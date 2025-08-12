México

Estas son las 18 fechas de ‘Enrollados’, el regreso de ‘Otro Rollo’ con Adal Ramones, Yordi Rosado y todo el elenco

La gira Enrollados reunirá a los rostros más queridos de Otro Rollo, quienes adaptarán sus sketches y secciones clásicas para conquistar a nuevas generaciones y emocionar a los fans de siempre

Por Armando Guadarrama

Guardar
Roxana Castellanos, Lalo España, Yordi
Roxana Castellanos, Lalo España, Yordi Rosado, Adal Ramones, Mauricio Castillo y Gaby Platas en la conferencia de prensa para presentar 'Enrollados'. (Cortesía)

“Esto es histórico porque no nos juntamos profesionalmente hablando desde hace 18 años, entonces para todos nosotros es histórico, es emocionante, nos llena de sentimiento. Cada uno de nosotros hemos crecido, hemos seguido en el medio, trabajando y siendo cabeza de proyectos. Es un sueño que se logró”, expresó Adal Ramones durante la presentación oficial de Enrollados: Show en Vivo.

Con estas palabras, el conductor sintetizó el significado de un reencuentro largamente esperado por los seguidores de Otro Rollo, el programa que redefinió el entretenimiento en la televisión mexicana y latinoamericana durante más de una década.

El anuncio de la gira, realizado el 12 de agosto en la Ciudad de México, marca el regreso de los protagonistas originales a los escenarios, no a la televisión. Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España encabezan este proyecto escénico que, según la producción, no tendrá futuras repeticiones ni extensiones de fechas.

El reencuentro de Adal Ramones,
El reencuentro de Adal Ramones, Yordi Rosado y el elenco de 'Otro Rollo' promete revivir los segmentos más icónicos del programa (Archivo)

La propuesta, titulada Enrollados, consistirá en una serie limitada de 25 funciones en distintas ciudades del país, con la preventa de boletos programada para el 15 de agosto de 2025.

El fenómeno de Otro Rollo se sostiene en cifras contundentes: durante su época de transmisión, el programa superó 500 emisiones y alcanzó promedios de 10 millones de televidentes por episodio.

Actualmente, la suma de seguidores de sus protagonistas en redes sociales rebasa los 47 millones, lo que evidencia la vigencia y el arraigo del formato en la memoria colectiva.

Yordi Rosado, por ejemplo, ha diversificado su carrera como escritor, productor y comunicador multiplataforma, y cuenta con 22,1 millones de seguidores en sus plataformas digitales. Adal Ramones mantiene una presencia consolidada en el medio, con 4,8 millones de seguidores y una trayectoria que abarca teatro y televisión.

La preventa de boletos para
La preventa de boletos para 'Enrollados' comenzará el 15 de agosto de 2025, con fechas ya confirmadas en 18 ciudades (Foto: Televisa)

Mauricio Castillo es reconocido por su versatilidad artística, Roxana Castellanos por sus personajes icónicos en la comedia, Gaby Platas por su experiencia en telenovelas y teatro, y Lalo España por su participación en producciones como Vecinos y La Parodia.

La gira Enrollados no busca replicar el formato televisivo, sino reinterpretar sus segmentos más emblemáticos para el escenario. Secciones como El Monólogo, El Reportaje y La Caja serán adaptadas con elementos actuales y guiños tanto para quienes crecieron con el programa como para nuevas generaciones.

La producción promete una experiencia que fusiona el humor característico del show con una mirada renovada, recuperando la energía espontánea y la interacción directa con el público.

La gira 'Enrollados' ofrecerá 25
La gira 'Enrollados' ofrecerá 25 funciones en distintas ciudades de México a partir de enero de 2026 (MusicVibes)

Las fechas oficiales de la gira ya fueron anunciadas. El recorrido iniciará el 15 de enero de 2026 en Mexicali, continuará el 16 de enero en Tijuana, el 17 de enero en Hermosillo, el 21 de enero en Torreón, el 22 de enero en Saltillo, el 24 de enero en Monterrey, el 28 de enero en Toluca, el 31 de enero en Ciudad de México, el 4 de febrero en Pachuca, el 5 de febrero en Puebla, el 6 de febrero en Mérida, el 7 de febrero en Veracruz, el 11 de febrero en Querétaro, el 12 de febrero en León, el 13 de febrero en Aguascalientes, el 18 de febrero en Chihuahua, el 21 de febrero en Guadalajara y el 28 de febrero en San Luis Potosí.

Los precios de los accesos aún no han sido confirmados.

Temas Relacionados

Otro rolloEnrolladosAdal RamonesYordi Rosadomexico-entretenimiento

Más Noticias

El dólar cae y el “súper peso” gana fuerza esté miércoles tras acuerdo arancelario entre China y EEUU

El billete verde cerró la jornada del 12 de agosto con su precio más bajo de la semana frente a la moneda nacional, alejándose cada vez más de superar al barrera de los 19 pesos por unidad

El dólar cae y el

México: cotización de cierre del euro hoy 12 de agosto de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del

Nathaly Chávez, senadora suplente de Morena, se disculpa por usar fuero para evadir el alcoholímetro

Chávez García se disculpó con la ciudadanía y confirmó que su comportamiento no fue el adecuado

Nathaly Chávez, senadora suplente de

Lady Fuero se pronuncia tras intentar evadir un alcoholímetro y se disculpa con senadora de Morena

Nathaly Chávez, senadora suplente de Morena, se disculpó luego de escudarse en el fuero para intentar eludir un operativo de la policía vial en Oaxaca

Lady Fuero se pronuncia tras

Canelo no descarta pelear con Benavidez, pero ahorita no piensa en él: “Estamos enfocados 100% en Crawford”

El tapatío se sigue preparando para el combate ante Terence Crawford el próximo 13 de septiembre

Canelo no descarta pelear con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Condenan a 10 años de

Condenan a 10 años de prisión a exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, Edomex, por extorsión

Trasladan a EEUU a 26 criminales solicitados por el Departamento de Justicia: no se pedirá pena de muerte

Esta fue la millonaria cantidad que ahorró EEUU al trasladar a 14 reos mexicanos desde prisiones federales

Indignación en Chihuahua: Fiscalía acumula 94 carpetas de investigación por presunto abuso sexual en seis guarderías

Extraditan a EEUU a Rosa “A”, señalada por traficar drogas en los estados de Nevada y California

ENTRETENIMIENTO

Estas son las 25 fechas

Estas son las 25 fechas de ‘Enrollados’, el regreso de ‘Otro Rollo’ con Adal Ramones, Yordi Rosado y todo el elenco

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 12 de agosto

Así será el regreso de Otro Rollo con Adal Ramones, Yordi Rosado, Lalo España, Gaby Platas y todo el elenco original

Ivonne Montero afirma que Fabio Melanitto intentó comunicarse con ella tras fallecer: “Estaba llorando me dijo ‘estoy muy triste’”

Depeche Mode M: la película que explora sus lazos con México ya tiene fecha de estreno en cines

DEPORTES

Canelo no descarta pelear con

Canelo no descarta pelear con Benavidez, pero ahorita no piensa en él: “Estamos enfocados 100% en Crawford”

Es Oficial: Diego Cocca regresa como técnico del Atlas

Osmar Olvera afirma haber cumplido el sueño que tuvo desde pequeño: “Siempre quise ganarle a los chinos”

Liga MX Femenil: Charlyn Corral, Kiana Palacio y todas las jugadoras que lideran la tabla de goleo tras la Jornada 5

México vs Ecuador: se confirma último juego amistoso del Tri de cara al a Copa del Mundo 2026