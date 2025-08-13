México

Santa Fe Klan pide protección a Dios a meses del asesinato de uno de sus escoltas

El rapero compartió un mensaje en redes sociales

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Una solicitud de protección divina por parte de Ángel Quezada, conocido artísticamente como Santa Fe Klan, encendió las alertas entre sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, el rapero de Guanajuato publicó un mensaje en el que pide a Dios “fortaleza” y “protección”, lo que generó inquietud y numerosas reacciones de apoyo en redes sociales.

El texto, divulgado sin un contexto claro, despertó especulaciones sobre el estado anímico y las circunstancias personales del artista, quien suele mantener un perfil reservado respecto a su vida privada. Muchos seguidores expresaron su esperanza de que no se trate de una situación grave y le enviaron muestras de afecto y solidaridad.

En el mensaje, Santa Fe Klan imploró: “Dios mío, te pido protección contra la envidia y las malas intenciones de otros. Líbrame de sus malos deseos y aleja de mí cualquier influencia negativa”. El rapero finalizó su publicación con otro pedido enfocado en la resiliencia personal: “Dame la fortaleza para superar cualquier obstáculo y permite que tu luz me guíe hacia la paz y la felicidad”.

Aunque el artista no proporcionó información adicional ni detalles sobre las razones que motivaron su mensaje, la publicación fue interpretada como un esfuerzo por apartarse de influencias negativas y buscar tranquilidad espiritual.

Hasta el momento, Santa Fe Klan no ha hecho más declaraciones al respecto, pero el respaldo de su comunidad de seguidores se ha hecho visible en cada comentario y reacción dentro de sus plataformas sociales.

El escolta asesinado de Santa Fe Klan

(Foto. Instagram/@Santa Fe Klan)
(Foto. Instagram/@Santa Fe Klan)

El fallecimiento de Arnulfo ‘N’, ex escolta del rapero mexicano Santa Fe Klan, marcó una jornada de tensión en Guanajuato tras un ataque armado registrado el 6 de junio en el bar Richard, situado en la colonia Yerbabuena, sobre la carretera que conecta la capital con Juventino Rosas. L

a víctima, de 28 años, fue blanco de una agresión que terminó con su vida en el lugar.

De acuerdo con Samuel Ugalde García, secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, el hecho tuvo lugar dentro del establecimiento, lo que provocó una rápida movilización policial en la zona.

El fiscal encargado de la investigación proporcionó detalles tras su arribo al sitio: “Al llegar a la mesa nos encontramos con un sujeto tirado en el piso. De acuerdo a testimonios nos hizo referencia que dos sujetos le hablan por su nombre y en ese sentido voltea y recibe una detonación de un arma”.

La autoridad también puntualizó que Arnulfo ‘N’ se había desempeñado previamente como policía, cargo del que fue dado de baja en 2021.

Temas Relacionados

Santa Fe Klanmexico-entretenimiento

Más Noticias

Tras lluvias históricas, el Sistema Cutzamala alcanza su nivel más alto en lo que va del 2025

El sistema de presas acumula casi el doble del almacenamiento en comparación con el que registró en el mes de agosto del 2024

Tras lluvias históricas, el Sistema

Así sería el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: filtran camiseta con el diseño de Francia 98

El Tri de Javier Aguirre se alista para debutar en el torneo de la FIFA

Así sería el jersey de

Linet Puente reclama al aire que su ex no le da pensión para su hijo: “Las mujeres terminamos resolviendo todo”

Durante una transmisión de ‘Ventaneando’, la periodista habló sobre los retos de ser madre soltera, revelando cómo ha tenido que multiplicar esfuerzos para sacar adelante al pequeño Noah

Linet Puente reclama al aire

Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles esta semana para tramitar o renovar el permiso de forma rápida

El permiso es indispensable para que los mexiquenses puedan circular con su automóvil de manera legal

Licencia de conducir Edomex 2025:

Alejandro Filio denuncia cuenta falsa de Facebook con su nombre y fotografía

Fanáticos del cantante de trova mencionaron que recibieron solicitud de amistad por parte de este perfil que se hace pasar por el artista

Alejandro Filio denuncia cuenta falsa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU emite alerta de viaje

EEUU emite alerta de viaje para 30 entidades de México por “violencia terrorista”

Estos podrían ser los narcos del CJNG y del Cártel de Sinaloa entregados a EEUU por alianza entre Trump y Sheinbaum

Elementos de Fuerza Pakal “tablean” a joven detenido en Chiapas: responsable será separado del cargo

Condenan a 10 años de prisión a exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, Edomex, por extorsión

Trasladan a EEUU a 26 criminales solicitados por el Departamento de Justicia: no se pedirá pena de muerte

ENTRETENIMIENTO

Linet Puente reclama al aire

Linet Puente reclama al aire que su ex no le da pensión para su hijo: “Las mujeres terminamos resolviendo todo”

Alejandro Filio denuncia cuenta falsa de Facebook con su nombre y fotografía

Shakira regresa a tierras mexicanas y sorprende al interpretar ‘Día de enero’, canción dedicada a uno de sus ex

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Cuarto Día y Noche componen canciones y el público las odia

Shakira vuelve a México: este es el nuevo setlist de los shows en el Estadio GNP Seguros de CDMX y otras ciudades

DEPORTES

Así sería el jersey de

Así sería el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: filtran camiseta con el diseño de Francia 98

Este es el sueldo de Gonzalo Piovi en Cruz Azul, futbolista que podría ir al Inter de Miami

San Luis vs Cruz Azul: captan pelea en el Estadio Alfonso Lastras entre aficionados y elementos de seguridad

IA revela cómo quedarán los resultados de la jornada 5 de la Liga MX

Fernando Cevallos explica porqué salió de Fox Sports: “Nunca fueron claros”