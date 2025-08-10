México

Los lineamientos de la nueva licencia conducir para Scooters y bicis eléctricas en la CDMX

Evita sanciones y cumple con la nueva licencia de conducir para Scooters y bicis eléctricas

Por Leonardo Bernardo

Guardar
FILE PHOTO: People ride electric
FILE PHOTO: People ride electric scooters by Lime sharing service, on the eve of a public vote on whether or not to baREUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

El uso de Scooters, bicicletas y motos eléctricas se ha popularizado en todo el país, en especial la Ciudad de México, donde han surgido retos para su regulación. Por ello, se anuncio la obligación de tramitar una licencia de conducir si buscas manejar estos vehículos.

Licencia de conducir obligatoria para Scooters y bicis eléctricas

Gobierno de la CDMX va
Gobierno de la CDMX va por regular circulación de bicimotos y motopatines Credito:cuartoscuro

En la Ciudad de México, los usuarios de Scooters, bicicletas y motonetas eléctricas deberán contar con una licencia de conducir, portar casco y registrar su vehículo ante la Secretaría de Movilidad (Semovi), siempre que estos alcancen velocidades mayores a 25 kilómetros por hora. Así lo establecen las reformas aprobadas por la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso capitalino, que buscan regular la movilidad de estos vehículos eléctricos.

El dictamen contempla varias reformas a la Ley de Movilidad. Entre ellas, la modificación del artículo 64, donde “obligará a los usuarios de estos vehículos ”cuando superen los 25 km/hy pesen más de 35 kilos” a contar con una licencia de conducir y cumplir con la normativa específica.

También se reforma el artículo 2, fracción novena, para priorizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública, atendiendo la pirámide de movilidad con énfasis en peatones y ciclistas.

Nuevas categorías de vehículos

La exclusión de motos eléctricas,
La exclusión de motos eléctricas, ciclomotores y patinetas eléctricas responde a la necesidad de reforzar la seguridad vial en 14 localidades - crédito Secretaría de Movilidad

Las reformas también modifican las fracciones LIII, CIII, CIV y adicionan una fracción CIII bis al artículo 9, así como la fracción IX del artículo 12 y el artículo 64 de la Ley de Movilidad, para crear la nueva categoría de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPES).

El dictamen señala: “Se contempla la creación de una nueva categoría que se denomina Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPES), es decir, aquellos que cuenten con acelerador independiente, motor eléctrico, dos o más ruedas y que superen los 25 kilómetros por hora”.

La clasificación para VEMEPES establece dos tipos según su peso: tipo A (menores a 35 kilogramos) y tipo B (entre 35 y 350 kilogramos). Los conductores deberán portar una licencia de conducir específica, contar con placas y tarjeta de circulación, utilizar casco y chaleco reflejante, y registrar el vehículo ante la Semovi. El dictamen aclara: “Sin importar su clasificación, se debe cumplir todo lo estipulado en la nueva reforma”.

Estos vehículos estarán obligados a portar luces encendidas y cumplir con las normas aplicables a las motocicletas, además de que tendrán prohibido circular por ciclovías, banquetas o carriles exclusivos de transporte público, según las reformas. Se establece que el gobierno de la Ciudad de México tendrá un plazo de hasta 360 días naturales para definir los tipos de licencias y los requisitos técnicos para estos vehículos.

El dictamen será turnado al Pleno del Congreso local para su discusión y eventual aprobación durante el segundo periodo extraordinario de sesiones que se espera el 15 y 18 de agosto.

Temas Relacionados

Bicicletas ElectricasScootersLicencia de ConducirCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Mar Contreras es ignorada por las mujeres en La Casa de los Famosos México 3 y las redes arden

La actriz y cantante se encuentra nominada y en peligro de ser eliminada la noche de este domingo, en el reality show de Televisa que ya cumplió dos semanas de transmisiones

Mar Contreras es ignorada por

Hoy No Circula lunes: qué autos descansan este 11 de agosto en CDMX y Edomex

Cuáles son los autos que tienen restricciones este lunes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula lunes: qué

‘Sembrando Vida’ apuesta por el rescate y fortalecimiento del maíz nativo en la autosuficiencia alimentaria en México

De la mano de especialistas, se destacó la importancia de unir esfuerzos con campesinos para mejorar la producción del maíz

‘Sembrando Vida’ apuesta por el

Psicólogo de un albergue engañó a una adolescente para ir a su casa: es acusado de abuso sexual y lo encarcelan

Una decisión judicial sacude a Jalisco tras la denuncia de abuso en un albergue. El caso expone temores y moviliza a autoridades y sociedad en busca de respuestas

Psicólogo de un albergue engañó

Caen siete en alcaldía Benito Juárez por agresiones y lesiones tras partido en Estadio Ciudad de los Deportes

Los incidentes dejaron al menos dos personas lesionadas en hechos distintos

Caen siete en alcaldía Benito
MÁS NOTICIAS

NARCO

Psicólogo de un albergue engañó

Psicólogo de un albergue engañó a una adolescente para ir a su casa: es acusado de abuso sexual y lo encarcelan

Operativo en penal de Puebla revela red de contrabando, incautan posible marihuana, cristal y más de 30 celulares

Vinculan a proceso a presunto asesino de fiscal federal en Tamaulipas

Cae presunto narcorrancho en Jalisco, aseguran armas largas, municiones y equipo táctico

Rescatan a un niño, de 5 años, secuestrado en Cuautla, investigan vínculo con crimen en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 10 de agosto: desaparece la comida, previo a la segunda gala de eliminación

Ya no hay comida en La Casa de los Famosos México 3: Dalílah Polanco explota tras desaparición de reservas de alimentos

Dalílah Polanco revela la verdadera razón por la que terminó con Eugenio Derbez y cómo lo conoció

Marilyn Manson en la FENAPO 2025, San Luis Potosí: los mejores memes de su visita en México

Ninel Conde luce bikini de impacto en el jacuzzi de La Casa de los Famosos México 3 junto a Dalílah Polanco

DEPORTES

Memo Ochoa quiere extender su

Memo Ochoa quiere extender su legado en clubes y ya suena para llegar a España para hacer historia

América vs Querétaro: violencia opaca victoria de las Águilas con riña entre aficionados de ambos equipos

Faitelson reconoce que atacó a José Ramón Fernández, pero no se arrepiente de nada: “tengo la conciencia limpia”

Robert García revela sus expectativas de la pelea Canelo vs Crawford: “Tiene oportunidad de sorprender”

Cuánto dinero ganaría Giorgos Giakoumakis en el PAOK de Grecia, futbolista que está fuera de Cruz Azul