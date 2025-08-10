México

Psicólogo de un albergue engañó a una adolescente para ir a su casa: es acusado de abuso sexual y lo encarcelan

Una decisión judicial sacude a Jalisco tras la denuncia de abuso en un albergue. El caso expone temores y moviliza a autoridades y sociedad en busca de respuestas

Por Aranza Estrada

Guardar
El testimonio de la menor
El testimonio de la menor fue clave para la vinculación a proceso del psicólogo acusado en Tonalá. (Fiscalía General del Estado de Jalisco)

La decisión judicial de imponer prisión preventiva oficiosa durante seis meses a Jesús “N”, psicólogo acusado de delitos graves contra una menor, marca un punto de inflexión en el proceso penal que enfrenta.

Esta medida, dictada tras la audiencia de vinculación a proceso celebrada el 5 de agosto, responde a la gravedad de los cargos, abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores.

El caso, que ha generado inquietud en la comunidad de Guadalajara y el municipio de Tonalá, pone en el centro del debate la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos institucionales.

“La vinculación a proceso de un psicólogo por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores, fue lograda tras los trabajos realizados por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes”, explicó la Fiscalía a través de un comunicado.

La Fiscalía de Jalisco destacó
La Fiscalía de Jalisco destacó la coordinación institucional en la protección de niñas, niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prisión preventiva para psicólogo acusado de abuso en Jalisco

La investigación, coordinada por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, se activó a partir de una denuncia presentada por la Delegada Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA).

El reporte inicial alertó sobre la ausencia de una adolescente internada en un albergue para menores, donde el imputado ejercía funciones como psicólogo. La desaparición de la joven encendió las alarmas y motivó la intervención de las autoridades especializadas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, al reaparecer, la adolescente ofreció un testimonio que resultó determinante para el avance de las pesquisas. Según su relato, tras concluir una de sus clases, mantuvo una conversación telefónica con Jesús “N”, quien la invitó a su domicilio.

La menor tomó un taxi y se dirigió a la Colonia Jalisco, en Tonalá, donde, de acuerdo con la denuncia, ocurrieron los hechos que motivaron la acusación formal.

Este testimonio permitió a la Dirección de Litigación y Seguimiento en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia reunir los elementos probatorios necesarios para solicitar la intervención judicial.

El Ministerio Público gestionó la orden de aprehensión, que fue ejecutada por la Dirección General de Amparos, Segunda Instancia y de Mandamientos Judiciales. Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición del juez, quien determinó la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva.

El Ministerio Público gestionó la
El Ministerio Público gestionó la orden de aprehensión tras reunir pruebas contra Jesús "N". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGE, en declaraciones posteriores, subrayó su determinación de “proteger a la niñez y la adolescencia, y de llevar ante la justicia a cualquier persona que atente contra su integridad y seguridad”.

El caso evidencia la coordinación entre distintas instancias de procuración de justicia y protección de menores en Jalisco, así como la relevancia de los protocolos de actuación ante denuncias de desaparición y abuso en contextos institucionales.

Actualmente, la investigación sigue en curso, mientras el acusado permanece privado de libertad a la espera de la resolución judicial.

Temas Relacionados

Jesús NGuadalajaradetenciónFGEmexico-noticias

Más Noticias

Sismos de hoy 10 de agosto en México: se registran temblores al sur del país

En lo que va del día, se han registrado múltiples movimientos telúricos en diversas partes del país

Sismos de hoy 10 de

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.1 de magnitud

Depuración histórica en la policía de Chiapas, más de 400 agentes detenidos en operativos contra la corrupción

Autoridades estatales implementan una estrategia de “limpieza” sin precedentes en cuerpos policiales, con arrestos y controles de confianza para erradicar prácticas ilícitas

Depuración histórica en la policía

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 10 de agosto: qué pasa la mañana de hoy, previo a la segunda gala de eliminación

La noche de este domingo se conocerá quién será el segundo eliminado de la tercera temporada de este reality show, entre Mar Contreras, Priscila Valverde, Alexis Ayala o Adrián Di Monte

La Casa de los Famosos

Todo lo que debes saber sobre la segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3: horario, canal y nominados

La tensión aumenta en este reality cuando los participantes se enfrenten a esta ceremonia. Las estrategias comienzan a definir el rumbo de la competencia de este programa de Televisa

Todo lo que debes saber
MÁS NOTICIAS

NARCO

Depuración histórica en la policía

Depuración histórica en la policía de Chiapas, más de 400 agentes detenidos en operativos contra la corrupción

FGR asegura más de 23 mil litros de hidrocarburo en Tototlán, Jalisco

Violencia en Tijuana: hallan cuerpo de una mujer junto a narcomensaje del Cártel de Sinaloa

Ejecutan orden de aprehensión contra exalcalde de Tepeji del Río por incumplir pago de laudo por más de 700 mil pesos

Civiles armados agreden a tiros a policías durante recorrido de vigilancia en Teocaltiche, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 10 de agosto: qué pasa la mañana de hoy, previo a la segunda gala de eliminación

Todo lo que debes saber sobre la segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3: horario, canal y nominados

Muere Juan Carlos Ramírez, querido actor de La Rosa de Guadalupe y Rosario Tijeras

¿Quién es la esposa de Alexis Ayala, habitante de La Casa de los Famosos, que es 28 años menor que él?

Ellos serían los habitantes que menos ganan semanalmente en La Casa de los Famosos 3

DEPORTES

Faitelson reconoce que atacó a

Faitelson reconoce que atacó a José Ramón Fernández, pero no se arrepiente de nada: “tengo la conciencia limpia”

Robert García revela sus expectativas de la pelea Canelo vs Crawford: “Tiene oportunidad de sorprender”

Cuánto dinero ganaría Giorgos Giakoumakis en el PAOK de Grecia, futbolista que está fuera de Cruz Azul

América vs Querétaro se reanudará tras tormenta eléctrica

¿Cómo quedará el Santos vs Chivas de acuerdo a la IA?