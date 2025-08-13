Santa Fe Klan pide protección a Dios a meses del asesinato de uno de sus escoltas

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Una solicitud de protección divina por parte de Ángel Quezada, conocido artísticamente como Santa Fe Klan, encendió las alertas entre sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, el rapero de Guanajuato publicó un mensaje en el que pide a Dios “fortaleza” y “protección”, lo que generó inquietud y numerosas reacciones de apoyo en redes sociales.

El texto, divulgado sin un contexto claro, despertó especulaciones sobre el estado anímico y las circunstancias personales del artista, quien suele mantener un perfil reservado respecto a su vida privada. Muchos seguidores expresaron su esperanza de que no se trate de una situación grave y le enviaron muestras de afecto y solidaridad.

En el mensaje, Santa Fe Klan imploró: “Dios mío, te pido protección contra la envidia y las malas intenciones de otros. Líbrame de sus malos deseos y aleja de mí cualquier influencia negativa”. El rapero finalizó su publicación con otro pedido enfocado en la resiliencia personal: “Dame la fortaleza para superar cualquier obstáculo y permite que tu luz me guíe hacia la paz y la felicidad”.

Aunque el artista no proporcionó información adicional ni detalles sobre las razones que motivaron su mensaje, la publicación fue interpretada como un esfuerzo por apartarse de influencias negativas y buscar tranquilidad espiritual.

Hasta el momento, Santa Fe Klan no ha hecho más declaraciones al respecto, pero el respaldo de su comunidad de seguidores se ha hecho visible en cada comentario y reacción dentro de sus plataformas sociales.

El escolta asesinado de Santa Fe Klan

(Foto. Instagram/@Santa Fe Klan)

El fallecimiento de Arnulfo ‘N’, ex escolta del rapero mexicano Santa Fe Klan, marcó una jornada de tensión en Guanajuato tras un ataque armado registrado el 6 de junio en el bar Richard, situado en la colonia Yerbabuena, sobre la carretera que conecta la capital con Juventino Rosas. L

a víctima, de 28 años, fue blanco de una agresión que terminó con su vida en el lugar.

De acuerdo con Samuel Ugalde García, secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, el hecho tuvo lugar dentro del establecimiento, lo que provocó una rápida movilización policial en la zona.

El fiscal encargado de la investigación proporcionó detalles tras su arribo al sitio: “Al llegar a la mesa nos encontramos con un sujeto tirado en el piso. De acuerdo a testimonios nos hizo referencia que dos sujetos le hablan por su nombre y en ese sentido voltea y recibe una detonación de un arma”.

La autoridad también puntualizó que Arnulfo ‘N’ se había desempeñado previamente como policía, cargo del que fue dado de baja en 2021.