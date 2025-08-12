México

Trasladan a EEUU a 26 criminales solicitados por el Departamento de Justicia: no se pedirá pena de muerte

Se les relaciona con tráfico de drogas y otros delitos

Por Luis Contreras

Guardar
Las personas entregadas están relacionadas
Las personas entregadas están relacionadas con organizaciones criminales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 12 de agosto las autoridades federales informaron el traslado a Estados Unidos de 26 personas que se encontraban en diferentes cárceles del país y ligados a organizaciones criminales y con el trasiego de drogas.

Las personas recientemente entregadas a las autoridades estadounidenses representaban un riesgo en tema de seguridad pública y que cada una de ellas contaba con orden de extradición.

Los sujetos entregados fueron solicitados por el Departamento de Justicia, misma institución que se comprometió a no solicitar la pena de muerte contra los implicados.

La entrega de 26 personas fue conformada por las autoridades mexicanas credito: X - @brokergarment

Fue la mañana del martes que los sujetos fueron entregados debido a que “eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública”.

Por su parte, al menos desde el mediodía, en redes sociales fueron compartidas imágenes que reportan movimiento por parte de elementos de las Fuerzas Armadas en Ciudad de México y Toluca.

Filtran algunos de los nombres de los entregados

Las autoridades indican que el Gabinete de Seguridad ofrecerá una conferencia de prensa el miércoles 13 a las 11:00 horas. Hasta el momento no hay una lista oficial que muestre los nombres de las personas entregadas, aunque información compartida por el periodista Oscar Balderas señala que entre las personas enviadas a EEUU estaría:

Abigael González Valencia, alias El Cuini, acusado de encabezar el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) conocido como Los Cuinis.

Pablo Edwin Huerta, un hombre apodado El Flaquito y señalado de liderar a los Arellano Félix.

Juan Carlos Félix Gastelum, alias El Chavo Félix, ligado a la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

EEUUSSPCFGRNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Estas son las 25 fechas de ‘Enrollados’, el regreso de ‘Otro Rollo’ con Adal Ramones, Yordi Rosado y todo el elenco

La gira Enrollados reunirá a los rostros más queridos de Otro Rollo, quienes adaptarán sus sketches y secciones clásicas para conquistar a nuevas generaciones y emocionar a los fans de siempre

Estas son las 25 fechas

El dólar cae y el “súper peso” gana fuerza esté miércoles tras acuerdo arancelario entre China y EEUU

El billete verde cerró la jornada del 12 de agosto con su precio más bajo de la semana frente a la moneda nacional, alejándose cada vez más de superar al barrera de los 19 pesos por unidad

El dólar cae y el

México: cotización de cierre del euro hoy 12 de agosto de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del

Nathaly Chávez, senadora suplente de Morena, se disculpa por usar fuero para evadir el alcoholímetro

Chávez García se disculpó con la ciudadanía y confirmó que su comportamiento no fue el adecuado

Nathaly Chávez, senadora suplente de

Lady Fuero se pronuncia tras intentar evadir un alcoholímetro y se disculpa con senadora de Morena

Nathaly Chávez, senadora suplente de Morena, se disculpó luego de escudarse en el fuero para intentar eludir un operativo de la policía vial en Oaxaca

Lady Fuero se pronuncia tras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Condenan a 10 años de

Condenan a 10 años de prisión a exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, Edomex, por extorsión

Esta fue la millonaria cantidad que ahorró EEUU al trasladar a 14 reos mexicanos desde prisiones federales

Indignación en Chihuahua: Fiscalía acumula 94 carpetas de investigación por presunto abuso sexual en seis guarderías

Extraditan a EEUU a Rosa “A”, señalada por traficar drogas en los estados de Nevada y California

Hallan aparente fosa clandestina en playa de Sonora “La naturaleza los está desenterrando”

ENTRETENIMIENTO

Estas son las 25 fechas

Estas son las 25 fechas de ‘Enrollados’, el regreso de ‘Otro Rollo’ con Adal Ramones, Yordi Rosado y todo el elenco

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 12 de agosto

Así será el regreso de Otro Rollo con Adal Ramones, Yordi Rosado, Lalo España, Gaby Platas y todo el elenco original

Ivonne Montero afirma que Fabio Melanitto intentó comunicarse con ella tras fallecer: “Estaba llorando me dijo ‘estoy muy triste’”

Depeche Mode M: la película que explora sus lazos con México ya tiene fecha de estreno en cines

DEPORTES

Canelo no descarta pelear con

Canelo no descarta pelear con Benavidez, pero ahorita no piensa en él: “Estamos enfocados 100% en Crawford”

Es Oficial: Diego Cocca regresa como técnico del Atlas

Osmar Olvera afirma haber cumplido el sueño que tuvo desde pequeño: “Siempre quise ganarle a los chinos”

Liga MX Femenil: Charlyn Corral, Kiana Palacio y todas las jugadoras que lideran la tabla de goleo tras la Jornada 5

México vs Ecuador: se confirma último juego amistoso del Tri de cara al a Copa del Mundo 2026