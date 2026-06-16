Taxis autorizados del AICM bajan tarifas hasta 18% y anuncian modernización del servicio

Aeropuerto y transportistas acuerdan reducir tarifas para beneficiar a millones de pasajeros. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Los usuarios del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) ya pueden acceder a descuentos promedio de hasta 18% en las tarifas de los taxis autorizados, como parte de un acuerdo alcanzado entre el Grupo Aeroportuario Marina y la mayoría de las agrupaciones concesionadas que operan en la terminal aérea.

La medida, que ya se encuentra en vigor, forma parte de una estrategia para fortalecer el servicio de transportación terrestre, reducir costos operativos y ofrecer alternativas más competitivas a los pasajeros que diariamente utilizan el principal aeropuerto del país.

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Además de la reducción tarifaria, el acuerdo contempla la implementación de programas de lealtad y beneficios para viajeros frecuentes, con el objetivo de incentivar el uso de los servicios autorizados y mejorar la experiencia de los usuarios.

Grupo Aeroportuario Marina apuesta por tarifas más competitivas

De acuerdo con la administración aeroportuaria, la decisión surge en un contexto en el que los taxis concesionados han enfrentado una creciente competencia por parte de las plataformas digitales de transporte, cuyos costos suelen ser menores en comparación con los servicios autorizados dentro del aeropuerto.

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Durante años, las tarifas de los taxis concesionados fueron señaladas por usuarios debido a que, en algunos trayectos, podían duplicar o incluso triplicar el costo de un viaje realizado mediante aplicaciones móviles. Con el nuevo esquema, las agrupaciones buscan recuperar competitividad y atraer nuevamente a los pasajeros.

¿Qué beneficios recibirán los pasajeros del AICM?

Como parte de los acuerdos alcanzados entre autoridades aeroportuarias y agrupaciones de taxis autorizados, los usuarios podrán acceder a diversas ventajas:

Descuentos promedio de hasta 18% en las tarifas.

Programas de lealtad para clientes recurrentes.

Beneficios especiales para viajeros frecuentes .

Mejora en los tiempos de atención y organización del servicio .

Infraestructura renovada para optimizar la operación de las bases de taxis.

Renovarán infraestructura en la Terminal 2

Otro de los puntos centrales del proyecto es la modernización del estacionamiento multimodal ubicado cerca de la Terminal 2 del AICM.

Las obras contemplan la habilitación de una nueva bolsa de taxis, oficinas administrativas para las agrupaciones autorizadas y diversas adecuaciones operativas que permitirán mejorar la logística del servicio.

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Según el Grupo Aeroportuario Marina, estas acciones contribuirán a optimizar las condiciones de atención a los usuarios, fortalecer la organización interna y brindar mayor eficiencia en la operación diaria del transporte terrestre autorizado.

Conflicto entre taxis autorizados y plataformas digitales continúa

La decisión de reducir tarifas también ocurre en medio de la disputa que mantienen desde hace varios años los taxistas concesionados y las empresas de transporte por aplicación como Uber y DiDi.

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Mientras los concesionarios argumentan que enfrentan una competencia desigual debido a los permisos y cuotas que deben cubrir para operar en zona federal, los usuarios suelen preferir las plataformas digitales por sus menores costos y facilidad de uso.

Paralelamente, la Guardia Nacional ha intensificado los operativos para impedir que vehículos de aplicación recojan pasajeros directamente en las terminales del aeropuerto, al considerar que estas áreas forman parte de una zona federal con regulaciones específicas.

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AICM se prepara para una mayor demanda de pasajeros

Las mejoras en tarifas e infraestructura también forman parte de los preparativos para atender el incremento de viajeros que se espera durante eventos internacionales y temporadas de alta afluencia, incluido el contexto del Mundial de Futbol 2026.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que el objetivo es ofrecer un servicio más eficiente, ordenado y competitivo, al tiempo que se generan mejores condiciones para los pasajeros que requieren transporte terrestre al salir del aeropuerto.

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Con estas medidas, el Grupo Aeroportuario Marina y las agrupaciones de taxis autorizados buscan fortalecer la movilidad dentro del AICM y responder a las exigencias de un mercado cada vez más competitivo, donde el costo, la rapidez y la calidad del servicio se han convertido en factores determinantes para los usuarios.