ambas partes y las familias intervinieron de manera directa para alcanzar el acuerdo que posibilitó la excarcelación anticipada de Gonzaga y sujeta el resto de la pena a supervisión y criterios específicos.

De acuerdo con declaraciones públicas de Valentina Gilabert, el acuerdo incluyó el perdón por parte de la víctima. “Se disculpó conmigo personalmente. Yo quiero decir, como le dije a ella, que la perdono, que todo el mundo se merece una segunda oportunidad en la vida y que no soy nadie para privar a una persona de su libertad”.

Gilabert también expresó: “Si ella cree que es capaz de cumplir todas las reglas necesarias y medidas, está bien. Llegamos a la conclusión de que no hay problemas entre nosotras, ni entre nuestras familias, cada quien va a vivir su vida por aparte, una alejada de la otra”.

Después del ataque y del alta médica, Valentina Gilabert permaneció varios días en terapia intensiva y tuvo que someterse a múltiples cirugías de reconstrucción. En meses recientes, se ha hecho visible nuevamente en sus redes sociales, donde muestra las cicatrices de las heridas ocasionadas y comparte su proceso de recuperación física y emocional.