México

FGR se dice “sorprendida” por nuevas medidas para el abogado de “El Chapo” y el aislamiento de Caro Quintero

Desde Palacio Nacional el Fiscal General de México Alejandro Gertz Manero externó el desacuerdo del gobierno mexicano sobre las decisiones de EEUU en juicios de los narcotraficantes

Por Carlos SalasyFernanda López-Castro

Guardar
El fiscal Gertz Manero apuntó
El fiscal Gertz Manero apuntó que los casos se seguirán de cerca para conocer el proceso judicial y los acuerdos de los capos con EEUU. Foto: Gabriel Monroy /Presidencia

En conferencia de prensa, el Fiscal General de la República de México, Alejandro Gertz Manero, comentó que el Gobierno de México no está de acuerdo con las decisiones y acuerdos de Estados Unidos hacia los juicios y negociaciones con capos mexicanos como Joaquín El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero, Ovidio Guzmán, entre otros líderes del narcotráfico.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum y Gertz Manero, EEUU debe ser más claro con su postura de juicio, pues no se haría lógico decir que no se negocia con terroristas y posteriormente hacer acuerdos de testigos protegidos.

“Las decisiones procesales que toman en Estados Unidos son sorprendentes para nosotros. Por una parte señalan que hay un gran problema en este sentido y que no van a transigir y luego resulta que en los procedimientos hay una serie de negociaciones y de cambios de conformidad con un criterio que para nosotros no coincide con nuestra ley”, apuntó el fiscal Gertz Manero.

Tras resaltar que las decisiones son sorprendentes y hay desacuerdo de ambas naciones, nuestra reportera Fernanda López indagó sobre si el Gobierno de México estaba informado sobre la decisión de EEUU y los procedimientos que tienen personas de alto riesgo como los capos mencionados, a lo que la presidenta afirmó que “son procedimientos que ocurren en los Estados Unidos a partir e juicios, para estas personas y para cualquier otra”.

La presidenta Claudia Sheinbaum apuntó
La presidenta Claudia Sheinbaum apuntó que este tipo de peticiones como las de Joaquín Guzmán y Caro Quintero son procesos que ocurren con cualquier persona. REUTERS/Raquel Cunha

Por su parte, Gertz Manero concluyó que los procesos de los capos mexicanos se seguirán de cerca y se continuará trabajando en materia de seguridad para que líderes del crimen organizado cumplan la condena correspondiente en ambos países.

“Finalmente lo que tenemos que esperar son los resultados, los resultados son muy claros, todas esas personas gracias a las decisiones de este gobierno están ya pagado la deuda que tienen con los estados unidos y nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer en México. Cómo vayan ellos desarrollando sus procesos, lo vamos a ir viendo y en cada caso los vamos comentado”, concluyó el fiscal en la Mañanera del Pueblo.

¿Qué solicitó Joaquín El Chapo Guzmán ante el juez en EEUU?

Luego de que Joaquín El Chapo Guzmán envió una carta al juez Brian Cogan en la que señalaba que no se le permitía tener contacto con su abogado, ahora, las autoridades de Estados Unidos confirmaron que el exlíder del Cártel de Sinaloa puede comunicarse con su defensor.

Principalmente el Joaquín Guzmán envió
Principalmente el Joaquín Guzmán envió una carta escrita a mano donde le hacía la petición al juez de poder ver a su abogado. (X/@JesusGar)

Un documento compartido el 11 de agosto muestra la autorización para que el abogado del Chapo mantenga llamadas telefónicas y hasta visite al exlíder criminal en la cárcel de máxima seguridad de ADX Florence.

“El abogado abajo firmante ha sido autorizado a realizar llamadas telefónicas continuas entre abogado y cliente y conferencias personales con el Sr. Guzmán Loera. De hecho, el abogado abajo firmante ha sido autorizado a reunirse con el Sr. Guzmán Loera en persona en ADX-Florence“, es parte del documento.

Temas Relacionados

joaquin el chapo guzmanrafael caro quinteroel viceroyovidio guzmanclaudia sheinbaumalejandro gertz maneronarcotaficoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 12 de agosto: los participantes tendrán su nueva prueba semanal de presupuesto

Los 13 habitantes de este reality show de Televisa se enfrentarán a una nueva serie de pruebas para lograr conseguir el 100 por ciento de la despensa

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 3 registra 57% más votos en la eliminación de Adrián Di Monte, que la semana anterior

El programa de televisión vive en estos momentos su tercera semana de transmisiones; hoy los participantes realizarán la nueva prueba semanal

La Casa de los Famosos

Van 132 detenidos tras la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, según Harfuch

El Gabinete de Seguridad compartió los resultados obtenidos luego de implementar este plan que busca prevenir el delito en el país

Van 132 detenidos tras la

“Sí al desarme, sí a la paz” recauda más de 5 mil armas, granadas, cartuchos y cargadores en lo que va de 2025: Segob

Bajo instrucción del gobierno actual, se presentó un informe sobre los avances de la estrategia de seguridad enfocada en la entrega voluntaria de armas de fuego

“Sí al desarme, sí a

Dólar en México: peso rompe racha de pérdidas y cotiza al alza tras tregua arancelaria entre China y EEUU

La divisa estadounidense perdió terreno ante la moneda mexicana durante las primeras horas de este martes

Dólar en México: peso rompe
MÁS NOTICIAS

NARCO

El presunto correo que El

El presunto correo que El Mencho mandó a Sedena: vinculaba a empresario ligado a sobornos en Pemex con Los Zetas y ofrecía 10 mdd por él

Secretario de Defensa de EEUU lanza advertencia a cárteles mexicanos: “Sabemos más de lo que piensan”

Detienen a mexicanos con más de tonelada y media de cocaína en Guatemala

Golpe millonario al narco: detienen a hombre con casi dos toneladas de metanfetamina y cocaína en Baja California

Juez de Nueva York define fecha para que Departamento de Justicia resuelva aislamiento de Rafael Caro Quintero

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 12 de agosto: los participantes tendrán su nueva prueba semanal de presupuesto

La Casa de los Famosos México 3 registra 57% más votos en la eliminación de Adrián Di Monte, que la semana anterior

Estos son los mejores MEMES que dejó la tormenta eléctrica en CDMX hoy 12 de agosto

‘Zopilotes’ en los medios: respuesta al presunto fraude de Televisa en La Casa de los Famosos contra Adrián Di Monte

“Se iba Priscilla”: Joanna Vega-Biestro revela la verdad sobre la caótica eliminación en La Casa de los Famosos

DEPORTES

Isaac del Toro debuta en

Isaac del Toro debuta en la Clásica de Hamburgo: va por su segundo triunfo consecutivo

Marion Reimers compara la mentalidad de Chicharito con la de las nuevas generaciones: “Es reflejo de las redes sociales”

Pelea de Alana Flores vs Gala Montes en el Supernova Boxing será avalada por el CMB

Estas son las condiciones que Emilio Azcárraga puso para la remodelación del Estadio Azteca

Diego Cocca podría volver con Atlas: directiva busca el reemplazo de Gonzalo Pineda