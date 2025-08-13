Quién es Mirna Zavala Zúñiga, funcionaria investigada en Morelos por presunto enriquecimiento ilícito

Mirna Zavala a formó parte de la administración de Cuauhtémoc Blanco, cuando fue gobernador de Morelos; ahora, funge como titular de la Secretaría de Hacienda. (Foto: @mirnazavala_)

Mirna Zavala Zúñiga, titular de la Secretaría de Hacienda en Morelos, ha estado en el ojo público debido a que en los últimos días, el titular de la Fiscalía Anticorrupción del estado, Leonel Díaz Rogel, confirmó que hay una carpeta de investigación abierta en contra de la aun funcionaria.

Zavala Zuñiga está a tres días de dejar su cargo en la administración de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, su salida cobra relevancia ya que supuestamente pondrá fin a su carrera en el servicio público, que según su descripción en la página de gobierno han sido 28 años “dentro de los tres Poderes del Estado, así como en organismos autónomos y gobiernos municipales”.

La funcionaria también culmina trabajos continuos en dos administraciones de gobiernos morenistas y aunque se ha dicho que su salida es debido al rechazo de ser la subsecretaria de la nueva Secretaría de Hacienda y Finanzas, la investigación confirmada por Díaz Rogel pone en duda el verdadero motivo para dejar ese cargo.

Grado de estudios y trayectoria de Mirna Zavala Zúñiga

La funcionaria titular de Hacienda en Morelos, nació en Cuernavaca, en su página personal menciona que es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales en el Colegio de Morelos, y Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Morelos (UAEM).

Comenzó a trabajar en la Oficialía Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Morelos en 1994; también formó parte del Ministerio Público en la Fiscalía Regional Metropolitana en 1997.

Mirna Zavala ha estado activa en las últimas dos administraciones morenistas en Morelos. (Foto: @mirnazavala_)

En la L legislatura del Congreso de Morelos fue asesora jurídica adscrita al comité de vigilancia en 2008; en este mismo año pasó a ser la directora general jurídica de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso en el estado morelense.

En 2009 formó parte del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). Zavala Zúñiga ha sido de las funcionarias llamadas “gente de Cuauhtémoc”, ya que trabajó con el exfutbolista desde que fue presidente municipal en Cuernavaca, la maestra en derecho se desempeñó en 2016 como titular de la contraloría municipal.

Por lo que en 2018, fue nombrada por Cuauhtémoc Blanco como titular de la Secretaría de Administración del gobierno de Morelos. Sin embargo, tres años más tarde dejaría el cargo para convertirse en diputada local vía plurinominal por el Partido Encuentro Social (PES), pero poco tiempo pasó para que formara parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Fue en 2024 cuando tomó el que debería ser el último puesto en la función pública de Mirna Zavala Zúñiga, según palabras de la gobernadora de Morelos.

Actualmente, la secretaria de Hacienda ha sido acusada presuntamente de poseer un terreno de 520 metros cuadrados construidos en una zona residencial de Cuernavaca, que según lo difundido, estaría valuada en 50 millones de pesos; señalamientos que según la funcionaria serían mentira.