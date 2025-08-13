México

Quién es Mirna Zavala Zúñiga, funcionaria investigada en Morelos por presunto enriquecimiento ilícito

La secretaria de Hacienda es investigada por la Fiscalía de Anticorrupción por presunto enriquecimiento ilícito

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Mirna Zavala a formó parte
Mirna Zavala a formó parte de la administración de Cuauhtémoc Blanco, cuando fue gobernador de Morelos; ahora, funge como titular de la Secretaría de Hacienda. (Foto: @mirnazavala_)

Mirna Zavala Zúñiga, titular de la Secretaría de Hacienda en Morelos, ha estado en el ojo público debido a que en los últimos días, el titular de la Fiscalía Anticorrupción del estado, Leonel Díaz Rogel, confirmó que hay una carpeta de investigación abierta en contra de la aun funcionaria.

Zavala Zuñiga está a tres días de dejar su cargo en la administración de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, su salida cobra relevancia ya que supuestamente pondrá fin a su carrera en el servicio público, que según su descripción en la página de gobierno han sido 28 años “dentro de los tres Poderes del Estado, así como en organismos autónomos y gobiernos municipales”.

La funcionaria también culmina trabajos continuos en dos administraciones de gobiernos morenistas y aunque se ha dicho que su salida es debido al rechazo de ser la subsecretaria de la nueva Secretaría de Hacienda y Finanzas, la investigación confirmada por Díaz Rogel pone en duda el verdadero motivo para dejar ese cargo.

Grado de estudios y trayectoria de Mirna Zavala Zúñiga

La funcionaria titular de Hacienda en Morelos, nació en Cuernavaca, en su página personal menciona que es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales en el Colegio de Morelos, y Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Morelos (UAEM).

Comenzó a trabajar en la Oficialía Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Morelos en 1994; también formó parte del Ministerio Público en la Fiscalía Regional Metropolitana en 1997.

Mirna Zavala ha estado activa
Mirna Zavala ha estado activa en las últimas dos administraciones morenistas en Morelos. (Foto: @mirnazavala_)

En la L legislatura del Congreso de Morelos fue asesora jurídica adscrita al comité de vigilancia en 2008; en este mismo año pasó a ser la directora general jurídica de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso en el estado morelense.

En 2009 formó parte del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). Zavala Zúñiga ha sido de las funcionarias llamadas “gente de Cuauhtémoc”, ya que trabajó con el exfutbolista desde que fue presidente municipal en Cuernavaca, la maestra en derecho se desempeñó en 2016 como titular de la contraloría municipal.

Por lo que en 2018, fue nombrada por Cuauhtémoc Blanco como titular de la Secretaría de Administración del gobierno de Morelos. Sin embargo, tres años más tarde dejaría el cargo para convertirse en diputada local vía plurinominal por el Partido Encuentro Social (PES), pero poco tiempo pasó para que formara parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Fue en 2024 cuando tomó el que debería ser el último puesto en la función pública de Mirna Zavala Zúñiga, según palabras de la gobernadora de Morelos.

Actualmente, la secretaria de Hacienda ha sido acusada presuntamente de poseer un terreno de 520 metros cuadrados construidos en una zona residencial de Cuernavaca, que según lo difundido, estaría valuada en 50 millones de pesos; señalamientos que según la funcionaria serían mentira.

Temas Relacionados

Mirna Zavala ZúñigaLeonel Díaz RogelSecretaría de HaciendaFiscalía Especializada en Combate a la CorrupciónMorelosFiscal Anticorrupciónenriquecimiento ilícitomexico-noticias

Más Noticias

Victoria Ruffo advierte a Eugenio Derbez de un posible “desastre” en De Viaje con los Derbez

La ‘queen de las telenovelas’ fue cuestionada sobre su negación a trabajar con el actor de “No se aceptan devoluciones”

Victoria Ruffo advierte a Eugenio

Localizan y destruyen 4 áreas de concentración de químicos para elaborar drogas y un “secadero” de marihuana en Sinaloa

Los hechos se llevaron a cabo durante recorridos de reconocimiento terrestre

Localizan y destruyen 4 áreas

Chisme al fallo se entrena en la lista de podcast más sonados en Spotify México de esta semana

El podcast conducido por las mexicanas Ale Estefanía y Esme Díaz logró subir puestos en el ranking de Spotify México al inicio de la semana

Chisme al fallo se entrena

ESPN cancela programa que José Ramón Fernández conducía: ¿Qué pasará con Joserra?

El experimentado periodista ha perdido protagonismo en los programas de debate deportivo

ESPN cancela programa que José

Hombres armados atacan a policías en inmediaciones del Hospital General de Culiacán, Sinaloa: hay un muerto

La búsqueda de los responsables generó un enfrentamiento que derivó en la detención de diversas personas

Hombres armados atacan a policías
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a director de la

Detienen a director de la Policía Municipal en Cintalapa, Chiapas, junto a 58 agentes por asociación delictuosa

Detenidos con más de 160 millones de pesos en metanfetamina en BC son del Cártel de Sinaloa, asegura Harfuch

El tío de Ovidio Guzmán y líderes del aparato de seguridad de Los Chapitos están entre los 26 entregados a EEUU

De “El Flaquito” hasta “El Chavo Félix”: la lista de los 26 narcos entregados a EEUU

Cuáles son los cargos del “Cuini”, cuñado del Mencho, en EEUU

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: ex de la fallecida Karla Álvarez afirma que Alexis Ayala la golpeaba cuando estaban casados

Disney+ México: las 10 películas que están conquistando a los usuarios de la plataforma

Los podcasts más sonados hoy en Spotify México

Maxine Woodside causa polémica por llamar “fea” a Cazzu y decir que no le interesa su libro si no habla de Nodal

Reestrenarán toda la saga de ‘El Conjuro’ en cines de México antes de la cuarta y nueva película: estas son las fechas

DEPORTES

Ex jugador de Argentina, campeón

Ex jugador de Argentina, campeón del mundo, asegura que ama el himno nacional de México

Ex rival de Canelo Álvarez revela las claves a Crawford para vencerlo: “Solo tiene que seguir el plan”

Víctor Velázquez le responde a Martín Anselmi tras hablar de Cruz Azul: “No podemos dejar un torneo a la mitad”

Allan Saint-Maximin nuevo refuerzo del América probó los tacos y su reacción se viralizó

Así sería el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: filtran camiseta con el diseño de Francia 98