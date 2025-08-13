México

Esta es la pena que podría enfrentar Mirna Zavala Zúñiga, investigada por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos

La titular de Hacienda del estado dejará su cargo el próximo 15 de agosto de 2025

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Mirna Zavala, secretaria de Hacienda
Mirna Zavala, secretaria de Hacienda en Morelos es investigada por presunto enriquecimiento ilícito. (Foto: @mirnazavala_)

Mirna Zavala Zúñiga dejará el cargo como titular de la Secretaría de Hacienda de Morelos el próximo 15 de agosto del presente año, su salida se debe, según información de la gobernadora Margarita González Saravia, a la fusión de las secretarías de Hacienda y Administración del Ejecutivo estatal, la cual se convertirá en la Secretaría de Hacienda y Finanzas.

En las últimas semanas, la especulación sobre la salida de la funcionaria ha generado polémica, debido a que en redes sociales y medios locales se ha puesto en duda el verdadero motivo de su salida, ya que ha sido acusada presuntamente por tener en su posesión una mansión de 520 metros en una zona exclusiva de Cuernavaca, según reportes periodísticos la valuación de esta casa ronda los 50 millones pesos, un monto que no es coincidiría con sus ingresos.

La carpeta de investigación está en fase de integración... La presunción de inocencia aplica para todas y todos los ciudadanos que llegan a tener un carácter de señalados en alguna carpeta de investigación. Vamos a darle continuidad y la oportunidad que se aporten los elementos de una y de otra parte”, declaró a medios Leonel Díaz Rogel, actual titular de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos.

¿Qué dice el Código Penal de Morelos por enriquecimiento ilícito?

Aunque de manera explicita el fiscal Leonel Díaz Rogel solo confirmó que sí hay una carpeta de investigación en contra de Mirna Zavala Zúñiga, aun se especula el delito por el que sería presuntamente acusada, reportes periodísticos indican que la investigación procedería por “enriquecimiento ilícito”.

Dicho delito se encuentra contemplado en el Código Penal del estado de Morelos, en el Capítulo XII y según la reforma actual, artículo 280:

“Comete el delito de enriquecimiento ilícito el servidor público que, fuera de los supuestos previstos en este Título, utilice su puesto, cargo o comisión para incrementar injustificadamente su patrimonio. Para determinar el enriquecimiento del servidor público se tomarán en cuenta los bienes a su nombre y aquéllos respecto de los cuales se conduzca como dueño, además de lo que a este respecto disponga la legislación sobre responsabilidades de los servidores públicos.

Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como suyos bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la misma ley, a sabiendas de esta circunstancia”.

La sanción está considerada en el artículo 188 del mismo Código: “multa de treinta a quinientos días-multa y destitución e inhabilitación de uno a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Mirna Zavala también formó parte
Mirna Zavala también formó parte de la administración de Cuauhtémoc Blanco. (Foto: @mirnazavala_)

Asimismo se aplicará decomiso en beneficio de la administración de justicia del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre responsabilidades de los servidores públicos”.

Por su parte, en el Código Penal Federal el delito también está enmarcado, por lo que la sanción sí podría llegar a ser privativa de la libertad: “Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán de dos años a catorce años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta días multa.”

Temas Relacionados

Mirna Zavala ZúñigaMorenaLeonel Díaz RogelFiscalía Especializada en Combate a la CorrupciónMorelosSecretaría de Hacienda de MorelosFiscal Anticorrupciónenriquecimiento ilícitoCuauhtémoc BlancoMargarita González SaraviaJorge Salazar AcostaSecretaría de Hacienda y Finanzasmexico-noticias

Más Noticias

Por esta razón cerrarán la carretera Cuernavaca - Acapulco

El tramo afectado, conocido como entronque Brisas, es especialmente sensible, ya que conecta con rutas secundarias y zonas residenciales

Por esta razón cerrarán la

La Casa de los Famosos en vivo: la noche de este 12 de agosto

Sigue todos los encuentros nominaciones y más del reality trasmitido 24/7

La Casa de los Famosos

¿Cuál es el Pueblo Mágico más bonito de Sinaloa, según la IA?

Cinco localidades del estado están dentro del programa turístico

¿Cuál es el Pueblo Mágico

Cuánto tiempo se debe dejar el acondicionador para tener un cabello nutrido, suave y manejable

Considerado un básico en la rutina capilar, es importante saber cómo usarlo para tener resultados más efectivos

Cuánto tiempo se debe dejar

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

¿Quieres saber quiénes ganaron en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae hombre que llevaba más

Cae hombre que llevaba más de 800 kilos de metanfetamina de Nuevo León a Baja California en galones de refresco

Localizan y destruyen 4 áreas de concentración de químicos para elaborar drogas y un “secadero” de marihuana en Sinaloa

Hombres armados atacan a policías en inmediaciones del Hospital General de Culiacán, Sinaloa: hay un muerto

Detienen a director de la Policía Municipal en Cintalapa, Chiapas, junto a 58 agentes por asociación delictuosa

Detenidos con más de 160 millones de pesos en metanfetamina en BC son del Cártel de Sinaloa, asegura Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes de mexicanos

Los mejores memes de mexicanos que dejó el anuncio del regreso de Taylor Swift

¿Eres fan de Hayao Miyazaki? Esta película del cineasta japones volverá a las salas de cine en México

Aleks Syntek afirma que una ‘agencia informativa’ recibe órdenes para sacar de contexto sus declaraciones y recibir ataques

Victoria Ruffo advierte a Eugenio Derbez de un posible “desastre” en De Viaje con los Derbez

Chisme al fallo se entrena en la lista de podcast más sonados en Spotify México de esta semana

DEPORTES

Apertura 2025: partidos de la

Apertura 2025: partidos de la jornada 5 que serán transmitidos por televisión abierta

“El estadio lo tenemos que hacer sí o sí”: asegura Víctor Velázquez presidente del Cruz Azul

ESPN cancela programa que José Ramón Fernández conducía: ¿Qué pasará con Joserra?

Ex jugador de Argentina, campeón del mundo, asegura que ama el himno nacional de México

Ex rival de Canelo Álvarez revela las claves a Crawford para vencerlo: “Solo tiene que seguir el plan”