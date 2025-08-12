México

Hallan aparente fosa clandestina en playa de Sonora “La naturaleza los está desenterrando”

El aumento de la marea habría dejado expuestos fragmentos óseos en la orilla del mar de San Carlos, colectivo trabaja con palas y cernidor

Por Aranza Estrada

Guardar
Las buscadoras trabajan en condiciones
Las buscadoras trabajan en condiciones extremas y solicitan insumos para resistir las jornadas de búsqueda. (Capturas Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme)

Bajo el lema “ni el frío nos duele ni el calor nos quema por buscar a nuestros seres queridos”, el colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme localizó este domingo 10 de agosto diversos restos humanos en una aparente fosa clandestina ubicada en el Pueblo Mágico de San Carlos, en Sonora.

De acuerdo con las declaraciones de la organización, el hallazgo ocurrió luego de que se reportara un cráneo humano a unos metros de una primera zona que también fue explorada por las buscadoras, en plena orilla del mar.

“No buscamos culpables, no buscamos justicia, solo queremos recuperar a nuestros seres queridos”, expresó una integrante del colectivo en una transmisión en vivo realizada esta mañana, al recordar la importancia de realizarse pruebas genéticas para la identificación de los restos.

El colectivo pide apoyo ciudadano
El colectivo pide apoyo ciudadano e información anónima para continuar la búsqueda de personas desaparecidas. (Capturas Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme)

Restos humanos encontrados en playa de Sonora tras alerta anónima

A través de su cuenta de Facebook, el colectivo informó que desde la semana pasada trabajan en un predio cercano, donde han localizado restos humanos enterrados entre la arena. “Es muy lamentable para nosotros ver hasta dónde ha llegado la maldad humana, dónde los están dejando a nuestros seres queridos”, expresó una de las integrantes.

La búsqueda se intensificó luego de que el sábado recibieran una llamada anónima alertando sobre la presencia de restos humanos en la zona. “El día de ayer también recibí una llamada que me dicen que vieron unos restos humanos aquí cerca de este predio y hoy decidimos, con la información que nos dieron y el hallazgo que se hizo ayer de este cráneo aquí en este predio, pues nos decidimos venir de nuevo y efectivamente estamos encontrando restos humanos”, relató.

Agregó que “desgraciadamente la naturaleza los está desenterrando”, por otro lado, vecinos de la zona confirmaron el señalamiento e informaron al colectivo que, anteriormente, la loma impedía que los restos quedaran expuestos, pero el aumento en el nivel del mar podría haber arrastrado algunos fragmentos óseos.

“Vamos a seguir trabajando estos días hasta descartar este predio”, aseguró la vocera del colectivo, quien no descartó que aparezcan más restos.

Ante el hallazgo, el grupo dio aviso a la Fiscalía General del Estado, que ya participa en las investigaciones para lograr la identificación de los restos, los cuales, de acuerdo con las buscadoras, serían de larga data.

El colectivo también hizo un llamado a la población para proporcionar información de manera anónima sobre la ubicación de restos humanos. “Caminamos con carpa, pala y cernidor”, explicó una integrante.

La Fiscalía General del Estado
La Fiscalía General del Estado ya investiga para identificar los restos encontrados, que serían de larga data. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestro mayor miedo es no encontrarlos a nuestros seres queridos, porque no nada más buscamos al de nosotros, buscamos a todos; son más de 110 mil desaparecidos en todo el país y seguimos buscándolos porque los amamos”, sentenció la misma integrante.

Las buscadoras reiteraron que continuarán trabajando en el sitio y solicitaron apoyo de la ciudadanía con bebidas e insumos para resistir las calurosas jornadas de trabajo y recordaron que el número de contacto para denuncias anónimas es 622114018.

Temas Relacionados

Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalmefosa clandestinaSonoraSan CarlosdesaparecidosPlayaFGENarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo cuidar a tu lomito durante la temporada de lluvias intensas? Autoridades capitalinas te dan respuesta

La SSC, Policía Bancaria e Industrial y la UNAM dan estos consejos prácticos para salvaguardar la salud y bienestar de los caninos

Infobae

INAH descifra secretos ancestrales del Huei Tzompantlien en la CDMX, a una década de su hallazgo

Un grupo de expertos indaga el origen, vida y muerte de quienes formaron la torre de cráneos, a través de análisis avanzados

INAH descifra secretos ancestrales del

Inicia el nuevo reto semanal de presupuesto en La Casa de los Famosos México 3 ¿de qué se trata esta prueba?

Los participantes del reality show de Televisa realizarán esta prueba durante tres días consecutivos.

Inicia el nuevo reto semanal

Fito Torres asegura que el suministro de agua en Morelia cumple con normas sanitarias

El Agua potable está certificada, lo cual da seguridad y calidad a los habitantes

Fito Torres asegura que el

¿Noroña deja abierta la puerta a continuar en el Senado? Busca mantenerse en el cargo al menos hasta septiembre

El legislador expresó que busca presidir la investidura en la toma de protesta de la SCJN antes de concluir oficialmente su puesto

¿Noroña deja abierta la puerta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan exoneración judicial de 36

Reportan exoneración judicial de 36 reclutados en la “Escuela del terror” del CJNG en Jalisco

Sheinbaum pide información a Pemex sobre acusaciones de EEUU por sobornos a su personal por empresarios

Exigía depósitos a su exnovio en Facebook por “chapulín”, detienen Erika N por presunta extorsión desde 2019

‘La Machorra’, presunto homicida de Ernesto Vázquez, fue absuelto de un delito, estas serían las acusaciones vigentes

La liberación de Israel Vallarta será apelada por las “seis víctimas de secuestro señaladas en el caso” : FGR

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 12 de agosto: inicia la prueba semanal de presupuesto

Inicia el nuevo reto semanal de presupuesto en La Casa de los Famosos México 3 ¿de qué se trata esta prueba?

“Me enfermo”: Cazzu revela el costo real de vivir bajo la presión mediática

Abelito y Aldo de Nigris serán exhibidos por la broma de esconder comida en La Casa de los Famosos México: ¿cuándo y a qué hora?

Abelito acompaña a Aldo de Nigris a la suite del líder en La Casa de los Famosos México 3 y su reacción se vuelve viral

DEPORTES

Liga MX Femenil: Charlyn Corral,

Liga MX Femenil: Charlyn Corral, Kiana Palacio y todas las jugadoras que lideran la tabla de goleo tras la Jornada 5

México vs Ecuador: se confirma último juego amistoso del Tri de cara al a Copa del Mundo 2026

Miguel Herrera ningunea supuesta rivalidad entre México y Argentina: “Ellos ni nos voltean a ver”

Nuevo líder de goleo en la Liga MX tras la jornada 4

FMF desmiente partido amistoso contra Argentina en octubre: “No hay nada de veracidad en eso”