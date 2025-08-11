México

México recibe a 14 connacionales sentenciados en Estados Unidos bajo el Tratado de Ejecución de Sentencias Penales

La Fiscalía General de la República busca restablecer vínculos afectivos y comunitarios para facilitar la reinserción social

Por Fabián Sosa

Autoridades mexicanas y estadounidenses coordinan
Autoridades mexicanas y estadounidenses coordinan traslado de 14 sentenciados a México. (EFE/Nic Bothma)

Este 11 de agosto de 2025, autoridades mexicanas y estadounidenses coordinaron el traslado de 14 ciudadanos mexicanos, sentenciados en Estados Unidos por delitos contra la salud, hacia un centro penitenciario en México.

La operación se realizó mediante la aplicación del Tratado entre México y los Estados Unidos de América sobre la Ejecución de Sentencias Penales, que tiene como propósito facilitar la reinserción social de personas condenadas, permitiéndoles cumplir sus penas cerca de sus familias y en su entorno cultural.

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió el comunicado número 535/25 para informar sobre la culminación exitosa del traslado internacional número 185.

El comunicado de la FGR

Diversas dependencias federales mexicanas participaron
Diversas dependencias federales mexicanas participaron en la operación de traslado. (Cuartoscuro/Isaac Esquivel Monroy)

De acuerdo con la información proporcionada por la fiscalía, el procedimiento involucró la coordinación entre diversas dependencias federales, entre ellas el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM), el cual está adscrito a la Secretaría de Gobernación.

El traslado de sentenciados bajo este mecanismo responde a normas constitucionales y a compromisos internacionales, priorizando el respeto a los derechos humanos y la rehabilitación integral de las personas privadas de su libertad.

El objetivo principal es favorecer su reintegración social mediante la proximidad con sus familiares, el acceso a su idioma materno y el restablecimiento de vínculos afectivos y comunitarios, factores que se consideran importantes en los procesos de readaptación.

De acuerdo con la información oficial, este tipo de mecanismos se fundamenta en la idea de que el cumplimiento de la pena dentro de un entorno que resulte familiar para las personas sentenciadas puede contribuir de forma positiva a su proceso de reinserción.

Se toma en cuenta que, además del cumplimiento de la sentencia, es fundamental que la persona acceda a un ambiente que comprenda valores sociales, tradiciones y el idioma propios del país de origen.

El traslado internacional de personas sentenciadas favorece también la colaboración institucional entre México y Estados Unidos. Fortalece los lazos bilaterales en materia de seguridad y justicia, y demuestra el cumplimiento de acuerdos internacionales dirigidos a garantizar la protección jurídica y humanitaria de las personas condenadas en el extranjero.

Con estas acciones, las autoridades mexicanas reiteraron su compromiso con el cumplimiento de la ley, la promoción de la reinserción social y la colaboración internacional para la ejecución de sentencias penales. Los 14 ciudadanos mexicanos trasladados continuarán cumpliendo sus condenas en territorio nacional, bajo la supervisión de las instancias correspondientes.

