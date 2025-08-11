México

Obtienen orden de aprehensión contra adulta mayor por maltrato animal en Coyoacán: ‘Moni’ murió

Peritajes forenses confirman que el animal sufrió agresiones mortales y fue sepultada en un área común del edificio

Por Aranza Estrada

Guardar
La audiencia de control se
La audiencia de control se realizará el 12 de agosto en las salas orales de Doctor Lavista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juez de control concedió a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) una orden de aprehensión contra una mujer mayor acusada de maltrato animal en la alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México.

El caso se refiere a una canina llamada Moni, quien fue víctima de agresiones registradas el pasado 27 de mayo de 2024.

La Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, conocida como Fedapur, solicitó la detención para imputar formalmente a la acusada, identificada como Flor N. El objetivo es que responda ante la justicia por los hechos recientes en el condominio donde vivía el animal.

El administrador del inmueble entregó
El administrador del inmueble entregó grabaciones que muestran a Flor N. ingresando con Moni, sin que el animal volviera a salir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amparo frena detención de acusada por maltrato animal en CDMX

La ejecución de la orden de aprehensión permanece suspendida tras un amparo presentado por la defensa de la imputada. El recurso legal impide que la mujer sea detenida mientras se resuelve su situación jurídica.

De acuerdo con el diario La Jornada, será el próximo 12 de agosto, en las salas orales de Doctor Lavista, cuando se llevará a cabo una audiencia de control solicitada por la defensa de Flor “N”, con el objetivo de que la señalada se presente ante el juez que la requiere.

Por su parte, los representantes legales de la víctima indirecta en el caso de maltrato animal adelantaron que impulsarán la vinculación a proceso de la imputada.

De acuerdo con la carpeta de investigación CI-FICOY/UAT-COY-2/UI-1 S/D/01403/05-2024, el 27 de mayo de 2024 Moni, que estaba perdida, fue recogida por Flor “N” y llevada a un domicilio ubicado en Xotepingo 101.

El administrador del inmueble entregó grabaciones donde se observa a la mujer ingresar con el canino, sin que éste volviera a salir.

Peritajes forenses señalan que Moni sufrió múltiples agresiones que le ocasionaron la muerte y fue sepultada en un área común del edificio.

Temas Relacionados

Maltrato animalMoniCoyoacánFGJmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy 11 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.6 en Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 11 de agosto

Pablo Gómez presenta decreto de la Comisión presidencial, iniciativa propuesta por Claudia Sheinbaum: “No hay presupuesto adicional”

El nuevo titular esclareció los cuestionamientos respecto a la nueva reforma del gobierno federal

Pablo Gómez presenta decreto de

Sheinbaum confirma presencia de 81 mexicanos detenidos en el “Alligator Alcatraz”

La presencia de caimanes en los alrededores del centro ha desatado críticas hacia las políticas migratorias de EEUU

Sheinbaum confirma presencia de 81

Temblor en México: se registra sismo de 4.3 de magnitud en Salina Cruz, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en México: se registra

La hierba eficaz que ayuda a evitar la cirrosis hepática, sanar el hígado graso y reducir su inflamación

Esta afección puede derivar en complicaciones mayores cuando no se atiende a tiempo y se asocian otros factores como el consumo excesivo de alcohol, la obesidad o la diabetes

La hierba eficaz que ayuda
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mujer que fue reclutada por

Mujer que fue reclutada por el CJNG narra el infierno que vivió en rancho Izaguirre: entrenamientos extremos, castigos y canibalismo

Alianza entre El Mayito Flaco y El Chapo Isidro estaría quebrándose, según José Luis Montenegro

Líderes del Cártel de Sinaloa recibieron credenciales como asesores en el Senado, revela María Idalia Gómez

Aseguran toma clandestina en inmueble del Edomex con túnel de 300 metros de largo

Detienen a tres hombres con armas y chalecos tácticos tras persecución en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 11 de agosto: eliminación de Adrián Di Monte desata polémicas

Cómo cambian las tendencias en La Casa de los Famosos México tras el posicionamiento del domingo 10 de agosto

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Qué pasó la madrugada de este lunes tras la eliminación de Adrián Di Monte?

Adrián Di Monte rompe el silencio tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025

Esto es lo que pensaba Ángela Aguilar sobre la relación entre Nodal y Cazzu en 2023: “A Julieta la admiro muchísimo, la quiero”

DEPORTES

Cuándo juegan Edson Álvarez y

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025

IA revela como quedará el Cruz Azul vs Atlético San Luis

Gonzalo Pineda renuncia como entrenador del Atlas tras recibir goleada ante Pachuca