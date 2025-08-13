México

Cinépolis añade los ‘Tacos de Canasta’ a su dulcería y desata polémica en redes sociales

La iniciativa forma parte del estreno de ‘Mirreyes vs Godínez Las Vegas’, la cual llega a los cines el 14 de agosto

Por Luis Angel H Mora

Guardar
Cinépolis anuncia su nuevo combo
Cinépolis anuncia su nuevo combo con tacos de canasta por el estreno de Mirreyes vs Godínez Las Vegas. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

La presencia de los tradicionales tacos de canasta en la dulcería de Cinépolis ha causado revuelo tras el anuncio de un combo inédito inspirado en la saga Mirreyes vs Godínez.

Si bien, existen muchas personas que critican las costumbres de la audiencia en cuanto a alimentos se refiere, a la famosa cadena de cines azul no le importa cuántos olores gastronómicos puedan invadir su salas siempre y cuando sus consumidores tengan la panza llena y el corazón contento.

La cadena exhibidora confirmó que, por tiempo limitado, el público podrá adquirir un menú especial que busca rendir homenaje a la cultura laboral mexicana y sumar una dosis de sentido del humor al estreno de la entrega Mirreyes vs Godínez: Las Vegas.

¿Qué incluye el Combo Godín?

Nueva serie biográfica de la
Nueva serie biográfica de la comediante mexicana

El producto lleva por nombre Combo Godín y consiste en una porción de cuatro tacos de canasta acompañados por un refresco jumbo. La iniciativa surge como parte de la promoción de Mirreyes vs Godínez: Las Vegas, la tercera película de la serie, cuya narrativa utiliza la rivalidad y las costumbres contrastantes de dos grupos emblemáticos de la sociedad mexicana para conectar con distintas audiencias.

La expectativa inició cuando las cuentas oficiales de Cinépolis dieron a conocer la salida del combo, lo que provocó casi de inmediato respuestas de usuarios en redes sociales.

Las reacciones han sido diversas: algunos celebran la llegada de un antojo callejero al cine, mientras que otros critican tanto la cantidad como la selección de los ingredientes.

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas.
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas. (Videocine)

“El verdadero combo godín es que me dejen comer mi elote, esquite o esquisopa”, “¿Como que solo 4 tacos?”, “Lo verdaderamente godín sería que me dejaran meter mi tupper al cine” y “¿Si habrá de chicharrón y papa o solo de frijolito?”.

La propuesta ha generado preguntas y bromas sobre la autenticidad del menú y el espíritu del “combo godín”. Algunos usuarios sugirieron ampliaciones.

“Mejor un pollito asado”, “El verdadero combo Godín es una guajolota con un champurrado”, mientras que otros vieron en la iniciativa una oportunidad para incorporar aún más opciones tradicionales, como: “Te reto a que armes un combo el domingo de 1 kilo de barbacoa con todos sus elementos + Refresco y consomé, o de carnitas”.

¿Cuándo comprar el Combo Godín de Cinépolis y cuánto cuesta?

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas cerrá la trilogía de comedia mexicana. (Videocine)

El nuevo Como Godín estará disponible únicamente el jueves 14 de agosto, en coincidencia con el estreno de Mirreyes vs Godínez: Las Vegas.

Su venta estará restringida a las sucursales Cinépolis Perisur, Cinépolis Parque las Antenas y Cinépolis Fórum Buenavista, en un horario específicos de entre las 12:00 y las 18:00 horas. El costo se fijó en $105 pesos mexicanos.

Entre la nostalgia por los snacks callejeros y la sorpresa ante la propuesta, también surgieron expresiones irónicas, como aquella que afirma: “Ni con tacos de canasta lograrás que vea esa película”; o la sugerencia: “Yo les propongo que vendan una bolsa de sabritones más una caguama bien fría”.

El Combo Godín en Cinépolis
El Combo Godín en Cinépolis acompañará el estreno de Mirreyes vs Godínez: Las Vegas. (Cinépolis)

Temas Relacionados

Combo GodínTacos de CanastaCinépolisMirreyes vs Godínez Las VegasMirreyes vs GodínezDulceríaCombosCine Méxicopelículascinesmexico-viralesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Acusan discriminación en Metro CDMX, viralizan video donde policía niega acceso a usuaria trans

Estas acciones dividieron opiniones en redes sociales entre los que apoyaron la decisión y quienes condenaron los actos

Acusan discriminación en Metro CDMX,

La antigua conversación en casa de Adal Ramones que nadie olvidará y por la que ‘Otro Rollo’ revivirá en pleno 2025

‘Enrollados’ es el nuevo nombre que encabeza el proyecto que incluye al elenco original

La antigua conversación en casa

Sheinbaum minimiza impacto del sargazo en el turismo y plantea estrategias para contenerlo: “Puede tener varios usos”

Durante la conferencia matutina del 13 de agosto, Sheinbaum reconoció que no es claro cuál es la causa del fenómeno

Sheinbaum minimiza impacto del sargazo

Estas son las enfermedades que te cubre el Seguro Facultativo del IMSS

Esta protección médica a estudiantes brinda apoyo durante toda la carrera

Estas son las enfermedades que

Cuáles son las empresas ligadas al huachicol y tiempos compartidos vinculadas al CJNG sancionadas por EEUU

El Departamento del Tesoro impuso restricciones a compañías y personas ligadas a esquemas fraudulentos que afectan a estadounidenses

Cuáles son las empresas ligadas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuáles son las empresas ligadas

Cuáles son las empresas ligadas al huachicol y tiempos compartidos vinculadas al CJNG sancionadas por EEUU

Empresario acusado por EEUU de sobornar a Pemex tendría vínculos con el Cártel de Los Zetas, según Guacamaya Leaks

Presumía lazos con crimen organizado, detienen a falso sacerdote colombiano en Guadalajara por presunto abuso sexual a menor

EEUU sanciona a miembros del CJNG y empresas ligadas a huachicol y fraudes turísticos en Puerto Vallarta

EEUU destacó entrenamiento a policías que detuvieron a 27 integrantes del CJNG en Aguascalientes

ENTRETENIMIENTO

La antigua conversación en casa

La antigua conversación en casa de Adal Ramones que nadie olvidará y por la que ‘Otro Rollo’ revivirá en pleno 2025

Adela Micha publica adelanto de su entrevista con Christian Nodal: esto dijo de Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar

Adrián Di Monte responde a las críticas en La Casa de los Famosos México 3: “Las fricciones son parte del juego” | Entrevista

Conductores de ‘Sale el Sol’ relacionan polémica de Cazzu en librería con Nodal: “¿La habrán contactado sus abogados?"

Conductores de ‘Hoy’ se amarran una mano por el ‘Día Internacional de la Zurdera’

DEPORTES

Así serán las peleas preliminares

Así serán las peleas preliminares para la cartelera de ‘Canelo’ vs Crawford en Las Vegas

Andrés Vaca da a entender que si recibió sanción por criticar al América: “No puedo decir nada porque me castigan”

Tuca Ferretti llama ‘bruto’ a Alan Pulido tras pésima actuación con Chivas: “No puede meter un penal”

“Está horrible”: Usuarios critican supuesto nuevo uniforme de México para el Mundial 2026

“Indio, feo, naco”: Adrián Di Monte expone los insultos que desencadenaron la salida de porteros en Pumas