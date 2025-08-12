Trasladan a EEUU a 26 criminales solicitados por el Departamento de Justicia: no se pedirá pena de muerte

Las personas entregadas están relacionadas con organizaciones criminales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 12 de agosto las autoridades federales informaron el traslado a Estados Unidos de 26 personas que se encontraban en diferentes cárceles del país y ligados a organizaciones criminales y con el trasiego de drogas.

Las personas recientemente entregadas a las autoridades estadounidenses representaban un riesgo en tema de seguridad pública y que cada una de ellas contaba con orden de extradición.

Los sujetos entregados fueron solicitados por el Departamento de Justicia, misma institución que se comprometió a no solicitar la pena de muerte contra los implicados.

La entrega de 26 personas fue conformada por las autoridades mexicanas credito: X - @brokergarment

Fue la mañana del martes que los sujetos fueron entregados debido a que “eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública”.

Por su parte, al menos desde el mediodía, en redes sociales fueron compartidas imágenes que reportan movimiento por parte de elementos de las Fuerzas Armadas en Ciudad de México y Toluca.

Filtran algunos de los nombres de los entregados

Las autoridades indican que el Gabinete de Seguridad ofrecerá una conferencia de prensa el miércoles 13 a las 11:00 horas. Hasta el momento no hay una lista oficial que muestre los nombres de las personas entregadas, aunque información compartida por el periodista Oscar Balderas señala que entre las personas enviadas a EEUU estaría:

Abigael González Valencia, alias El Cuini, acusado de encabezar el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) conocido como Los Cuinis.

Pablo Edwin Huerta, un hombre apodado El Flaquito y señalado de liderar a los Arellano Félix.

Juan Carlos Félix Gastelum, alias El Chavo Félix, ligado a la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...