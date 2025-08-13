México

Itatí Cantoral se une a la tercera temporada de “Dra. Lucía” en Azteca como especialista en cirugía plástica

La actriz se integra a esta serie protagonizada por Marimar Vega y Ana Layevska

Por Armando Pereda

La serie inició transmisiones - Foto: Azteca

La serie Dra. Lucía: Un Don Extraordinario regresa a TV Azteca con una gran sorpresa: la llegada de Itatí Cantoral. La actriz interpretará a Natalia Cervantes, una médica experta en cirugía plástica que llegará para cambiar el rumbo de la historia en el Hospital Matilde Montoya.

Esta tercera temporada traerá nuevos personajes, secretos y conflictos que pondrán al hospital en una situación límite. Marimar Vega y Ana Layevska seguirán al frente del elenco, mientras Cayetano Arámburo y Ruy Senderos se suman con papeles que añadirán tensión y misterio.

Cantoral, quien previamente trabajó en la empresa en producciones como “Tentados por la fortuna” y “MasterChef Celebrity”, ahora se aventura en esta serie.

“Me siento muy contenta con la empresa con esta gran temporada de este personaje que escribieron justamente pensando en mí, la historia está muy bonita del gusto del público”, señaló a los medios de comunicación.

La actriz se une a esta serie - Foto: Azteca

¿Cómo iniciará la historia en Dra. Lucía?

La doctora Lucía Castillo enfrentará un delicado estado de salud. Su don sobrenatural, que la ha acompañado desde la primera temporada, se debilita después de perder su amuleto, robado por Kiri, la hermana del brujo. Sin esa protección, Lucía queda vulnerable y sin fuerzas para enfrentar los retos médicos y personales que se avecinan.

Por otro lado, el doctor Emiliano (Christián de la Fuente) desaparece para proteger a Lucía de la mafia. Su ausencia deja dudas sobre su paradero y sobre un secreto que podría cambiarlo todo.

Patricio (Carlos Ferro) se convertirá en un héroe inesperado cuando un accidente ponga en riesgo la vida de varios personajes, entre ellos Manuela (Norma Reyna), Karina (Luisa Rubino) y la propia Lucía.

El elenco de este programa inició transmisiones - Foto: Azteca

La doctora Mariana Esquivel (Ana Layevska) vivirá su peor momento. Será acusada de fraude, de encubrir la falsa identidad de Emiliano y de intentar asesinar a Lucía. Esto la llevará a ser arrestada y encarcelada, marcando el final de uno de los personajes más conflictivos de la serie.

Karina sobrevivirá a un ataque con arma blanca gracias a una cirugía de emergencia realizada por Patricio. Mientras tanto, Omar obtendrá la custodia de sus hijos y formará una nueva familia con Chabe, aunque Maribel no aceptará esta situación. También surgirá una relación entre los paramédicos Iker y Sarita, que enfrentará varios retos.

Bajo la producción de Martín Garza Cisneros y la dirección de Raúl Caballero y José García Agraz, Dra. Lucía: Un Don Extraordinario promete mantener el interés del público con nuevos giros, emociones y la resolución de los misterios pendientes.

El elenco de la producción inició transmisiones - Foto: Azteca

