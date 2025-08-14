¿Cómo suena la voz de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos? Este es el corrido que lo revela

El líder de Los Chapitos ha acaparado los focos de atención. (Jovani Pérez | Infobae México)

Uno de los mayores misterios sobre los líderes del narcotráfico en México es cómo suena la voz de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Aunque estuvo detenido hace unos cuantos años y posteriormente liberado, jamás se han filtrado registros oficiales de su voz. Esta ausencia ha dado pie a múltiples especulaciones y alimentado todo tipo de leyendas. En ese vacío, la música popular —sobre todo los corridos— se ha vuelto la principal pista sobre cómo suena uno de los “pesos pesados” del crimen organizado.

Uno de los ejemplos más notorios es el corrido “El llamado del 19”, que se popularizó a partir de 2020 y fue interpretado por Panchito Arredondo. La canción retoma fragmentos de supuestas comunicaciones por radio atribuidas a integrantes de Los Chapitos y, para muchos, representa el único registro conocido de cómo se expresa el mayor de los Guzmán Salazar.

El contexto de ese corrido es el llamado Culiacanazo: el jueves 17 de octubre de 2019, tras la captura de Ovidio Guzmán López en Culiacán, operadores de Los Chapitos desplegaron un operativo que provocó caos, bloqueos y enfrentamientos armados en toda la ciudad.

Durante esas horas críticas, comenzaron a circular en redes sociales audios extraídos de frecuencias de radio presuntamente usadas por el Cártel de Sinaloa.

Voz de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos. El audio circuló en redes cuando fue el Culiacanazo. Supuestamente se le escucha a él y a El Nini. (Redes sociales)

En esas grabaciones se distinguen amenazas y órdenes directas. Una voz, identificada posteriormente por el corrido de Panchito Arredondo como la de Iván Archivaldo Guzmán, desafía y presiona para la liberación de su hermano: “A ver loco, ¿lo vas a soltar o qué pedo mi chavo, cómo quieres el baile?”.

En dicha grabación también se escucha la voz de Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, jefe de seguridad de Los Chapitos, quien aparentemente se dirige a un mando militar: “Contesta hijo de tu put* madre, te están hablando, se te está hablando bien, suéltalo y vete tranquilo y no se te va a hacer nada, si no te va a cargar la verg*”.

Luego el líder de Los Chapitos se dirige a sus sicarios: “Todos los guachitos que tengan ubicados, ubiquen a su familia a la verg*”, y luego prosigue contra el mando al que tenían detenido "nomás que no lo sueltes, dijo de tu put* madre, vas a ver verg*, se te advirtió hijo de tu put* madre, por no contestar bien”.

El corrido que lo confirmó

El corrido “El llamado del 19”, que salió un año después del jueves negro, consolidó en el ámbito popular la versión más conocida sobre la voz y el papel que ejerció Iván Archivaldo en el Culiacanazo.

El video oficial —que supera el millón de reproducciones en YouTube— retoma las amenazas de los audios, aunque modifica un poco lo que el capo habría dicho:

“¿Qué rollo mi chavo, me soltarás a mi hermano? O aquí todos nos matamos”, ese era el Jefe Iván", se escucha en la canción y luego se escucha un fragmento de esa radiofrecuencia.

La canción narra cronológicamente el desarrollo del operativo: la convocatoria lanzada por Iván Archivaldo para reunir a sus hombres (“pa’l 19 pa’ la plebada juntar”), la llegada veloz de refuerzos armados, la resistencia frente al Ejército y escenas de máxima presión para lograr la liberación de Ovidio Guzmán.

Las frases tomadas de los audios reales no solo aparecen como guiño, sino como testimonio de la capacidad de mando, la violencia y el tono de las órdenes que circularon esa tarde.

En la letra también se menciona a operadores centrales, como Juan Luis Castro Morales (“El Gavilán”) y Jorge Humberto Figueroa Benítez (“El Perris”), quienes participaron en el operativo. Hoy ambos han muerto en torno a la guerra entre Chapitos y Mayiza, desatada en Sinaloa desde el 9 de septiembre a raíz de la caída de Ismael “El Mayo” Zambada.

La canción permanece desde entonces como referencia narrativa sobre el poder, el carácter y el peligro asociado con Iván Archivaldo Guzmán, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Letra completa de “El llamado del 19”

“Por el general daba las ordenes Iván

Un llamado pa’l 19 pa’ la plebada juntar

En cuestión de un suspiro llegó el Perris con su equipo

Los ninis siempre bien listos, al jefe hay que rescatar

Zumbaban los carros pa’l tres ríos se arrimaron

Bastaron 2, 3 minutos para que llegaran más

Las dobles rodado encendían a los guachos

Pero supe que un blindado si los hizo batallar

¿Qué hay mi 19?, aquí le vamos en putiza

Se miró que la chapiza no está en broma pa’ pelear

Minimi tronando, los cincuenta destrozando

Guajolotas empotrados, respaldando al Gavilán

Y son los mismitos de la plebada bélica

No se aguantan y ánimo delincuencia jua

Se encendió la furia por el D8 se oía

Cuando clarito decían lo que iban a ocasionar

“¿Qué rollo mi chavo, me soltarás a mi hermano?

O aquí todos nos matamos", ese era el Jefe Iván

Jorge y los Chimales llegaron bien endiablados

Con fachores del dorado, bien pilas para pelear

También la Chapiza, andaba haciéndose trizas

Porque de la capital ya no se lleva ni un Guzmán

Apoyo de ranchos, también los de Navolato

De la Rosca llegó gente plebada del 22

Ya se armó plebada, seguimos la caravana

Y aquel que cayó en batalla se recuerda con honor".