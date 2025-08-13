Top 10: estos son los platillos mexicanos más dañinos para la salud

Muchos de los platillos mexicanos suelen ser fritos en aceite. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda la gastronomía mexicana es una de las más apreciadas del mundo debido a su gran sabor y variedad, ya que mezcla múltiples ingredientes y sabores.

Sin embargo, también es sabido que muchos de estos platillos deliciosos suelen ser elevados en calorías y fritos, lo cual también añade una gran cantidad de grasas saturadas.

Y a pesar de que son muchos los platillos que pueden no ser la mejor opción para comer de manera regular, aquí te dejamos una lista de los que suelen ser calificados como los menos saludables debido a su contenido de calorías y su aporte de grasa.

Algunos de los más famosos tacos suelen ser elevados en calorías por la preparación de su carne. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los platillos mexicanos que son más dañinos para la salud

Como mencionamos, algunos platillos mexicanos son considerados menos saludables debido a su alto contenido de grasas saturadas, calorías, sodio o azúcares. Los siguientes platillos, aunque tradicionales y populares, pueden resultar dañinos para la salud si se consumen en exceso o con frecuencia:

Chicharrón, gorditas de chicharrón: Frito en aceite y compuesto principalmente de piel de cerdo, contiene elevadas cantidades de grasas saturadas y colesterol. Además, las gorditas incluyen masa frita, lo cual aporta más calorías y grasa saturada. Carnitas: Carne de cerdo cocida en su propia grasa; alto aporte calórico y de grasas saturadas. Tacos de chorizo o longaniza: Su ingrediente principal son embutidos altos en grasas, sodio y conservadores. Quesadillas fritas: El tipo de fritura y la presencia de quesos grasos aumentan el aporte de calorías y grasas. Tamales: Preparados con manteca de cerdo y en ocasiones rellenos de carnes o quesos altos en grasa. Tortas cubanas: Combinan carnes procesadas, quesos y salsas, aportando alto contenido de grasa, sal y calorías. Flautas o tacos dorados: Fritos en aceite, generalmente acompañados de crema y queso. Enchiladas con mucho queso y crema: El exceso de lácteos enteros y fritura incrementa grasas y calorías. Chiles en nogada: A pesar de incluir verdura con el chile, la combinación de sus ingredientes lo convierten en un platillo elevado en calorías, grasas y azucares. Mole poblano con pollo y arroz: El mole es una salsa densa en grasas y azúcares; que, a pesar de tener proteína, suele ser acompañado de arroz frito, lo cual eleva las calorías totales.

Tan solo un tamal puede aportar más de 300 calorías, dependiendo sus ingredientes. Foto: (iStock)

Es importante mencionar que si bien el consumo ocasional y en porciones adecuadas de estos platillos no representa un riesgo grave para la salud, su ingesta frecuente o excesiva puede contribuir a padecimientos como obesidad, enfermedades cardiovasculares e hipertensión.

Es así que no debes privarte de disfrutar de estos deliciosos platillos, pero si de consumirlos con moderación y cuidar no añadir más calorías con sus complementos o aguas y refrescos.