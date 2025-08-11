Obtienen orden de aprehensión contra adulta mayor por maltrato animal en Coyoacán: ‘Moni’ murió

La audiencia de control se realizará el 12 de agosto en las salas orales de Doctor Lavista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juez de control concedió a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) una orden de aprehensión contra una mujer mayor acusada de maltrato animal en la alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México.

El caso se refiere a una canina llamada Moni, quien fue víctima de agresiones registradas el pasado 27 de mayo de 2024.

La Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, conocida como Fedapur, solicitó la detención para imputar formalmente a la acusada, identificada como Flor N. El objetivo es que responda ante la justicia por los hechos recientes en el condominio donde vivía el animal.

El administrador del inmueble entregó grabaciones que muestran a Flor N. ingresando con Moni, sin que el animal volviera a salir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amparo frena detención de acusada por maltrato animal en CDMX

La ejecución de la orden de aprehensión permanece suspendida tras un amparo presentado por la defensa de la imputada. El recurso legal impide que la mujer sea detenida mientras se resuelve su situación jurídica.

De acuerdo con el diario La Jornada, será el próximo 12 de agosto, en las salas orales de Doctor Lavista, cuando se llevará a cabo una audiencia de control solicitada por la defensa de Flor “N”, con el objetivo de que la señalada se presente ante el juez que la requiere.

Por su parte, los representantes legales de la víctima indirecta en el caso de maltrato animal adelantaron que impulsarán la vinculación a proceso de la imputada.

De acuerdo con la carpeta de investigación CI-FICOY/UAT-COY-2/UI-1 S/D/01403/05-2024, el 27 de mayo de 2024 Moni, que estaba perdida, fue recogida por Flor “N” y llevada a un domicilio ubicado en Xotepingo 101.

El administrador del inmueble entregó grabaciones donde se observa a la mujer ingresar con el canino, sin que éste volviera a salir.

Peritajes forenses señalan que Moni sufrió múltiples agresiones que le ocasionaron la muerte y fue sepultada en un área común del edificio.