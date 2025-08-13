Cinépolis añade los ‘Tacos de Canasta’ a su dulcería y desata polémica en redes sociales

Cinépolis anuncia su nuevo combo con tacos de canasta por el estreno de Mirreyes vs Godínez Las Vegas. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

La presencia de los tradicionales tacos de canasta en la dulcería de Cinépolis ha causado revuelo tras el anuncio de un combo inédito inspirado en la saga Mirreyes vs Godínez.

Si bien, existen muchas personas que critican las costumbres de la audiencia en cuanto a alimentos se refiere, a la famosa cadena de cines azul no le importa cuántos olores gastronómicos puedan invadir su salas siempre y cuando sus consumidores tengan la panza llena y el corazón contento.

La cadena exhibidora confirmó que, por tiempo limitado, el público podrá adquirir un menú especial que busca rendir homenaje a la cultura laboral mexicana y sumar una dosis de sentido del humor al estreno de la entrega Mirreyes vs Godínez: Las Vegas.

¿Qué incluye el Combo Godín?

Nueva serie biográfica de la comediante mexicana

El producto lleva por nombre Combo Godín y consiste en una porción de cuatro tacos de canasta acompañados por un refresco jumbo. La iniciativa surge como parte de la promoción de Mirreyes vs Godínez: Las Vegas, la tercera película de la serie, cuya narrativa utiliza la rivalidad y las costumbres contrastantes de dos grupos emblemáticos de la sociedad mexicana para conectar con distintas audiencias.

La expectativa inició cuando las cuentas oficiales de Cinépolis dieron a conocer la salida del combo, lo que provocó casi de inmediato respuestas de usuarios en redes sociales.

Las reacciones han sido diversas: algunos celebran la llegada de un antojo callejero al cine, mientras que otros critican tanto la cantidad como la selección de los ingredientes.

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas. (Videocine)

“El verdadero combo godín es que me dejen comer mi elote, esquite o esquisopa”, “¿Como que solo 4 tacos?”, “Lo verdaderamente godín sería que me dejaran meter mi tupper al cine” y “¿Si habrá de chicharrón y papa o solo de frijolito?”.

La propuesta ha generado preguntas y bromas sobre la autenticidad del menú y el espíritu del “combo godín”. Algunos usuarios sugirieron ampliaciones.

“Mejor un pollito asado”, “El verdadero combo Godín es una guajolota con un champurrado”, mientras que otros vieron en la iniciativa una oportunidad para incorporar aún más opciones tradicionales, como: “Te reto a que armes un combo el domingo de 1 kilo de barbacoa con todos sus elementos + Refresco y consomé, o de carnitas”.

¿Cuándo comprar el Combo Godín de Cinépolis y cuánto cuesta?

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas cerrá la trilogía de comedia mexicana. (Videocine)

El nuevo Como Godín estará disponible únicamente el jueves 14 de agosto, en coincidencia con el estreno de Mirreyes vs Godínez: Las Vegas.

Su venta estará restringida a las sucursales Cinépolis Perisur, Cinépolis Parque las Antenas y Cinépolis Fórum Buenavista, en un horario específicos de entre las 12:00 y las 18:00 horas. El costo se fijó en $105 pesos mexicanos.

Entre la nostalgia por los snacks callejeros y la sorpresa ante la propuesta, también surgieron expresiones irónicas, como aquella que afirma: “Ni con tacos de canasta lograrás que vea esa película”; o la sugerencia: “Yo les propongo que vendan una bolsa de sabritones más una caguama bien fría”.

El Combo Godín en Cinépolis acompañará el estreno de Mirreyes vs Godínez: Las Vegas. (Cinépolis)