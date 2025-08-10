Psicólogo de un albergue engañó a una adolescente para ir a su casa: es acusado de abuso sexual y lo encarcelan

El testimonio de la menor fue clave para la vinculación a proceso del psicólogo acusado en Tonalá. (Fiscalía General del Estado de Jalisco)

La decisión judicial de imponer prisión preventiva oficiosa durante seis meses a Jesús “N”, psicólogo acusado de delitos graves contra una menor, marca un punto de inflexión en el proceso penal que enfrenta.

Esta medida, dictada tras la audiencia de vinculación a proceso celebrada el 5 de agosto, responde a la gravedad de los cargos, abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores.

El caso, que ha generado inquietud en la comunidad de Guadalajara y el municipio de Tonalá, pone en el centro del debate la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos institucionales.

“La vinculación a proceso de un psicólogo por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores, fue lograda tras los trabajos realizados por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes”, explicó la Fiscalía a través de un comunicado.

La Fiscalía de Jalisco destacó la coordinación institucional en la protección de niñas, niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prisión preventiva para psicólogo acusado de abuso en Jalisco

La investigación, coordinada por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, se activó a partir de una denuncia presentada por la Delegada Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA).

El reporte inicial alertó sobre la ausencia de una adolescente internada en un albergue para menores, donde el imputado ejercía funciones como psicólogo. La desaparición de la joven encendió las alarmas y motivó la intervención de las autoridades especializadas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, al reaparecer, la adolescente ofreció un testimonio que resultó determinante para el avance de las pesquisas. Según su relato, tras concluir una de sus clases, mantuvo una conversación telefónica con Jesús “N”, quien la invitó a su domicilio.

La menor tomó un taxi y se dirigió a la Colonia Jalisco, en Tonalá, donde, de acuerdo con la denuncia, ocurrieron los hechos que motivaron la acusación formal.

Este testimonio permitió a la Dirección de Litigación y Seguimiento en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia reunir los elementos probatorios necesarios para solicitar la intervención judicial.

El Ministerio Público gestionó la orden de aprehensión, que fue ejecutada por la Dirección General de Amparos, Segunda Instancia y de Mandamientos Judiciales. Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición del juez, quien determinó la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva.

El Ministerio Público gestionó la orden de aprehensión tras reunir pruebas contra Jesús "N". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGE, en declaraciones posteriores, subrayó su determinación de “proteger a la niñez y la adolescencia, y de llevar ante la justicia a cualquier persona que atente contra su integridad y seguridad”.

El caso evidencia la coordinación entre distintas instancias de procuración de justicia y protección de menores en Jalisco, así como la relevancia de los protocolos de actuación ante denuncias de desaparición y abuso en contextos institucionales.

Actualmente, la investigación sigue en curso, mientras el acusado permanece privado de libertad a la espera de la resolución judicial.