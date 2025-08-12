Estas son las 18 fechas de ‘Enrollados’, el regreso de ‘Otro Rollo’ con Adal Ramones, Yordi Rosado y todo el elenco

Roxana Castellanos, Lalo España, Yordi Rosado, Adal Ramones, Mauricio Castillo y Gaby Platas en la conferencia de prensa para presentar 'Enrollados'. (Cortesía)

“Esto es histórico porque no nos juntamos profesionalmente hablando desde hace 18 años, entonces para todos nosotros es histórico, es emocionante, nos llena de sentimiento. Cada uno de nosotros hemos crecido, hemos seguido en el medio, trabajando y siendo cabeza de proyectos. Es un sueño que se logró”, expresó Adal Ramones durante la presentación oficial de Enrollados: Show en Vivo.

Con estas palabras, el conductor sintetizó el significado de un reencuentro largamente esperado por los seguidores de Otro Rollo, el programa que redefinió el entretenimiento en la televisión mexicana y latinoamericana durante más de una década.

El anuncio de la gira, realizado el 12 de agosto en la Ciudad de México, marca el regreso de los protagonistas originales a los escenarios, no a la televisión. Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España encabezan este proyecto escénico que, según la producción, no tendrá futuras repeticiones ni extensiones de fechas.

El reencuentro de Adal Ramones, Yordi Rosado y el elenco de 'Otro Rollo' promete revivir los segmentos más icónicos del programa (Archivo)

La propuesta, titulada Enrollados, consistirá en una serie limitada de 25 funciones en distintas ciudades del país, con la preventa de boletos programada para el 15 de agosto de 2025.

El fenómeno de Otro Rollo se sostiene en cifras contundentes: durante su época de transmisión, el programa superó 500 emisiones y alcanzó promedios de 10 millones de televidentes por episodio.

Actualmente, la suma de seguidores de sus protagonistas en redes sociales rebasa los 47 millones, lo que evidencia la vigencia y el arraigo del formato en la memoria colectiva.

Yordi Rosado, por ejemplo, ha diversificado su carrera como escritor, productor y comunicador multiplataforma, y cuenta con 22,1 millones de seguidores en sus plataformas digitales. Adal Ramones mantiene una presencia consolidada en el medio, con 4,8 millones de seguidores y una trayectoria que abarca teatro y televisión.

La preventa de boletos para 'Enrollados' comenzará el 15 de agosto de 2025, con fechas ya confirmadas en 18 ciudades (Foto: Televisa)

Mauricio Castillo es reconocido por su versatilidad artística, Roxana Castellanos por sus personajes icónicos en la comedia, Gaby Platas por su experiencia en telenovelas y teatro, y Lalo España por su participación en producciones como Vecinos y La Parodia.

La gira Enrollados no busca replicar el formato televisivo, sino reinterpretar sus segmentos más emblemáticos para el escenario. Secciones como El Monólogo, El Reportaje y La Caja serán adaptadas con elementos actuales y guiños tanto para quienes crecieron con el programa como para nuevas generaciones.

La producción promete una experiencia que fusiona el humor característico del show con una mirada renovada, recuperando la energía espontánea y la interacción directa con el público.

La gira 'Enrollados' ofrecerá 25 funciones en distintas ciudades de México a partir de enero de 2026 (MusicVibes)

Las fechas oficiales de la gira ya fueron anunciadas. El recorrido iniciará el 15 de enero de 2026 en Mexicali, continuará el 16 de enero en Tijuana, el 17 de enero en Hermosillo, el 21 de enero en Torreón, el 22 de enero en Saltillo, el 24 de enero en Monterrey, el 28 de enero en Toluca, el 31 de enero en Ciudad de México, el 4 de febrero en Pachuca, el 5 de febrero en Puebla, el 6 de febrero en Mérida, el 7 de febrero en Veracruz, el 11 de febrero en Querétaro, el 12 de febrero en León, el 13 de febrero en Aguascalientes, el 18 de febrero en Chihuahua, el 21 de febrero en Guadalajara y el 28 de febrero en San Luis Potosí.

Los precios de los accesos aún no han sido confirmados.