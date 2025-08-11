Cómo solicitar tu CURP Biométrica en el módulo piloto de CDMX

Se espera que las modificaciones a la ley que avalan este documento entren pronto en vigor. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La CURP biométrica es una modalidad de la Clave Única de Registro de Población en México que incorpora datos biométricos de las personas, como huellas dactilares, fotografía y firma digital.

Esta versión busca mejorar la seguridad en la identificación y reducir riesgos de suplantación de identidad.

La CURP biométrica está siendo implementada paulatinamente por las autoridades, y servirá tanto para trámites oficiales como para acceso a servicios gubernamentales.

Y como ya se ha mencionado, en la Ciudad de México ya se encuentra un módulo piloto a disposición de los ciudadanos, para que puedan realizar al trámite antes del próximo año, cuando entrará en vigor su uso obligatorio.

Es por eso que aquí te decimos cómo es el proceso para obtenerla y cuáles son los documentos que debo llevar.

La nueva CURP Biométrica ayudará a acceder a servicios de salud como un documento de identidad oficial. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Cuál es el proceso para tramitar tu CURP Biométrica y qué documentos debes llevar

El trámite de la CURP biométrica en México está siendo implementado en fases por el gobierno federal y depende de la disponibilidad en los módulos de registro civil y oficinas habilitadas. El proceso general, basado en información oficial, es el siguiente:

Proceso para tramitar la CURP biométrica

Ubicación de módulo habilitado Consulta en línea o vía telefónica cuáles módulos del Registro Civil cuentan con capacidad para expedir la CURP biométrica. Cita previa En algunos estados y municipios es necesario solicitar cita a través de la página oficial del gobierno o acudir directamente según disponibilidad local. Presentarse en el módulo Acude al módulo elegido en la fecha programada, con la documentación requerida. Captura de datos biométricos El personal autorizado tomará fotografía, huellas dactilares y firma digital. También revisarán los documentos para validar información personal. Entrega del documento Una vez concluido el trámite, recibirás tu CURP biométrica impresa y en algunos casos se te proporcionará acceso a la versión digital.

Documentos requeridos

Acta de nacimiento actualizada (original y copia)

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar)

Comprobante de domicilio reciente

Para personas extranjeras: Original y copia de documento migratorio vigente

En el caso de menores de edad, también puede solicitarse identificación de los padres o tutores.

La disponibilidad y requisitos pueden variar entre entidades federativas. Se recomienda verificar los procedimientos específicos en el Registro Civil correspondiente.

Dónde se encuentra el módulo piloto de la CDMX

El módulo se encuentra ubicado en la calle Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, cerca de Glorieta de Insurgentes, por lo que la manera más rápida de llegar es por Metro o Metrobús Glorieta de Insurgentes.