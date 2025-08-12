México

Gobernador de San Luis Potosí presume encuentro con Marilyn Manson tras concierto que escandalizó a asociaciones de padres de familia

Ricardo Gallardo Cardona aseguró que la noche de la presentación del cantante estadounidense “quedará marcada en la historia”

Por Israel Aguilar Esquivel

Ricardo Gallardo celebró la presencia
Ricardo Gallardo celebró la presencia de Marilyn Manson en San Luis Potosí (X/@RGC_Mx)

Marilyn Manson se presentó en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 a pesar de las protestas que asociaciones de padres de familia encaminaron en el estado de San Luis Potosí (SLP) para evitarlo. Después del concierto, el gobernador de la entidad presumió en sus redes sociales la foto del encuentro con el cantante de rock y metal.

Horas después de la presentación de Manson en la Fenapo 2025, Ricardo Gallardo Cardona difundió una foto abrazando al cantante, así como algunos videos de su encuentro con el personaje originario de los Estados Unidos. “¡Increíble noche la que vivimos en San Luis Potosí con Marilyn Manson!“, escribió.

Aunque en el material audiovisual publicado en el Instagram de Gallardo Cardona se pudo observar que los dos personajes entablaron una charla breve antes de posar para la fotografía, no se dieron a conocer detalles sobre la conversación. De igual manera, el video fue compartido en las redes sociales de Marilyn Manson.

Marilyn Manson se presentó en la tercera noche de conciertos de la Feria Nacional Potosina (Instagram/rgc.mx)

Contra todo pronóstico, Marilyn Manson arribó al estado de San Luis Potosí (SLP) para presentarse en el tercer día de actividades artísticas en el Teatro del Pueblo, como parte de la cartelera de la Feria Nacional Potosina (Fenapo). De acuerdo con información de las autoridades, más de 203 mil personas acudieron al concierto e impusieron un récord de asistencia.

Marilyn Manson dio el espectáculo correspondiente a la gira One Assassination Under God Tour, el cual ya había pasado por ciudades europeas como Zúrich, Milán, Múnich, Berlín, Ámsterdam y Londresantes de llegar a territorio potosino. La actuación fue completamente gratuita, lo que motivó la llegada de seguidores a bordo de autobuses y camionetas provenientes principalmente de la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Celaya, Michoacán y otros estados.

El concierto comenzó puntualmente a las 21:00 horas, momento en el que la aparición del músico estuvo acompañada de un despliegue escénico con luces rojas y humo, generando una intensa reacción en el público desde las primeras notas. El repertorio incluyó temas esperados por los fanáticos, entre ellos: Nod if you Understand, Disposable Teens, Angel with the Scabbed Wings, Tourniquet, Meet Me in Purgatory y The Beautiful People.

La presencia del cantante causó
La presencia del cantante causó polémica en un sector de la sociedad en San Luis Potosí (CUARTOSCURO)

De acuerdo con los cálculos reportados, la concentración de 400 mil visitantes en un solo día contribuyó a consolidar a la feria como la más destacada del país en términos de atracción de público y refuerzo del movimiento económico local.

La comunidad potosina y los sectores comerciales resaltaron la trascendencia del concierto, que no solo motivó la llegada masiva de turistas sino que también reforzó la proyección de la Fenapo como “motor de atracción internacional”, al considerar el alcance y la relevancia del show realizado por uno de los íconos globales del rock industrial.

