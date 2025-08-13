México

Sheinbaum minimiza impacto del sargazo en el turismo y plantea estrategias para contenerlo: “Puede tener varios usos”

Durante la conferencia matutina del 13 de agosto, Sheinbaum reconoció que no es claro cuál es la causa del fenómeno

Por Víctor Cisneros

La mandataria aseguró que el sargazo no representa una amenaza significativa para la industria turística en el Caribe mexicano. (Foto: Especial Infobae México / Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno trabaja en tres frentes para atender la llegada masiva de sargazo al Caribe mexicano, fenómeno que en 2025 alcanzó niveles históricos y amenaza el turismo y los ecosistemas costeros de Quintana Roo.

Durante la conferencia matutina del 13 de agosto, Sheinbaum reconoció que “no es claro cuál es la causa del sargazo” y que diversos estudios lo vinculan tanto con la deforestación en la Amazonia como con los efectos del cambio climático. “Sargazo siempre ha habido, solamente que no llegaba al Caribe mexicano, sino que se iba a otros lados”, precisó.

El segundo eje de acción consiste en la contención, mediante barreras y maquinaria especializada para impedir que el sargazo llegue a las playas. Sargazo en Quintana Roo. Crédito: @SEMAR_mx

Detalles de la estrategia de su gobierno

La mandataria detalló que un grupo de investigación dirigido por Rosaura Ruiz analiza las causas de la proliferación de algas y busca colaboración internacional para enfrentarlo. El segundo eje de acción consiste en la contención, mediante barreras y maquinaria especializada para impedir que el sargazo llegue a las playas.

Finalmente, el tercer frente busca aprovechar el alga “para que no sea solo basura” y se utilice en la generación de energía o la fabricación de tabiques.

El fenómeno alcanzó niveles históricos en 2025

El fenómeno, alimentado por el llamado cinturón de sargazo que se extiende desde África hasta el Caribe occidental, ha alcanzado este año más de 40 millones de toneladas métricas en el Atlántico tropical, el doble que en 2022, según la Universidad del Sur de Florida. La acumulación masiva deteriora los arrecifes, eleva la temperatura del agua y libera ácido sulfhídrico al descomponerse, afectando la calidad del aire y la salud.

En el Caribe mexicano, la Secretaría de Marina y brigadas estatales han retirado más de 20 mil toneladas en los primeros meses de 2025, aunque las acciones resultan insuficientes. Limpiar un kilómetro de playa puede costar más de un millón de dólares anuales, de acuerdo con la investigadora Leticia Durand Smith, de la UNAM.

Pese a la magnitud del problema, Sheinbaum aseguró que “realmente no hay un impacto real que uno pueda ver que debido al sargazo… haya disminuido el turismo en Quintana Roo”, aunque subrayó la necesidad de atenderlo de manera permanente.

Como parte de las acciones complementarias, el gobierno federal y el de Quintana Roo impulsan la construcción de una planta para transformar el sargazo en biogás, con el fin de darle un uso productivo y reducir el impacto ambiental.

“Estamos en las tres áreas atendiendo el sargazo: conteniendo para que puedan estar limpias las playas, analizando cuál es la causa y viendo cómo puede usarse para generar energía o construir tabiques”, concluyó.

Sheinbaum aseguró que “realmente no hay un impacto real que uno pueda ver que debido al sargazo… haya disminuido el turismo en Quintana Roo”. | @Presidencia

