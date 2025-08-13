México

Gobierno del Edomex suspende bacheo de periférico norte... por lluvias

La Junta de Caminos no previó la temporada de lluvias en la rehabilitación

Por Jorge Contreras

Junta de Caminos Edomex suspendió
Junta de Caminos Edomex suspendió el bacheo en Periférico Norte (Gob. Edomex /JCEM)

La Junta de Caminos del Estado de México anunció la suspensión temporal de los trabajos de bacheo en el Periférico Norte debido a la temporada de lluvias que han abnegado la zona en los últimos días y que han afectado a miles de automovilistas y pasajeros.

La decisión se tomó para proteger tanto al personal encargado de las obras como a los automovilistas que circulan diariamente por esta importante vía.

Según la publicación en sus redes sociales oficiales, las condiciones meteorológicas actuales no permiten garantizar la seguridad ni la calidad de las labores.

“En cuanto las condiciones lo permitan, retomaremos las labores para continuar con la mejora de esta importante vía de comunicación”, indicó la dependencia.

Proyecto de 22 kilómetros de bacheo en carriles centrales

La suspensión del bacheo en
La suspensión del bacheo en Periférico Norte será de manera temporal (Gob. Edomex /JCEM)

Las fuertes precipitaciones han ocasionado encharcamientos, poca visibilidad y riesgos adicionales para las cuadrillas de trabajo, lo que imposibilita continuar con la rehabilitación sin comprometer la seguridad y la durabilidad de las obras.

El proyecto en una primera etapa era la de bachear la superficie de rodamiento de 22 kilómetros de carriles centrales desde el municipio de Naucalpan hasta la zona de Tepalcapa, en Cuautitlán Izcalli.

Mientras los laterales -en ambos sentidos- son 32 kilómetros hasta Tepotzotlán, se buscaría reforzar la carpeta asfáltica para optimizar la movilidad en uno de los tramos más transitados del Estado de México.

Sin embargo, la continuidad de estas acciones depende directamente de la reducción de lluvias para evitar defectos en el asfalto o problemas en la estructura vial.

De hecho, hubo inconformidad porque los trabajos se hacían en horas picos, causando gran malestar de los automovilistas, donde se perdía hasta media hora en un tramo que se puede hacer en 5.

Llamado a la ciudadanía

El bacheo en Periférico Norte
El bacheo en Periférico Norte sería de 22 kilómetros, carriles centrales, de Naucalpan hasta Tepalcapa en Cuautitlán Izcalli (Gob. Edomex /JCEM)

La Junta de Caminos pidió a la población mantenerse informada mediante sus canales oficiales y redes sociales, donde se anunciará la reanudación de los trabajos. También recomendaron a los automovilistas circular con precaución, respetar límites de velocidad y atender la señalización colocada en la zona.

El Periférico Norte es una arteria fundamental para la conexión entre diversos municipios del Valle de México con la Ciudad de México, facilitando el tránsito de miles de vehículos cada día.

Aunque esta pausa temporal podría retrasar la conclusión del proyecto, las autoridades recalcaron que la medida es indispensable para garantizar obras seguras y de calidad a largo plazo.

