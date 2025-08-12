México

Esta es la fecha límite para inscribirse al curso de sobrecargos de aviación en México

Al finalizar el programa, los egresados obtendrán la licencia oficial que los habilita para desempeñarse en el entorno aeronáutico

Por Omar Tinoco Morales

El temario incluye 11 materias
El temario incluye 11 materias clave, como aerodinámica, meteorología y primeros auxilios, para formar sobrecargos con competencias técnicas y prácticas. REUTERS/Regis Duvignau

El próximo lunes 25 de agosto inicia el curso de Formación de Sobrecargos de Aviación impartido por el Centro Internacional de Instrucción (CIIASA), institución perteneciente a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), empresa que opera tres puertos aéreos en nuestro país.

Este curso representa una de las principales apuestas institucionales para profesionalizar el sector aeronáutico en México y responder a las exigencias de un mercado global.

El curso cuenta con la autorización de la Dirección de Certificaciones de Licencias de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), resaltó ASA

La propuesta formativa del CIIASA se distingue por su enfoque integral, que combina 425 horas de instrucción —297 horas teóricas y 128 horas prácticas— distribuidas a lo largo de tres meses.

Las inscripciones para el curso de Formación de Sobrecargos de Aviación concluyen el 15 de agosto próximo.

Los egresados obtendrán una licencia
Los egresados obtendrán una licencia oficial que les permitirá desempeñarse en el sector aeronáutico nacional e internacional, cumpliendo con los estándares de seguridad de la AFAC. (Canva)

Cuál es el temario para ser sobrecargo

El temario abarca 11 materias, entre las que destacan aerodinámica, meteorología, transporte de mercancías peligrosas, servicios a bordo, primeros auxilios y procedimientos de emergencia.

Esta estructura académica responde a la necesidad de formar profesionales capaces de colaborar de manera eficiente con la tripulación y de cumplir con los estándares de seguridad exigidos por la AFAC.

Al finalizar el programa, los egresados obtendrán la licencia oficial que los habilita para desempeñarse en el entorno aeronáutico, con un perfil que integra conocimientos técnicos y habilidades prácticas.

Este diseño curricular busca dotar a los futuros sobrecargos de las competencias necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de los pasajeros, tanto en vuelos nacionales como internacionales.

El CIIASA se consolida como
El CIIASA se consolida como referente en la formación de personal aeronáutico en México, gracias a su rigor académico y certificaciones internacionales. FOTO: SICT

El CIIASA ha consolidado su reputación como un referente en la formación de personal aeronáutico, gracias a la combinación de rigor académico y certificaciones internacionales.

Requisitos para ser sobrecargo en México

Un sobrecargo de una aerolínea comercial requiere de una formación específica que abarca diversos aspectos relacionados con la seguridad, el servicio a bordo y la atención a los pasajeros.

El proceso de preparación incluye un curso de formación inicial, en el cual debe completar un curso certificado por la autoridad aeronáutica del país (por ejemplo, la Agencia Federal de Aviación Civil en México o la Administración Federal de Aviación en EE.UU.).

Este curso dura entre 6 y 10 semanas, dependiendo de la aerolínea y la legislación local.

El entrenamiento en seguridad incluye instrucción sobre procedimientos de emergencia, evacuaciones, primeros auxilios, uso del equipo de emergencia y combate de incendios a bordo.

Es importante señalar que se llevan a cabo simulacros prácticos en simuladores de cabina para llevar a cabo evacuaciones, uso de toboganes, manejo de humo y atención de pasajeros en situaciones críticas.

Además, aprenden normas de aviación, atención a pasajeros, manejo de situaciones conflictivas y servicio de alimentos y bebidas.

Una parte fundamental es que las y los aspirantes deben pasar exámenes médicos y cumplir condiciones físicas y de salud específicas.

Solo después de completar el entrenamiento y aprobar los exámenes prácticos y teóricos, obtienen la licencia de sobrecargo.

