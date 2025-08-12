Muere Henri Donnadieu, fundador del bar ‘El 9’, icono LGBT+ y visionario de la noche alternativa en CDMX

Henri Donnadieu, fundador de El 9, muere a los 82 años en Cuernavaca (Crédito: IG, henridonnadieu)

“Todo el mundo iba al 9... en una comida en Palacio Nacional en 1999, estaba Zedillo y me dijo ‘yo también pasé por El 9’”, relató Henri Donnadieu en una entrevista citada por El Universal.

La anécdota ilustra el alcance transversal de El 9, el bar que fundó en la Ciudad de México y que, durante más de una década, funcionó como refugio, laboratorio cultural y epicentro de la vida nocturna para la comunidad LGBT+.

La noticia de su fallecimiento, ocurrida el martes 12 de agosto en Cuernavaca, Morelos, a los 82 años, marca el cierre de una etapa fundamental en la historia de la diversidad sexual en México.

El legado de Donnadieu se forjó en un contexto de represión y exclusión. Nacido en 1943 en la Costa Azul francesa, estudió Ciencias Políticas en La Sorbona antes de llegar a México en 1976.

El legado de Donnadieu abarca activismo, arte y la lucha contra la discriminación LGBT+ en México (Foto: FB Henri Donnadieu)

Poco después, junto a Manolo Fernández, transformó el restaurante “Le Neuf” —inaugurado ese mismo año en Londres 156, en la Zona Rosa— en el bar-discoteca El 9.

El 23 de enero de 1977, el local abandonó la gastronomía francesa para convertirse en un club privado que, con el tiempo, se consolidó como el primer bar abiertamente gay de México.

Aunque en los años 60 existió “El Safari”, su cierre prematuro por motivos políticos y sociales dejó a El 9 como pionero en la apertura de espacios seguros para la diversidad sexual.

El legendario club de Henri Donnadieu no solo fue refugio LGBT+, también vio nacer a bandas icónicas y acogió expresiones artísticas censuradas en su época (Archivo)

El impacto de El 9 trascendió la mera vida nocturna. En sus 140 metros cuadrados, el bar se convirtió en punto de encuentro para quienes, en una época de discriminación, buscaban un entorno donde la diversidad no sólo se toleraba, sino que se celebraba.

El lugar atrajo a jóvenes que aún no se reconocían públicamente como parte de la comunidad sexodiversa, pero también a figuras del arte, la política y la cultura.

Por sus puertas pasaron personalidades como Silvia Pinal, Pita Amor, Carlos Monsiváis, María Félix, Andy Warhol, Grace Jones, Sylvester Stallone, Verónica Castro, Juan Gabriel (antes de su fama) y hasta el expresidente Ernesto Zedillo.

El 9, primer bar abiertamente gay de México, marcó un hito en la vida nocturna y la diversidad sexual (Archivo)

La convivencia entre celebridad y contracultura definió el ambiente de un espacio que cambió la historia de convivencia nocturna para la comunidad LGBT+ en la Ciudad de México.

Durante el sismo de 1985 y la crisis del VIH/SIDA, El 9 se transformó en centro de información, apoyo comunitario y activismo. La labor de Donnadieu incluyó campañas contra la “Lgbtfobia” y la promoción de la conciencia sobre el VIH/SIDA, consolidando el papel del bar como refugio y plataforma de lucha social.

El recinto también funcionó como escenario para el arte y la música: allí debutaron grupos como Caifanes, Maldita Vecindad y Café Tacvba, y se proyectaron películas censuradas, mientras el cabaret y el teatro independiente encontraban un espacio de libertad.

El icónico club fundado por Henri Donnadieu fue mucho más que un refugio nocturno: se convirtió en punto de encuentro para artistas, políticos y figuras de la cultura pop en plena Zona Rosa (Archivo)

La presión social y política de la época, sin embargo, condujo a la clausura de El 9 en diciembre de 1989. A pesar de ello, la huella de Donnadieu persistió.

Su historia fue recogida en el libro “Tengo que morir todas las noches” de Guillermo Osorno, que inspiró la serie homónima estrenada en 2024.

En 2019, el propio Donnadieu publicó su autobiografía “La noche soy yo”, donde narra el origen, la vida y el cierre del bar.

En 2018, intentó revivir el espíritu de El 9 en la calle de Amberes, pero la pandemia de COVID-19 obligó al cierre definitivo de esta nueva versión dos años después.

Henri fue el fundador del mítico bar 'El 9' Foto: FB Henri Donnadieu

El reconocimiento a su trayectoria se mantuvo vigente. En 2024, el Museo del Chopo le dedicó la exposición “Las noches del 9”, que incluyó la presentación de su próximo libro “Amour amour”. En los últimos años, Donnadieu compartió su vida con su pareja, Alonso Guardado, quien falleció en 2019.

La noticia de su muerte fue confirmada la mañana del martes 12 de agosto. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre las causas del deceso ni sobre los servicios fúnebres.