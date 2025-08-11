México

Cómo solicitar tu CURP Biométrica en el módulo piloto de CDMX

Estos son los pasos y documentos que debes tener para poder realizar tu trámite

Por Abigail Gómez

Guardar
Se espera que las modificaciones
Se espera que las modificaciones a la ley que avalan este documento entren pronto en vigor. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La CURP biométrica es una modalidad de la Clave Única de Registro de Población en México que incorpora datos biométricos de las personas, como huellas dactilares, fotografía y firma digital.

Esta versión busca mejorar la seguridad en la identificación y reducir riesgos de suplantación de identidad.

La CURP biométrica está siendo implementada paulatinamente por las autoridades, y servirá tanto para trámites oficiales como para acceso a servicios gubernamentales.

Y como ya se ha mencionado, en la Ciudad de México ya se encuentra un módulo piloto a disposición de los ciudadanos, para que puedan realizar al trámite antes del próximo año, cuando entrará en vigor su uso obligatorio.

Es por eso que aquí te decimos cómo es el proceso para obtenerla y cuáles son los documentos que debo llevar.

La nueva CURP Biométrica ayudará
La nueva CURP Biométrica ayudará a acceder a servicios de salud como un documento de identidad oficial. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Cuál es el proceso para tramitar tu CURP Biométrica y qué documentos debes llevar

El trámite de la CURP biométrica en México está siendo implementado en fases por el gobierno federal y depende de la disponibilidad en los módulos de registro civil y oficinas habilitadas. El proceso general, basado en información oficial, es el siguiente:

Proceso para tramitar la CURP biométrica

  1. Ubicación de módulo habilitado Consulta en línea o vía telefónica cuáles módulos del Registro Civil cuentan con capacidad para expedir la CURP biométrica.
  2. Cita previa En algunos estados y municipios es necesario solicitar cita a través de la página oficial del gobierno o acudir directamente según disponibilidad local.
  3. Presentarse en el módulo Acude al módulo elegido en la fecha programada, con la documentación requerida.
  4. Captura de datos biométricos El personal autorizado tomará fotografía, huellas dactilares y firma digital. También revisarán los documentos para validar información personal.
  5. Entrega del documento Una vez concluido el trámite, recibirás tu CURP biométrica impresa y en algunos casos se te proporcionará acceso a la versión digital.

Documentos requeridos

  • Acta de nacimiento actualizada (original y copia)
  • Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar)
  • Comprobante de domicilio reciente
  • Para personas extranjeras: Original y copia de documento migratorio vigente

En el caso de menores de edad, también puede solicitarse identificación de los padres o tutores.

La disponibilidad y requisitos pueden variar entre entidades federativas. Se recomienda verificar los procedimientos específicos en el Registro Civil correspondiente.

Dónde se encuentra el módulo piloto de la CDMX

El módulo se encuentra ubicado en la calle Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, cerca de Glorieta de Insurgentes, por lo que la manera más rápida de llegar es por Metro o Metrobús Glorieta de Insurgentes.

Temas Relacionados

CURP BiométricaCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Pumas vs Necaxa: el minuto a minuto del debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

Los Pumas de Keylor Navas vuelven a la Ciudad Universitaria para buscar su segunda victoria del certamen en la visita de los Rayos de Fernando Gago

Pumas vs Necaxa: el minuto

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los habitantes se preparan para la segunda gala de eliminación hoy 10 de agosto

Los cinco nominados podrían estar teniendo sus últimas horas dentro del reality

La Casa de los Famosos

Estudiantes de Criminología en Guanajuato asesinan a un gato con pirotecnia

Las autoridades ya investigan el caso

Estudiantes de Criminología en Guanajuato

Aseguran laboratorio clandestino oculto entre la maleza en Chiapas

En el lugar también fue hallada una camioneta todoterreno

Aseguran laboratorio clandestino oculto entre

La SEP facilita la descarga de certificados para bachillerato

Durante el ciclo escolar más reciente, la SEP emitió 628.175 certificados electrónicos de nivel Medio Superior

La SEP facilita la descarga
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran laboratorio clandestino oculto entre

Aseguran laboratorio clandestino oculto entre la maleza en Chiapas

Ejército destruye laboratorio clandestino y ubican áreas de concentración de drogas en Sinaloa

Reportan ataque armado del CJNG en Tepalcatepec, Michoacán, contra pobladores

Psicólogo de un albergue engañó a una adolescente para ir a su casa: es acusado de abuso sexual y lo encarcelan

Operativo en penal de Puebla revela red de contrabando, incautan posible marihuana, cristal y más de 30 celulares

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los habitantes se preparan para la segunda gala de eliminación hoy 10 de agosto

Muere en accidente de motocicleta Carlos Figueroa, colaborador de ‘Despierta’, noticiero de Televisa

Martha Figueroa preocupa al revelar que a un muy querido famoso le quedan pocas semanas de vida

Valentina Gilabert confirma su relación con el ex de Marianne ‘N’, quien la apuñaló hasta casi matarla: “Estoy muy feliz”

Viralizan los paralelos cinematográficos entre Teresa y El Juego del Calamar

DEPORTES

Pumas vs Necaxa: el minuto

Pumas vs Necaxa: el minuto a minuto del debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025

IA revela como quedará el Cruz Azul vs Atlético San Luis

Gonzalo Pineda renuncia como entrenador del Atlas tras recibir goleada ante Pachuca

Leagues Cup: así quedaron definidos los días y horarios de los Cuartos de Final para los equipos mexicanos