Ronald Johnson felicita al gobierno de México y agradece a Claudia Sheinbaum por el traslado de 26 criminales a EEUU

Johnson ha destacado en diversas ocasiones la cooperación entre el gobierno de México y el de EEUU (Presidencia de México)

Ronald Johnson, embajador de los Estados Unidos en México, reconoció al gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo tras concretar el traslado de 26 criminales solicitados por el departamento de Estado de EEUU. Según dijo, es un “hito significativo” en la alianza de las persona mandatarias en ambos países.

En un comunicado publicado en el sitio web oficial de la Embajada de los Estados Unidos se dio a conocer el mensaje de Ronald Johnson. Aunque no dio a conocer la identidad de las personas extraditadas, confirmó que en el grupo se encontraban personajes clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como del Cártel de Sinaloa.

"Felicitamos al Gobierno de México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, por su continua y valiente cooperación en el traslado de 26 fugitivos adicionales de alto perfil a Estados Unidos. Tras la acción sin precedentes de principios de este año que involucró a 29 fugitivos, este esfuerzo coordinado representa otro hito significativo en la colaboración entre las fuerzas del orden público de Estados Unidos y México, así como en la alianza entre los Presidentes Trump y Sheinbaum“, se lee en el documento.

